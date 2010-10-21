Норильские дворы обозначают дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».
Их устанавливает подрядная организация из Перми. За счёт средств муниципального дорожного фонда — 7 миллионов рублей — во всех районах города появятся 915 знаков. К настоящему времени 70% работы выполнено.
По словам Евгения Болгова, начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», решение обозначить жилые зоны вызвано стремлением обезопасить пешеходов. Норильские автомобилисты то и дело нарушают правила движения при проезде дворов, превышая допустимую скорость в 20 км/ч. В жилой зоне пешеход пользуется преимуществом при передвижении, стоянка автомобилей с работающим двигателем более пяти минут запрещена, кроме того, недопустимо сквозное движение напрямик.
— Работы по контракту ещё не завершены. Подрядчик не учёл территориальные особенности Норильска, и материалы пришли с существенной задержкой. По контракту подрядчик должен был установить знаки в течение 100 дней — до 24 мая 2019 года. За срыв сроков компании придётся заплатить штрафы. За каждый день просрочки будет взиматься определённый процент, а работы примем по факту, — сообщил Евгений Болгов.
На установленные дорожные знаки определён гарантийный срок — один год. За это время должно сохраниться изображение, а сама конструкция — устоять под воздействием шквалистых ветров. Гарантия не распространяется на случаи, когда дорожный знак был повреждён автомобилистами, а они в последнее время нередко «налетают» на них.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда