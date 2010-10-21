[Индекс номера 109 (26.07.2019)]

 Невредно знать 
В отпуск без долгов

Должников по налогам могут не выпустить из России. Поэтому, отправляясь на отдых в другие страны, предварительно наведайтесь в налоговую инспекцию или проверьте свой «Личный кабинет» на её сайте.
Непогашенная задолженность является основанием для обращения за её взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России.
Сейчас межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю проводит акцию «В отпуск без долгов» и напоминает, что 3 декабря 2018 года истёк срок, установленный для уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 год. Уже начиная с 4 декабря 2018 года граждане, не исполнившие свои налоговые обязательства, стали должниками, а налоговая задолженность увеличивается каждый день за счёт начисления пени.
Чтобы наличие задолженности не стало неприятным сюрпризом для тех, кто планирует провести долгожданный отпуск за пределами страны, необходимо заранее уточнить её размер и оплатить.
Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн–сервисом одного из банков–партнеров ФНС России. Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России или в банке, в отделении почты.
Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в налоговую инспекцию, направить заявление через «Личный кабинет» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

По информации межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю

Подготовила Татьяна Иванова
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Невредно знать 
Должников по налогам могут не выпустить из России. Поэтому, отправляясь на отдых в другие страны, предварительно наведайтесь в налоговую инспекцию или проверьте свой «Личный кабинет» на её сайте.

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