[Индекс номера 109 (26.07.2019)]



Ремонты

И пешим, и конным

Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят свыше 118 тысяч квадратных метров улично–дорожной сети, появится несколько новых остановок и светофоров.

Продолжается глобальное обновление автодороги Норильск — Талнах Работы по обновлению дорожного полотна идут на ул. Строительной, где заменят свыше 13 тысяч кв. метров покрытия, на ул. Первомайской — 12,5 тысячи кв. метров, на участке от ул. 50 лет Октября до Юго–Западной объездной автодороги — 23,5 тысячи кв. метров. Также ремонтируют ул. Талнахскую: нечётную сторону — от ул. Павлова до ул. Бегичева, и чётную — от ул. Павлова до ул. Московской. Помимо этого обновят участок трассы Норильск — Алыкель, всего около 20 тысяч кв. метров. Как сообщил начальник техотдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов, отремонтируют и участки автодороги Норильск — Талнах: от объездной Талнаха до въезда в район, а также от юго–восточного ввода до газораспределительной станции, в общей сложности — 48,7 тысячи кв. метров. Здесь же благоустроят семь автобусных остановок и столько же пешеходных переходов. Сумма затрат составит 183,6 млн рублей. — Параллельно ремонтируем 14,5 тысячи кв. метров тротуаров и 5,8 тысячи погонных метров бортовых камней на 48 участках. Сумма контрактов — 46,3 млн рублей. Напомню, год назад мы ремонтировали 10,1 тысячи кв. метров тротуаров и уложили 5,7 тысячи погонных метров бортового камня, — пояснил Сергей Бойцов. На трёх остановках в этом году появятся павильоны из поликарбоната: «Зуб–гора» на ул. Нансена (слева), на ул. Кравца в районе дома № 16а (слева) и «Магазин» на въезде в Оганер (слева). Объём финансирования этих работ составляет 3,1 млн рублей. Помимо того, летом продолжаются ремонты городских дворов и проездов к домам. Работы выполнят в объёме 63,2 тысячи кв. метров на сумму 119,3 млн рублей. Они затронут целый ряд дворов: на ул. Таймырской, 4 и 16; ул. Строителей, 15; ул. Бауманской, 24; ул. Космонавтов, 10–12; ул. Дудинской, 7–9; ул. Первопроходцев, 12–18; пл. Металлургов, 1–17 и 3; ул. Нансена, 80–82; на Молодёжном пр. возле озера Городского; ул. Талнахской, 48; ул. Комсомольской, 3, 7, 7а, 9–11, 11–15; ул. Ленинградской, 18 и 7 (два корпуса), 9; ул. Лауреатов, 59 и 71; Ленинском пр., 24; ул. Наб. Урванцева, 41; ул. Красноярской, 5. Дел у дорожников ещё много: к 2 сентября планируется закончить и работы на мосту через вторую протоку реки Норильской. Год назад на них было потрачено 47,4 млн рублей, в этом — выделено 71,6 млн рублей. Появятся новые светофоры на перекрёстках ул. Кирова — ул. Советская, ул. Талнахская — ул. Пушкина. На капремонт ещё одного светофора, на перекрёстке ул. Кирова — ул. Павлова, будет разработана проектно– сметная документация (99,6 тыс. рублей). Отремонтируют опоры освещения на ул. Нансена и на дороге к свалке твёрдых бытовых отходов и снегоотвалу на сумму 9,1 млн рублей. Замыкает список обширных работ разработка проектной документации на устройство наружного освещения на Юго–Западной объездной дороге протяжённостью 6124 м, что обойдётся в 5,4 млн рублей.

Татьяна Зачупейко Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы по обновлению дорожного полотна идут на ул. Строительной, где заменят свыше 13 тысяч кв. метров покрытия, на ул. Первомайской — 12,5 тысячи кв. метров, на участке от ул. 50 лет Октября до Юго–Западной объездной автодороги — 23,5 тысячи кв. метров. Также ремонтируют ул. Талнахскую: нечётную сторону — от ул. Павлова до ул. Бегичева, и чётную — от ул. Павлова до ул. Московской. Помимо этого обновят участок трассы Норильск — Алыкель, всего около 20 тысяч кв. метров.Как сообщил начальник техотдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов, отремонтируют и участки автодороги Норильск — Талнах: от объездной Талнаха до въезда в район, а также от юго–восточного ввода до газораспределительной станции, в общей сложности — 48,7 тысячи кв. метров. Здесь же благоустроят семь автобусных остановок и столько же пешеходных переходов. Сумма затрат составит 183,6 млн рублей.— Параллельно ремонтируем 14,5 тысячи кв. метров тротуаров и 5,8 тысячи погонных метров бортовых камней на 48 участках. Сумма контрактов — 46,3 млн рублей. Напомню, год назад мы ремонтировали 10,1 тысячи кв. метров тротуаров и уложили 5,7 тысячи погонных метров бортового камня, — пояснил Сергей Бойцов.На трёх остановках в этом году появятся павильоны из поликарбоната: «Зуб–гора» на ул. Нансена (слева), на ул. Кравца в районе дома № 16а (слева) и «Магазин» на въезде в Оганер (слева). Объём финансирования этих работ составляет 3,1 млн рублей.Помимо того, летом продолжаются ремонты городских дворов и проездов к домам. Работы выполнят в объёме 63,2 тысячи кв. метров на сумму 119,3 млн рублей. Они затронут целый ряд дворов: на ул. Таймырской, 4 и 16; ул. Строителей, 15; ул. Бауманской, 24; ул. Космонавтов, 10–12; ул. Дудинской, 7–9; ул. Первопроходцев, 12–18; пл. Металлургов, 1–17 и 3; ул. Нансена, 80–82; на Молодёжном пр. возле озера Городского; ул. Талнахской, 48; ул. Комсомольской, 3, 7, 7а, 9–11, 11–15; ул. Ленинградской, 18 и 7 (два корпуса), 9; ул. Лауреатов, 59 и 71; Ленинском пр., 24; ул. Наб. Урванцева, 41; ул. Красноярской, 5.Дел у дорожников ещё много: к 2 сентября планируется закончить и работы на мосту через вторую протоку реки Норильской. Год назад на них было потрачено 47,4 млн рублей, в этом — выделено 71,6 млн рублей.Появятся новые светофоры на перекрёстках ул. Кирова — ул. Советская, ул. Талнахская — ул. Пушкина. На капремонт ещё одного светофора, на перекрёстке ул. Кирова — ул. Павлова, будет разработана проектно– сметная документация (99,6 тыс. рублей).Отремонтируют опоры освещения на ул. Нансена и на дороге к свалке твёрдых бытовых отходов и снегоотвалу на сумму 9,1 млн рублей. Замыкает список обширных работ разработка проектной документации на устройство наружного освещения на Юго–Западной объездной дороге протяжённостью 6124 м, что обойдётся в 5,4 млн рублей.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















