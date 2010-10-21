[Индекс номера 109 (26.07.2019)]

 Промплощадка 
Эволюция «Октябрьского»

Уникальный центр планирования и контроля горных работ, оснащённый ультрасовременными средствами визуализации и консолидации информации технологических процессов и отчётных данных, открылся на руднике «Октябрьский».
Николай Уткин,
директор Заполярного филиала «Норникеля»
«Норникель» инвестировал в этот проект эффективного управления производством 100 миллионов рублей. На эти средства было закуплено необходимое оборудование, проведён ремонт, обустроены современные и комфортные рабочие места.
Демонтажные, строительные и отделочные работы на объекте велись с середины февраля. Норильский подрядчик «Стройтекс» в сжатые сроки перестроил и отделал помещения общей площадью около 500 квадратных метров. Например, вместо обычного монолитного пола здесь теперь съёмный фальшпол, под которым проложены кабель–каналы, необходимые для подключения и обслуживания оборудования. Стены — с антивандальным покрытием. Создание центра — результат пятилетней работы в области автоматизации, об этом рассказал на открытии центра директор Заполярного филиала «Норникеля»
Николай Уткин.
— Теперь мы можем похвастаться современным операционным центром, который соответствует всем международным стандартам. В режиме реального времени с учётом новых внедрённых информационных систем, в том числе подземной диспетчеризации, мы управляем всеми процессами производства. Нам, чтобы конкурировать с другими мировыми лидерами отрасли, нужно работать на опережение, — считает директор Заполярного филиала «Норникеля».
Внедрённые инновационные технологии не только увеличивают производительность труда и повышают качество добываемой руды, но и обеспечивают безопасность всех работников. А именно она, по мнению Уткина, стоит во главе угла. Новый центр позволяет улучшить управление горным производством через систему видеонаблюдения, газового контроля, позиционирования технологического транспорта и персонала, автоматические системы оповещения о пожарах. Так, движение людей и машин отслеживается с точностью до пяти метров. Диспетчер получает информацию со всех рудоспусков, камер водоотливов, ремонтных баз, гаражей, подземного склада ГСМ, перегрузов и узловых камер подземной части рудника. Также на диспетчерскую «завязаны» система визуального контроля конвейерного транспорта, весовых устройств и приёмного бункера Талнахской обогатительной фабрики. Специалисты операционного центра могут изменять режимы технологических процессов, контролируя их в реальном времени, предупреждать развитие опасных ситуаций, влияющих на безопасность ведения горных работ.
На горизонтах и поверхности «Октябрьского» установлено около 100 видеокамер. Помимо картинки с них в центр поступают данные с датчиков, установленных на экипировке горняков и на подземных машинах. Позиционирование в шахте механизмов и транспорта, местонахождение всех рабочих, ежесуточные, декадные и помесячные графики добычи руды отображаются на трёх панелях UniSee UNI–7050 бельгийской компании BARCO, размером два на пять метров каждая. Специальная программа позволяет формировать полноразмерные пространственные 3D–модели рудника и отображать процесс выемки полезных ископаемых.
Директор рудника «Октябрьский» Владимир Баландин рассказал, что каждую смену 12 сотрудников операционного отдела и четыре диспетчера чётко и слаженно управляют производством, отвечая каждый за свою область. Кстати, работа горного диспетчера с внедрением новых технологий существенно изменилась — важно не просто следить за процессами производства, как раньше, но и проанализировать и внести коррективы.
— Важно понять и оперативно принять решение, куда конкретно направить подземную технику, — подчеркнул Владимир Баландин. — Потому что предприятие работает на результат, обеспечивая Талнахскую обогатительную фабрику определённой шихтой. Сегодня мы чётко понимаем, что мы делаем: какой ковш руды в какой рудоспуск летит и в какой подъём везётся.
Полностью цифровым рудником «Октябрьский» станет 31 декабря, когда проект «Автоматизированная система управления горными работами», который сейчас дорабатывается и тестируется, будет введён в промышленную эксплуатацию.

Сегодня всё эволюционирует именно в направлении развития IT-технологий. К цифровизации производства придут и другие рудники Заполярного филиала.

Надежда Сидор
Фото Марины Пешковой
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