[Индекс номера 109 (26.07.2019)]

 Память 
Повторный сеанс

469 документальных фильмов на киноплёнке отправились из Норильска в Красноярск.
Бобины с документальными фильмами в Норильск, а точнее в «Норильсккинопрокат», многие десятилетия присылал красноярский кинопрокатчик «Енисей кино». Зрителям эти ленты демонстрировались в городских кинотеатрах перед началом основного сеанса. После закрытия преемника «Норильсккинопроката» — «Норильсккиносервиса» — весь плёночный фильмофонд перешёл в ведение «Родины». В последние годы хранилище кинотеатра переехало в новое здание Молодёжного центра. Марат Шарифуллин, заведующий отделом ремонта и хранения фильмофонда «Енисей кино», говорит, что такой массовый переезд связан с желанием перевести весь хроникально–документальный фильмофонд в цифровой формат. На плёнке смотреть их сейчас практически невозможно: кинопроекторы мало где остались. А своих возможностей оцифровки плёнок в заполярном городе нет. Переезд 469 фильмокопий из норильского хранилища в красноярское уже начался. Столь масштабная смена места жительства приурочена к 85–летию края и осуществляется при поддержке регионального министерства культуры.
— Идея возвращения и оцифровки возникла давно, но требовалась масса согласований на уровне правительства края, — поясняет Марат Шарифуллин. — В хранилище кинотеатра находятся фильмы, которым почти 50 лет. У нас в «Енисей кино» есть опыт сохранения плёнки в приемлемом состоянии 100 и более лет.
После переезда фильмофонда в Красноярск сотрудники «Енисей кино» займутся оцифровкой, а при необходимости и ремонтом лент, чтобы сохранить эти фильмы для будущих поколений. В дальнейшем их можно будет найти на сайте «Енисей кино» enisey–kino.ru. По запросам они будут передаваться в прокат кинотеатров для показа публике.
Сегодня в фильмофонде «Енисей кино» хранится всего около десяти тысяч фильмов. Его сотрудники ежедневно берут со склада очередную партию лент, проверяют и ремонтируют их. Минимум, в котором нуждается плёночный фильм, — это перемотка бобины от начала до конца хотя бы раз в год, чтобы плёнка не слипалась. Благодаря оцифровке кинокартины получат новую жизнь и станут доступными широкой аудитории.

Наталья Черкашина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
Сегодня в Норильске стартует фестиваль уличных искусств «АРкТика», который продлится до 4 августа.

27 июля — День работника торговли 
В торговле работают более семи тысяч норильчан.

Ремонты 
Этим летом в городе отремонтируют и благоустроят свыше 118 тысяч квадратных метров улично–дорожной сети, появится несколько новых остановок и светофоров.

Безопасность 
Норильские дворы обозначают дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».

Память 
469 документальных фильмов на киноплёнке отправились из Норильска в Красноярск.

Промплощадка 
Уникальный центр планирования и контроля горных работ, оснащённый ультрасовременными средствами визуализации и консолидации информации технологических процессов и отчётных данных, открылся на руднике «Октябрьский».

Крупным планом 
В Талнахе появилась новая достопримечательность. Площадь перед АБК рудника «Комсомольский» украсила четырёхметровая стела.

Профи 
Умение перешагивать через страх, но при этом постоянно контролировать свои действия — главная заповедь промышленных альпинистов ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта».

Конкурс 
Накануне профессионального праздника в учебном центре «Норильскникельремонта» прошёл конкурс профмастерства. Свои знания и навыки показали инженеры–наладчики самоходного дизельного оборудования.

Персона 
Из Норильска уезжает директор Заполярного театра драмы Светлана Гергарт. Накануне важного личного события она дала интервью «Заполярке». Очень волновалась: не публичный, говорит, я человек. Притом что громкое имя нашей «маяковки» теперь навсегда связано с её личностью.

Резонанс 
Этим летом вновь обострились взаимоотношения между Россией и Грузией. Поводом послужил приезд в Тбилиси депутатов российской Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, после чего в грузинской столице начались антироссийские митинги, переросшие в беспорядки. Президент РФ Владимир Путин подписал временный запрет на воздушные перевозки из России в Грузию. Недавно опять произошёл скандал: ведущий одного из центральных грузинских телеканалов в прямом эфире нецензурно выразился в адрес российского лидера. Посмотрим, что обо всём этом пишут СМИ.

Невредно знать 
Должников по налогам могут не выпустить из России. Поэтому, отправляясь на отдых в другие страны, предварительно наведайтесь в налоговую инспекцию или проверьте свой «Личный кабинет» на её сайте.

Новости:
 26 июля 2019 
17:19 Любители квадроциклов объединились, решив провести праздник и помочь восьмилетней Захре Халиловой, благополучательнице «Территории добра».
16:52 Норильчанин стал лучшим следователем межрайонных следственных отделов по краю.
16:16 Десяткам норильчан ежегодно помогают Советы профилактики правонарушений. Сегодня на очередном заседании за помощью обратилось шесть человек.
14:38 Все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Произойдут изменения и в работе регионального портала госуслуг.
14:34 На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей.
14:30 Летняя беда. Норильские полицейские предупреждают родителей об опасности выпадения детей из окон.
14:08 «Заповедники Таймыра» проводят экспедиционные работы на путях весенних миграций диких северных оленей таймырской популяции в бассейне реки Хеты.
14:06 Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть – по рабочим профессиям.
14:06 Новую редакцию госпрограммы развития Арктики подготовят до 1 декабря.
14:00 Не умеешь? Научим. Норильчан, интересующихся анимацией, ждут на Фестивале северной ягоды.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх