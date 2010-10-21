[Индекс номера 109 (26.07.2019)]



Резонанс

Гамарджоба, генацвале!

Этим летом вновь обострились взаимоотношения между Россией и Грузией. Поводом послужил приезд в Тбилиси депутатов российской Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, после чего в грузинской столице начались антироссийские митинги, переросшие в беспорядки. Президент РФ Владимир Путин подписал временный запрет на воздушные перевозки из России в Грузию. Недавно опять произошёл скандал: ведущий одного из центральных грузинских телеканалов в прямом эфире нецензурно выразился в адрес российского лидера. Посмотрим, что обо всём этом пишут СМИ.







Много чести будет «Российская газета» приводит слова Владимира Путина, который считает, что санкции в отношении Грузии вводить не нужно — из уважения к народу этой страны. «Потому что один вышел, что–то ляпнул, изображая из себя нечто. О нём раньше никто не знал, а сейчас все говорят, и он в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на два месяца от эфира, он поехал на отдых, потом придёт, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого. И ради них, ради восстановления полноценных двусторонних отношений не стоит вводить санкции», — сказал Владимир Путин. Возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Георгия Габунии, по мнению президента, — «много чести». «Пусть вещает дальше», — заключил президент. Путин также заявил, что все скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, — производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, чтобы подорвать отношения с Россией.



Хотим дружить Глава российского МИДа Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью «Аргументам и фактам». Среди вопросов, адресованных политику, были и те, которые касаются российско–грузинских отношений. В частности: «Кто разжигает русофобские настроения в Грузии?» Сергей Лавров: «Взаимоотношения властей и оппозиции — это внутреннее дело Грузии. Вмешиваться в этот процесс мы не собираемся. Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы. Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией. Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии. В конце концов, важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе. Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно–политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. В случае если это произойдёт, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии».







Бояться нечего? В свою очередь ТАСС процитировал заявление МИД Грузии касаемо безопасного пребывания в республике российских туристов. «Мы видели заявление Сергея Лаврова. В связи с вопросами безопасности хочу вам сказать, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах», — цитирует ТАСС слова официального представителя МИД Грузии Владимира Константиниди. Специалист уверен, что для улучшения грузино–российских отношений необходима работа в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Константиниди также отметил необходимость сохранения прогресса, которого достигли страны в торгово–экономической сфере.

Кто хочет, тот едет «Коммерсантъ» пишет, что в Грузии недосчитались российских туристов, однако число путешественников из других стран продолжает увеличиваться. Газета сообщает, что за первые недели после прекращения прямых авиарейсов Грузия потеряла примерно пятую часть турпотока из России, но россияне продолжают ехать на грузинские курорты стыковочными рейсами, а также через сухопутную границу. В то же время, благодаря значительным финансовым вливаниям в рекламную кампанию на рынках Европы и Азии, общее число путешественников из других стран не сокращается, а даже растёт. Предварительные данные о ситуации в туристической индустрии Грузии после резкого обострения российско–грузинских отношений в понедельник опубликовала исследовательская группа TBC Research при крупнейшем банке страны TBC. Согласно исследованию, в первые недели после введения российских санкций количество туристов из России, прибывших воздушным путём, сократилось на 78%. А общее число путешественников из России, которые провели в стране хотя бы одну ночь, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь на 21,4%. Таким образом, турпоток из России всё же сохраняется на довольно высоком уровне, поскольку россияне едут на машинах и автобусах через КПП «Верхний Ларс» на североосетинском участке российско–грузинской границы. Кроме того, определённое число граждан России пользуется стыковочными рейсами через Ереван и Стамбул до Тбилиси и Батуми, пишет издание. Как отмечает TBC Research, количество россиян, приезжающих на автотранспорте, почти не изменилось по сравнению с 2018 годом. В прошлом году общее число российских туристов в Грузии превысило 1,4 млн человек. До конфликта в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси Национальная администрация туризма Грузии прогнозировала, что к декабрю текущего года в стране отдохнут рекордные 1,7–1,8 млн россиян. Очевидно, совершенно другая картина могла сложиться, если бы Россия не ограничилась лишь запретом на прямые авиарейсы и закрыла КПП «Верхний Ларс», как в 2006 году, после ареста в Тбилиси и Батуми четырёх российских военнослужащих по обвинению в шпионаже.

Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент «ЗП» Что мы знаем о Грузии? Людям старшего поколения она запомнилась гостеприимством, древней историей, интересной культурой и красивой природой. О целебных источниках региона шли легенды, на побережья Абхазии и Аджарии стремились попасть со всех уголков страны. Именно Грузия считалась меккой советского альпинизма — с её предгорий начинались восхождения к высочайшим вершинам Кавказа. На праздничных столах советских людей всегда были грузинские вина, чаи, «Боржоми», цитрусовые. По телевизору показывали фильмы со смешными, обаятельными, в чём–то наивными, но обязательно благородными грузинами. В отличие от большинства союзных республик, где в той или иной степени чувствовался дефицит некоторых товаров, в Грузии, как, к слову, и в Прибалтике, мало в чём себе отказывали. Грузия была на особом счету, не только из–за Сталина — и после его смерти она продолжала получать большие дотации. Грузин — и без «Жигулей»? Да такое представить было сложно. И именно поэтому до сих пор непонятно, почему одними из первых о выходе из союзного государства заявили в Тбилиси. Более того, в 2011 году власти страны объявили день установления Советской власти в Грузии Днём оккупации. Но между тем «оккупанты» построили там гидроэлектростанции и заводы, подняли сельское хозяйство, а население в этот период увеличилось более чем в два раза: с 2,6 млн до 5,4 млн человек. Так почему же они сегодня ругают Россию? Вопрос, конечно, риторический. Я знаю людей, уверенных, что среди всех постсоветских стран Грузия по–прежнему остаётся лучшим местом для отдыха. Спорить не буду и, более того, охотно в это верю. Национальная кухня грузин и сейчас способна поразить любого гурмана, а величественные горы и чистейший воздух всё так же выше всяких похвал. Но при всём этом лично у меня нет никакого желания туда ехать. И не только потому, что в августе 2008–го грузины утюжили «градами» мой родной город Цхинвал. Не хочу и всё. Я прекрасно понимаю, что простые граждане не заслуживают, чтобы их отождествляли с правителями, какими бы последние ни были. Однако в своём решении я непреклонен: Грузия для меня закрыта, хотя, подчеркну, к обычным людям у меня нет ни малейшей неприязни. Между тем согласно недавно проведенному исследованию общественного мнения Международного республиканского института (IRI), 79% опрошенных жителей Грузии считают, что Россия представляет для них политическую опасность. Как к этому относиться? Наверное, никак. Пропаганда и агитация, успешно внедряемые в массы, многих заставляют мыслить штампами. Мы для них — агрессоры, оккупировавшие Абхазию и Южную Осетию — пятую часть страны. Они для нас — неблагодарные приспешники Запада. И, кстати, о Западе. На этой неделе в Грузии начнутся масштабные военные учения стран — членов НАТО и их союзников. Более трёх тысяч солдат планируют оттачивать своё мастерство в борьбе с потенциальной угрозой. Какой именно — не сообщается.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Российская газета» приводит слова Владимира Путина, который считает, что санкции в отношении Грузии вводить не нужно — из уважения к народу этой страны.«Потому что один вышел, что–то ляпнул, изображая из себя нечто. О нём раньше никто не знал, а сейчас все говорят, и он в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на два месяца от эфира, он поехал на отдых, потом придёт, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого. И ради них, ради восстановления полноценных двусторонних отношений не стоит вводить санкции», — сказал Владимир Путин.Возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Георгия Габунии, по мнению президента, — «много чести». «Пусть вещает дальше», — заключил президент. Путин также заявил, что все скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, — производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, чтобы подорвать отношения с Россией.Глава российского МИДа Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью «Аргументам и фактам». Среди вопросов, адресованных политику, были и те, которые касаются российско–грузинских отношений. В частности: «Кто разжигает русофобские настроения в Грузии?»Сергей Лавров:«Взаимоотношения властей и оппозиции — это внутреннее дело Грузии. Вмешиваться в этот процесс мы не собираемся. Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы. Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией.Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии. В конце концов, важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе.Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно–политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. В случае если это произойдёт, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии».В свою очередь ТАСС процитировал заявление МИД Грузии касаемо безопасного пребывания в республике российских туристов.«Мы видели заявление Сергея Лаврова. В связи с вопросами безопасности хочу вам сказать, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах», — цитирует ТАСС слова официального представителя МИД Грузии Владимира Константиниди. Специалист уверен, что для улучшения грузино–российских отношений необходима работа в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Константиниди также отметил необходимость сохранения прогресса, которого достигли страны в торгово–экономической сфере.«Коммерсантъ» пишет, что в Грузии недосчитались российских туристов, однако число путешественников из других стран продолжает увеличиваться.Газета сообщает, что за первые недели после прекращения прямых авиарейсов Грузия потеряла примерно пятую часть турпотока из России, но россияне продолжают ехать на грузинские курорты стыковочными рейсами, а также через сухопутную границу. В то же время, благодаря значительным финансовым вливаниям в рекламную кампанию на рынках Европы и Азии, общее число путешественников из других стран не сокращается, а даже растёт.Предварительные данные о ситуации в туристической индустрии Грузии после резкого обострения российско–грузинских отношений в понедельник опубликовала исследовательская группа TBC Research при крупнейшем банке страны TBC. Согласно исследованию, в первые недели после введения российских санкций количество туристов из России, прибывших воздушным путём, сократилось на 78%. А общее число путешественников из России, которые провели в стране хотя бы одну ночь, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь на 21,4%. Таким образом, турпоток из России всё же сохраняется на довольно высоком уровне, поскольку россияне едут на машинах и автобусах через КПП «Верхний Ларс» на североосетинском участке российско–грузинской границы. Кроме того, определённое число граждан России пользуется стыковочными рейсами через Ереван и Стамбул до Тбилиси и Батуми, пишет издание.Как отмечает TBC Research, количество россиян, приезжающих на автотранспорте, почти не изменилось по сравнению с 2018 годом. В прошлом году общее число российских туристов в Грузии превысило 1,4 млн человек. До конфликта в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси Национальная администрация туризма Грузии прогнозировала, что к декабрю текущего года в стране отдохнут рекордные 1,7–1,8 млн россиян.Очевидно, совершенно другая картина могла сложиться, если бы Россия не ограничилась лишь запретом на прямые авиарейсы и закрыла КПП «Верхний Ларс», как в 2006 году, после ареста в Тбилиси и Батуми четырёх российских военнослужащих по обвинению в шпионаже.

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