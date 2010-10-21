[Индекс номера 109 (26.07.2019)]



27 июля — День работника торговли

В широком ассортименте

В торговле работают более семи тысяч норильчан.

Завтра — в четвёртую субботу июля — они отметят свой профессиональный праздник. А сегодня лучшие представители отрасли получат заслуженные награды за добросовестный труд. Торжественная церемония пройдёт в администрации города. За достигнутые результаты в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие потребительского рынка Норильска почётные грамоты и благодарственные письма главы города, а также благодарственные письма городского Совета вручат 22 норильчанам. Торговая отрасль Норильска является основной сферой потребительского рынка. Её инфраструктура характеризуется разнообразием объектов и форм обслуживания. Есть торговые центры и комплексы, магазины самообслуживания и с традиционными формами сервиса — через прилавок, с открытой выкладкой, магазины салонной торговли. — Торговые сети, предлагающие товары по более низким ценам, и магазины современного формата становятся более привлекательными для потребителей, чем магазины традиционной торговли. Немаловажным фактором является удобное расположение объектов, наличие фирменного стиля предприятия, отмечают специалисты УПРиУ администрации города. Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы принадлежит местным операторам, которые заняли прочные позиции на потребительском рынке. Несколько из них предлагают жителям Норильска товары, выпускаемые под собственными марками.

Потребительский рынок Норильска интенсивно развивается - открываются новые современные предприятия, расширяются и укрепляют свои позиции торговые сети.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Завтра — в четвёртую субботу июля — они отметят свой профессиональный праздник. А сегодня лучшие представители отрасли получат заслуженные награды за добросовестный труд. Торжественная церемония пройдёт в администрации города. За достигнутые результаты в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие потребительского рынка Норильска почётные грамоты и благодарственные письма главы города, а также благодарственные письма городского Совета вручат 22 норильчанам.Торговая отрасль Норильска является основной сферой потребительского рынка. Её инфраструктура характеризуется разнообразием объектов и форм обслуживания. Есть торговые центры и комплексы, магазины самообслуживания и с традиционными формами сервиса — через прилавок, с открытой выкладкой, магазины салонной торговли.— Торговые сети, предлагающие товары по более низким ценам, и магазины современного формата становятся более привлекательными для потребителей, чем магазины традиционной торговли. Немаловажным фактором является удобное расположение объектов, наличие фирменного стиля предприятия, отмечают специалисты УПРиУ администрации города.Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы принадлежит местным операторам, которые заняли прочные позиции на потребительском рынке. Несколько из них предлагают жителям Норильска товары, выпускаемые под собственными марками.

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