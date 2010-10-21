[Индекс номера 106 (23.07.2019)]



Турнир

С прицелом на будущее

В Норильске провели турнир по лучному бою. Для нашего города он стал первым в своем роде.

Сегодня в Норильске секцию лучного боя постоянно посещают около 25 детей Учитель физкультуры школы № 8 Сергей Мороз, являющийся также председателем спортивной федерации «Клуб лучного боя «Небесная арена», рассказал «Заполярке» о том, как ему пришла в голову идея привнести что–то новое в спортивную жизнь города. По словам Сергея, всё началось в 2015 году, когда он посетил краевой турнир по арчери тагу — это разновидность лучного боя, основу которого составляет противостояние двух команд. Использующийся в игре лук — настоящий спортивный, с силой натяжения от 8 до 15 кг. Стрелы же — со специальными мягкими наконечниками, защищающими спортсменов от синяков и ссадин. Обязательна защитная амуниция в виде специальной маски. При этом команды соревнуются по заранее придуманному сценарию. Арчери таг чем–то напоминает пейнтбол и страйкбол. – В 2016 году мы зарегистрировали свою федерацию. Но, поскольку у нас не было ни подходящего помещения для занятий, ни хорошего инвентаря, ничем особенным мы не запомнились, разве что с показательными выступлениями участвовали на некоторых городских праздниках, — говорит Сергей. — Перемены наступили этой зимой, когда наша организация заявилась на участие в конкурсе «Мы — НКО», проводимом управлением административной практики администрации Норильска, и стала одним из его победителей (второй грант выиграла общественная организация «Малышандия». — Прим. автора). На полученные деньги — 200 тысяч рублей — мы закупили необходимую амуницию: 15 новеньких луков различной силы натяжения, стрелы, 12 надувных преград со всем необходимым оборудованием, 30 защитных масок. Нашли и место для регулярных занятий — спортивный зал стадиона «Заполярник», за что спасибо руководству этого учреждения, которое бесплатно нас приютило. Сегодня около 25 детей от 13 до 18 лет на постоянной основе посещают секцию лучного боя. Сергей Мороз поясняет, что они не просто весело проводят время, а постигают азы этого искусства: тренировки проходят три раза в неделю по полтора часа. Воспитанники первой в Норильске секции лучного боя работают над реакцией, координацией, оттачивают командное взаимодействие, уделяют внимание и физической форме. Сергей отмечает, что арчери таг повсеместно считается развлечением, основанным на коммерции, он же собирается его вывести на другой, спортивный, уровень. И именно для этого на прошлой неделе на «Заполярнике» организовали первый полноценный турнир, в котором приняли участие четыре дружины: военно–патриотического лагеря «Мальчишки Севера», трудовых отрядов школьников, оздоровительного лагеря «Весёлые пираты» и федерации лучного боя. Последние выступили вне зачёта. Сильнейших выявляли по стандартным правилам. Участникам — в каждой команде их было по пять человек — требовалось за три минуты выбить из игры как можно больше соперников. Бои проходили по круговой системе, победителем же стала команда ТОШ. 16–летний Андрей Хамица из 31–й школы — один из триумфаторов турнира. По словам юноши, недавно их отряду вместе с другими предложили посетить открытый урок по лучному бою. По итогам встречи Андрея и ещё четверых ребят отобрали для участия в турнире. – Лучный бой — это что–то необычное, интересное и завораживающее. В первую очередь важна реакция. Не последнюю роль играет и физическая форма, поскольку быстро передвигаться по игровой площадке, да к тому же как следует натягивать тетиву — не так–то просто. Ну и, конечно же, залог успеха — командное взаимодействие. Мне уже предложили записаться в секцию, но я ещё раздумываю: впереди у меня выпускные экзамены, поэтому времени на постоянные занятия может просто не оставаться. В любом случае, я бы всем советовал познакомиться с этим направлением. Когда берёшь в руки лук и, натягивая тетиву, стараешься выбить из игры соперника, в тебе просыпается какой–то воинственный дух, с которым наши предки жили сотни и тысячи лет назад, — делится Андрей. Говоря о планах, Сергей Мороз признаётся, что ему хотелось бы провести более масштабные городские соревнования, но уже на открытой площадке. Благо желающих попробовать свои силы — более чем достаточно.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Учитель физкультуры школы № 8 Сергей Мороз, являющийся также председателем спортивной федерации «Клуб лучного боя «Небесная арена», рассказал «Заполярке» о том, как ему пришла в голову идея привнести что–то новое в спортивную жизнь города. По словам Сергея, всё началось в 2015 году, когда он посетил краевой турнир по арчери тагу — это разновидность лучного боя, основу которого составляет противостояние двух команд. Использующийся в игре лук — настоящий спортивный, с силой натяжения от 8 до 15 кг. Стрелы же — со специальными мягкими наконечниками, защищающими спортсменов от синяков и ссадин. Обязательна защитная амуниция в виде специальной маски. При этом команды соревнуются по заранее придуманному сценарию. Арчери таг чем–то напоминает пейнтбол и страйкбол.– В 2016 году мы зарегистрировали свою федерацию. Но, поскольку у нас не было ни подходящего помещения для занятий, ни хорошего инвентаря, ничем особенным мы не запомнились, разве что с показательными выступлениями участвовали на некоторых городских праздниках, — говорит Сергей. — Перемены наступили этой зимой, когда наша организация заявилась на участие в конкурсе «Мы — НКО», проводимом управлением административной практики администрации Норильска, и стала одним из его победителей (второй грант выиграла общественная организация «Малышандия». — Прим. автора). На полученные деньги — 200 тысяч рублей — мы закупили необходимую амуницию: 15 новеньких луков различной силы натяжения, стрелы, 12 надувных преград со всем необходимым оборудованием, 30 защитных масок. Нашли и место для регулярных занятий — спортивный зал стадиона «Заполярник», за что спасибо руководству этого учреждения, которое бесплатно нас приютило.Сегодня около 25 детей от 13 до 18 лет на постоянной основе посещают секцию лучного боя. Сергей Мороз поясняет, что они не просто весело проводят время, а постигают азы этого искусства: тренировки проходят три раза в неделю по полтора часа. Воспитанники первой в Норильске секции лучного боя работают над реакцией, координацией, оттачивают командное взаимодействие, уделяют внимание и физической форме.Сергей отмечает, что арчери таг повсеместно считается развлечением, основанным на коммерции, он же собирается его вывести на другой, спортивный, уровень. И именно для этого на прошлой неделе на «Заполярнике» организовали первый полноценный турнир, в котором приняли участие четыре дружины: военно–патриотического лагеря «Мальчишки Севера», трудовых отрядов школьников, оздоровительного лагеря «Весёлые пираты» и федерации лучного боя. Последние выступили вне зачёта.Сильнейших выявляли по стандартным правилам. Участникам — в каждой команде их было по пять человек — требовалось за три минуты выбить из игры как можно больше соперников. Бои проходили по круговой системе, победителем же стала команда ТОШ.16–летний Андрей Хамица из 31–й школы — один из триумфаторов турнира. По словам юноши, недавно их отряду вместе с другими предложили посетить открытый урок по лучному бою. По итогам встречи Андрея и ещё четверых ребят отобрали для участия в турнире.– Лучный бой — это что–то необычное, интересное и завораживающее. В первую очередь важна реакция. Не последнюю роль играет и физическая форма, поскольку быстро передвигаться по игровой площадке, да к тому же как следует натягивать тетиву — не так–то просто. Ну и, конечно же, залог успеха — командное взаимодействие. Мне уже предложили записаться в секцию, но я ещё раздумываю: впереди у меня выпускные экзамены, поэтому времени на постоянные занятия может просто не оставаться. В любом случае, я бы всем советовал познакомиться с этим направлением. Когда берёшь в руки лук и, натягивая тетиву, стараешься выбить из игры соперника, в тебе просыпается какой–то воинственный дух, с которым наши предки жили сотни и тысячи лет назад, — делится Андрей.Говоря о планах, Сергей Мороз признаётся, что ему хотелось бы провести более масштабные городские соревнования, но уже на открытой площадке. Благо желающих попробовать свои силы — более чем достаточно.

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