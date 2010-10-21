[Индекс номера 109 (26.07.2019)]

Красота спасёт мир

Сегодня в Норильске стартует фестиваль уличных искусств «АРкТика», который продлится до 4 августа.
Его организаторы — Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», городской администрации и участии Итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ.
Открытие фестиваля состоится в 18 часов на спортивной площадке у Молодёжного центра. Гостей ждут выступления трейсеров, танцоров и музыкантов. После небольшой концертной программы откроется мастерская. Местные стрит–арт–художники создадут картины на импровизированных полотнах и научат желающих азам изобразительного искусства.
Куратор фестиваля кандидат искусствоведческих наук, профессор Кирилл Гаврилин представит горожанам авторов четырех картин, недавно появившихся на фасадах норильских зданий. Это приглашенные художники, участники одного из проектов фестиваля «Фасадная живопись». Они прилетели за несколько дней до события и сразу же приступили к созданию своих работ. Так, Егор Кошелев написал картину «Удачный гол» на фасаде подстанции на ул. Кирова, 27а. Она будет представлена на открытии фестиваля. На стене дома № 3 по ул. Красноярской Алексей Соколов изобразил северных оленей. Дом на ул. Норильской, 20, в Кайеркане украсил символ района — полярная сова, авторы — Алексей Михеев и Денис Шевчук. На торце Красноярской, 4, появился белый медведь. Над картиной трудится итальянский художник Сильва Лигама. Работа над двумя последними «полотнами» продолжится до конца фестиваля.
На открытии Егор Кошелев, кандидат искусствоведческих наук, расскажет о современных международных тенденциях и направлениях стрит–арта. Картины Егора находятся в собрании Московского музея современного искусства, Deutsche Bank, в частных коллекциях в России и за рубежом. Встреча пройдет в Молодёжном центре. Продолжит образовательную программу фестиваля мастерская перформеров. С 1 по 4 августа актёры и хореографы будут показывать и рассказывать норильчанам, как взаимодействовать с аудиторией и вовлекать прохожих в уличное представление. А мастерская экскурсоводов приглашает на лекцию профессора Кирилла Гаврилина и художника Павла Юдина о новых достопримечательностях Норильска и возможностях разнообразить пешие экскурсионные маршруты по городу. Завершится фестиваль перформансом «Север–Юг» 4 августа в парке на ул. Комсомольской.

Николай Кондрашов
Фото Александра АНАНЬЕВА и Агентства развития Норильска
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Сегодня в Норильске стартует фестиваль уличных искусств «АРкТика», который продлится до 4 августа.

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