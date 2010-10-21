[Индекс номера 106 (23.07.2019)]



Фестивали

И олени, и футбол

Норильск преображается трудами художников, приглашённых на Фестиваль уличных искусств «АРкТика».

Мастер Алексей Соколов на торце дома № 3 на ул. Красноярской изобразил летящую пару северных оленей со спутницей — полярной совой. Она также стала героиней монументальной картины Алексея Михеева и Дениса Шевчука, которые изображают этот символ Кайеркана на торце дома на ул. Норильской, 20. На фасаде ул. Красноярской, 4, появится белый медведь работы итальянского художника Сильва Лигама. А недалеко от редакции «Заполярной Правды», на ул. Кирова, 27а, художник Егор Кошелев создаёт монументальное полотно «Удачный гол». 39–летний мастер стрит–арта, кандидат искусствоведения, окончил Художественную академию имени С. Г. Строганова, в 2012 году стал лауреатом международной премии Strabag Award. Его работы находятся в собрании Московского музея современного искусства, в Государственной Третьяковской галерее, Deutsche Bank, у частных коллекционеров в России и за рубежом. Егор Кошелев в Норильске впервые, прилетел сюда из Крыма и удивился жаре на Севере. Поделился с «Заполяркой», что отлично согревает и гостеприимство норильчан, а ещё северные угощения, особенно понравился сагудай. Он рассказал, что для приехавших на фестиваль художников провели экскурсию в музее, побывали они и на мемориале «Норильская Голгофа». Егору Кошелеву предстоит до 26 июля, когда откроется фестиваль, расписать 150 кв. метров стены старого здания постройки середины 1950–х, где находится служба электротехнического оборудования НТЭК. Егор после предварительной разметки белой клейкой лентой по заранее загрунтованной стене в конце прошлой недели приступил к работе. Утверждает, что сам человек неспортивный, но легко взбирается по конструкциям довольно высоких лесов. Он изображает акриловыми красками гигантского футболиста, забивающего гол. Рядом находится спортивная площадка молодёжного центра, и этот образ, без сомнения, будет вдохновлять местных спорт-сменов. Интересно, что ранее художник уже изобразил футболиста, правда, в миниатюре. Егор Кошелев представлял Россию в кампании McDonald›s на чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году и по её заказу сделал камерную работу для оформления обложки пакета с картошкой фри. Это изображение распространили по всему миру. Художник много работает в Москве, а во Владивостоке сделал роспись для Дальневосточного федерального университета, панно для оперного театра. Критики пишут о Егоре Кошелеве, что он «последовательно создаёт сюрреалистический мир, напоминающий сновидение, в котором мифологические монстры сталкиваются с образами массовой культуры и новейшими технологическими фетишами». Тем интереснее будет послушать его лекцию о современных международных тенденциях и направлениях стрит–арта, она состоится 26 июля в 19 часов в молодежном центре. На лекцию необходимо заранее зарегистрироваться Напомним, что работы по преображению зданий — часть программы норильского Фестиваля уличных искусств «АРкТика», организованного Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель», городской администрации и участии итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мастер Алексей Соколов на торце дома № 3 на ул. Красноярской изобразил летящую пару северных оленей со спутницей — полярной совой. Она также стала героиней монументальной картины Алексея Михеева и Дениса Шевчука, которые изображают этот символ Кайеркана на торце дома на ул. Норильской, 20. На фасаде ул. Красноярской, 4, появится белый медведь работы итальянского художника Сильва Лигама.А недалеко от редакции «Заполярной Правды», на ул. Кирова, 27а, художник Егор Кошелев создаёт монументальное полотно «Удачный гол». 39–летний мастер стрит–арта, кандидат искусствоведения, окончил Художественную академию имени С. Г. Строганова, в 2012 году стал лауреатом международной премии Strabag Award. Его работы находятся в собрании Московского музея современного искусства, в Государственной Третьяковской галерее, Deutsche Bank, у частных коллекционеров в России и за рубежом.Егор Кошелев в Норильске впервые, прилетел сюда из Крыма и удивился жаре на Севере. Поделился с «Заполяркой», что отлично согревает и гостеприимство норильчан, а ещё северные угощения, особенно понравился сагудай. Он рассказал, что для приехавших на фестиваль художников провели экскурсию в музее, побывали они и на мемориале «Норильская Голгофа».Егору Кошелеву предстоит до 26 июля, когда откроется фестиваль, расписать 150 кв. метров стены старого здания постройки середины 1950–х, где находится служба электротехнического оборудования НТЭК. Егор после предварительной разметки белой клейкой лентой по заранее загрунтованной стене в конце прошлой недели приступил к работе. Утверждает, что сам человек неспортивный, но легко взбирается по конструкциям довольно высоких лесов. Он изображает акриловыми красками гигантского футболиста, забивающего гол. Рядом находится спортивная площадка молодёжного центра, и этот образ, без сомнения, будет вдохновлять местных спорт-сменов.Интересно, что ранее художник уже изобразил футболиста, правда, в миниатюре. Егор Кошелев представлял Россию в кампании McDonald›s на чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году и по её заказу сделал камерную работу для оформления обложки пакета с картошкой фри. Это изображение распространили по всему миру.Художник много работает в Москве, а во Владивостоке сделал роспись для Дальневосточного федерального университета, панно для оперного театра. Критики пишут о Егоре Кошелеве, что он «последовательно создаёт сюрреалистический мир, напоминающий сновидение, в котором мифологические монстры сталкиваются с образами массовой культуры и новейшими технологическими фетишами». Тем интереснее будет послушать его лекцию о современных международных тенденциях и направлениях стрит–арта, она состоится 26 июля в 19 часов в молодежном центре. На лекцию необходимо заранее зарегистрироваться https://arnorilsk.timepad.ru/event/1021459/ Напомним, что работы по преображению зданий — часть программы норильского Фестиваля уличных искусств «АРкТика», организованного Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель», городской администрации и участии итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ.

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