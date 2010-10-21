[Индекс номера 109 (26.07.2019)]



Память

Повторный сеанс

469 документальных фильмов на киноплёнке отправились из Норильска в Красноярск.

Бобины с документальными фильмами в Норильск, а точнее в «Норильсккинопрокат», многие десятилетия присылал красноярский кинопрокатчик «Енисей кино». Зрителям эти ленты демонстрировались в городских кинотеатрах перед началом основного сеанса. После закрытия преемника «Норильсккинопроката» — «Норильсккиносервиса» — весь плёночный фильмофонд перешёл в ведение «Родины». В последние годы хранилище кинотеатра переехало в новое здание Молодёжного центра. Марат Шарифуллин, заведующий отделом ремонта и хранения фильмофонда «Енисей кино», говорит, что такой массовый переезд связан с желанием перевести весь хроникально–документальный фильмофонд в цифровой формат. На плёнке смотреть их сейчас практически невозможно: кинопроекторы мало где остались. А своих возможностей оцифровки плёнок в заполярном городе нет. Переезд 469 фильмокопий из норильского хранилища в красноярское уже начался. Столь масштабная смена места жительства приурочена к 85–летию края и осуществляется при поддержке регионального министерства культуры. — Идея возвращения и оцифровки возникла давно, но требовалась масса согласований на уровне правительства края, — поясняет Марат Шарифуллин. — В хранилище кинотеатра находятся фильмы, которым почти 50 лет. У нас в «Енисей кино» есть опыт сохранения плёнки в приемлемом состоянии 100 и более лет. После переезда фильмофонда в Красноярск сотрудники «Енисей кино» займутся оцифровкой, а при необходимости и ремонтом лент, чтобы сохранить эти фильмы для будущих поколений. В дальнейшем их можно будет найти на сайте «Енисей кино» enisey–kino.ru. По запросам они будут передаваться в прокат кинотеатров для показа публике. Сегодня в фильмофонде «Енисей кино» хранится всего около десяти тысяч фильмов. Его сотрудники ежедневно берут со склада очередную партию лент, проверяют и ремонтируют их. Минимум, в котором нуждается плёночный фильм, — это перемотка бобины от начала до конца хотя бы раз в год, чтобы плёнка не слипалась. Благодаря оцифровке кинокартины получат новую жизнь и станут доступными широкой аудитории.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Бобины с документальными фильмами в Норильск, а точнее в «Норильсккинопрокат», многие десятилетия присылал красноярский кинопрокатчик «Енисей кино». Зрителям эти ленты демонстрировались в городских кинотеатрах перед началом основного сеанса. После закрытия преемника «Норильсккинопроката» — «Норильсккиносервиса» — весь плёночный фильмофонд перешёл в ведение «Родины». В последние годы хранилище кинотеатра переехало в новое здание Молодёжного центра. Марат Шарифуллин, заведующий отделом ремонта и хранения фильмофонда «Енисей кино», говорит, что такой массовый переезд связан с желанием перевести весь хроникально–документальный фильмофонд в цифровой формат. На плёнке смотреть их сейчас практически невозможно: кинопроекторы мало где остались. А своих возможностей оцифровки плёнок в заполярном городе нет. Переезд 469 фильмокопий из норильского хранилища в красноярское уже начался. Столь масштабная смена места жительства приурочена к 85–летию края и осуществляется при поддержке регионального министерства культуры.— Идея возвращения и оцифровки возникла давно, но требовалась масса согласований на уровне правительства края, — поясняет Марат Шарифуллин. — В хранилище кинотеатра находятся фильмы, которым почти 50 лет. У нас в «Енисей кино» есть опыт сохранения плёнки в приемлемом состоянии 100 и более лет.После переезда фильмофонда в Красноярск сотрудники «Енисей кино» займутся оцифровкой, а при необходимости и ремонтом лент, чтобы сохранить эти фильмы для будущих поколений. В дальнейшем их можно будет найти на сайте «Енисей кино» enisey–kino.ru. По запросам они будут передаваться в прокат кинотеатров для показа публике.Сегодня в фильмофонде «Енисей кино» хранится всего около десяти тысяч фильмов. Его сотрудники ежедневно берут со склада очередную партию лент, проверяют и ремонтируют их. Минимум, в котором нуждается плёночный фильм, — это перемотка бобины от начала до конца хотя бы раз в год, чтобы плёнка не слипалась. Благодаря оцифровке кинокартины получат новую жизнь и станут доступными широкой аудитории.

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