[Индекс номера 109 (26.07.2019)]



Персона

Миссия выполнима

Из Норильска уезжает директор Заполярного театра драмы Светлана Гергарт. Накануне важного личного события она дала интервью «Заполярке». Очень волновалась: не публичный, говорит, я человек. Притом что громкое имя нашей «маяковки» теперь навсегда связано с её личностью.

• Коренная норильчанка. Окончила Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». • В 1991 году пришла в театр инженером. В 1993–м стала заместителем директора, заведовала постановочной частью. • С 2004 года — директор норильского театра.

Все понимают, что в системе ценностей региона театр занимает ведущее место В аккуратном кабинете Светланы Гасановны — сотни свидетельств исключительности самого северного театра страны. Многими наградами обозначено присутствие престижных фестивалей — спектакли «Золотой маски», например, шли тут не единожды. За 15 лет директору приходилось выполнять тысячу функций: выпускать спектакли, содержать непростое здание, что–то приобретать, с кем–то всё время договариваться, вывозить труппу на гастроли, вести проектную деятельность, принимать фестивали и лаборатории «со всеми вытекающими» (приезжие режиссёры, художники, хореографы, музыканты). – Мне по жизни везло с людьми. В том числе с супругом Иваном, — так начинается наш разговор «обо всём» и «напоследок». — Супруг ходит с вами в театр? — Конечно. Мы познакомились в его родном Омске, после НИИ я трудилась там в строительной фирме, он был учителем физкультуры. Приехали мы в Норильск в 1987 году, муж устроился на медный завод, позже родились две наши прекрасные дочери. Когда я пришла работать в театр, страха не было; единственное, о чём думала, — не подвести, и просто делала своё дело. После назначения директором я сразу повезла театр на гастроли в Красноярск — это проверенный город, нас там знают и любят. Мне кажется, я не ошиблась, пригласив в норильский театр Анну Бабанову в качестве главного режиссёра — Большие столичные гастроли в сентябре этого года пройдут с вашим участием? — Да, поскольку это моё детище, за мной коллектив, артисты. В Москву с пятью спектаклями мы отправимся благодаря гранту. То, что нашу заявку поддержали, — большая и, надеюсь, заслуженная удача. Все постановки, которые туда отправятся, — «Папа», «Сны белой земли», «Жди меня» и другие, — визитная карточка нашего театра и территории в целом. Гастроли — дело хлопотное, но это жизнь театра: без выездов на Большую землю «цветник» засохнет. Актёрам надо показываться, они должны видеть другие театры, общаться с коллегами. Погружение в этот процесс — удовольствие. Сейчас здорово с этим справляется Наталья Павлова: любуюсь, глядя на её работу. И так я могу сказать о каждом своём подчинённом. Творческая лаборатория «Полярка»: вместе с её кураторами и участниками мы меняем театр и жизнь вокруг него — Когда театр в 2001 горел, вы уже работали тут? — О, это боль!.. Был вторник, шла рядовая репетиция. Помню, как по системе отопления пошёл гул: я подумала, что где–то прорвало трубы. Но нет. Страшно подумать, что было бы, если б возгорание в зрительном зале произошло во время спектакля. Это стало потрясением для всех. С директором Любовью Березиной и начальником управления культуры Зоей Благих мы оперативно сработали, художественный руководитель театра Александр Зыков был тогда со сломанной ногой... Помню, заходим в зал, а люстра лежит на сложенных креслах, как на костях. Истинная причина пожара до сих пор не известна. А то, что восстановили театр за девять месяцев, — счастье. Олег Бударгин помог, весь город откликнулся: все понимали, что возрождение театра — задача номер один. — Город вообще на вас откликается, вы в принципе — везунчики, мой любимый театр. — Да, нас поддерживают: и город, и Агентство развития Норильска, и «Норникель»! Все понимают, что театр — некая марка, бренд. И что в системе ценностей региона он занимает далеко не последнее место. — Есть ли в театре свой музей? — Нет, места, к сожалению, не хватает. С заведующей литературной частью Ладой Шебеко мы придумали на втором этаже живые передвижные выставки; постоянная экспозиция располагается на лестничных маршах. Когда–то театральный художник Михаил Мокров активно выставлялся в нишах фойе... Да много о чём можно сказать со словом «было». Идею с зелёным садом театру подсказало Агентство развития Норильска, мы тогда трудились всё лето, изобретая новые точки притяжения. Раскрою страшный секрет: как директор я вначале была противницей этого сада. Мы, администраторы, мыслим несколько иначе, чем творческие люди, и я сразу «прокрутила» проблемы, риски, расходы на энергию и воду... Но потом, благодаря Светлане Рубашкиной, председателю попечительского совета театра, всё получилось. К слову, её любовь к театру и забота о нас — неоценимы. Она неординарный человек, сделавший мощный вброс идей в норильское пространство, и просто подарок для нашего города. То, что происходит в нашем театре и вокруг него, существует в больших городах, крупных культурных сообществах, столицах, областных центрах. В этом смысле Норильск остался передовым городом. Только формы поменялись. В любом деле главное – верно поставить задачу. Остальное – везение — В чём сегодня миссия директора театра? — Она не столько в том, чтобы самой руководить. Надо разглядеть людей, которые нужны в том или ином месте, и при этом не ошибиться: промах может дорогого стоить. Мне кажется, я не ошиблась, когда пригласила сюда Анну Бабанову. Она прилетела в Норильск по одному звонку, буквально за день, посмотрела город, узнала про все его прелести и ужасы... и осталась. Человек оказался готов экстремально ко всему. Спустя время это выразилось в немалом количестве постановок на серьёзные, глубокие темы о прошлом, будущем и настоящем Норильска. Кроме спектаклей в театре появились многочисленные проекты. Анна нащупывает новые направления, я подключаюсь: помогать всегда хочется тому, с кем интересно. Артисты тянутся за режиссёром и руководителем. У нас неплохой приток «свежей крови». В век высоких технологий заходи в интернет — увидишь любой театр как на ладони. Нам многие говорят: вы крутые, мы отслеживаем ваши новости и успехи. Это приятно. — Как вы понимаете, что нужно зрителю? Из каких источников собирается образ желаемого спектакля? — Прежде всего это режиссёрская проницательность. Есть у нас специалисты, которые это чувствуют, в их числе наш завлит Лада Шебеко. Это штучные люди, правда. Задача директора — оберегать их, именно они — лицо учреждения, на них держатся устои, дух места. Можно быть сто раз образованным, но не стать интеллигентным, культурным. К этой плеяде я отношу Валерия Онику, Алевтину Александрову, Лену Кузьменко, Ларису Потехину с Сергеем Игольниковым, Ниночку Валенскую. Их на самом деле единицы. Главный критерий постановки — зритель. Помню, как начиналась «Полярка», как мало людей было в зале. А сейчас целые залы обсуждают проблемы общества, посмотрев эскизы, актуальные, смелые работы современных драматургов и режиссёров. — А вот артисты уходят... Тяжело это переживается? — Это всегда происходит неожиданно и бьёт по больному месту. Но людям надо расти: Норильск был и остаётся временным пристанищем, как бы мы ни желали обратного. — Вам самой легко ставить точку? – Я и не ставлю точку. Позволю себе пока поставить многоточие... Можно?

Марина Хорошевская Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В аккуратном кабинете Светланы Гасановны — сотни свидетельств исключительности самого северного театра страны. Многими наградами обозначено присутствие престижных фестивалей — спектакли «Золотой маски», например, шли тут не единожды. За 15 лет директору приходилось выполнять тысячу функций: выпускать спектакли, содержать непростое здание, что–то приобретать, с кем–то всё время договариваться, вывозить труппу на гастроли, вести проектную деятельность, принимать фестивали и лаборатории «со всеми вытекающими» (приезжие режиссёры, художники, хореографы, музыканты).– Мне по жизни везло с людьми. В том числе с супругом Иваном, — так начинается наш разговор «обо всём» и «напоследок».— Конечно. Мы познакомились в его родном Омске, после НИИ я трудилась там в строительной фирме, он был учителем физкультуры. Приехали мы в Норильск в 1987 году, муж устроился на медный завод, позже родились две наши прекрасные дочери. Когда я пришла работать в театр, страха не было; единственное, о чём думала, — не подвести, и просто делала своё дело. После назначения директором я сразу повезла театр на гастроли в Красноярск — это проверенный город, нас там знают и любят.— Да, поскольку это моё детище, за мной коллектив, артисты. В Москву с пятью спектаклями мы отправимся благодаря гранту. То, что нашу заявку поддержали, — большая и, надеюсь, заслуженная удача. Все постановки, которые туда отправятся, — «Папа», «Сны белой земли», «Жди меня» и другие, — визитная карточка нашего театра и территории в целом. Гастроли — дело хлопотное, но это жизнь театра: без выездов на Большую землю «цветник» засохнет. Актёрам надо показываться, они должны видеть другие театры, общаться с коллегами. Погружение в этот процесс — удовольствие. Сейчас здорово с этим справляется Наталья Павлова: любуюсь, глядя на её работу. И так я могу сказать о каждом своём подчинённом.— О, это боль!.. Был вторник, шла рядовая репетиция. Помню, как по системе отопления пошёл гул: я подумала, что где–то прорвало трубы. Но нет. Страшно подумать, что было бы, если б возгорание в зрительном зале произошло во время спектакля. Это стало потрясением для всех. С директором Любовью Березиной и начальником управления культуры Зоей Благих мы оперативно сработали, художественный руководитель театра Александр Зыков был тогда со сломанной ногой... Помню, заходим в зал, а люстра лежит на сложенных креслах, как на костях. Истинная причина пожара до сих пор не известна. А то, что восстановили театр за девять месяцев, — счастье. Олег Бударгин помог, весь город откликнулся: все понимали, что возрождение театра — задача номер один.— Да, нас поддерживают: и город, и Агентство развития Норильска, и «Норникель»! Все понимают, что театр — некая марка, бренд. И что в системе ценностей региона он занимает далеко не последнее место.— Нет, места, к сожалению, не хватает. С заведующей литературной частью Ладой Шебеко мы придумали на втором этаже живые передвижные выставки; постоянная экспозиция располагается на лестничных маршах. Когда–то театральный художник Михаил Мокров активно выставлялся в нишах фойе... Да много о чём можно сказать со словом «было». Идею с зелёным садом театру подсказало Агентство развития Норильска, мы тогда трудились всё лето, изобретая новые точки притяжения. Раскрою страшный секрет: как директор я вначале была противницей этого сада. Мы, администраторы, мыслим несколько иначе, чем творческие люди, и я сразу «прокрутила» проблемы, риски, расходы на энергию и воду... Но потом, благодаря Светлане Рубашкиной, председателю попечительского совета театра, всё получилось. К слову, её любовь к театру и забота о нас — неоценимы. Она неординарный человек, сделавший мощный вброс идей в норильское пространство, и просто подарок для нашего города.То, что происходит в нашем театре и вокруг него, существует в больших городах, крупных культурных сообществах, столицах, областных центрах. В этом смысле Норильск остался передовым городом. Только формы поменялись.— Она не столько в том, чтобы самой руководить. Надо разглядеть людей, которые нужны в том или ином месте, и при этом не ошибиться: промах может дорогого стоить. Мне кажется, я не ошиблась, когда пригласила сюда Анну Бабанову. Она прилетела в Норильск по одному звонку, буквально за день, посмотрела город, узнала про все его прелести и ужасы... и осталась. Человек оказался готов экстремально ко всему. Спустя время это выразилось в немалом количестве постановок на серьёзные, глубокие темы о прошлом, будущем и настоящем Норильска. Кроме спектаклей в театре появились многочисленные проекты. Анна нащупывает новые направления, я подключаюсь: помогать всегда хочется тому, с кем интересно. Артисты тянутся за режиссёром и руководителем. У нас неплохой приток «свежей крови». В век высоких технологий заходи в интернет — увидишь любой театр как на ладони. Нам многие говорят: вы крутые, мы отслеживаем ваши новости и успехи. Это приятно.— Прежде всего это режиссёрская проницательность. Есть у нас специалисты, которые это чувствуют, в их числе наш завлит Лада Шебеко. Это штучные люди, правда. Задача директора — оберегать их, именно они — лицо учреждения, на них держатся устои, дух места. Можно быть сто раз образованным, но не стать интеллигентным, культурным. К этой плеяде я отношу Валерия Онику, Алевтину Александрову, Лену Кузьменко, Ларису Потехину с Сергеем Игольниковым, Ниночку Валенскую. Их на самом деле единицы.Главный критерий постановки — зритель. Помню, как начиналась «Полярка», как мало людей было в зале. А сейчас целые залы обсуждают проблемы общества, посмотрев эскизы, актуальные, смелые работы современных драматургов и режиссёров.— Это всегда происходит неожиданно и бьёт по больному месту. Но людям надо расти: Норильск был и остаётся временным пристанищем, как бы мы ни желали обратного.– Я и не ставлю точку. Позволю себе пока поставить многоточие... Можно?

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