[Индекс номера 109 (26.07.2019)]

 Крупным планом 
Символ надёжности

В Талнахе появилась новая достопримечательность. Площадь перед АБК рудника «Комсомольский» украсила четырёхметровая стела.
Сделали стелу за месяц на механическом заводе «Норильского обеспечивающего комплекса»
Открытие этого арт–объекта прошло накануне главных праздников Норильска и компании и задало атмосферу радости и веселья на все выходные. Особое настроение у собравшихся перед зданием АБК работников «Комсомольского» создали отпущенные в небо воздушные шары в корпоративных цветах компании и жизнеутверждающие задорные песни, исполненные руководителем социальной приёмной рудника Анастасией Червоневой.
Одна из песен — «Комсомольский» — это мощь и азарт...», написанная по случаю установки стелы сообща с замом главного механика рудника Ольгой Мережко, возможно, станет гимном предприятия.
Перерезал ленточку и обратился с приветственным словом к горнякам и. о. директора рудника Иван Гринчук:
— Логотип компании символизирует устойчивость, надёжность, сбалансированное движение вперёд, и мы горды тем, что стали одним из первых предприятий «Норникеля», получивших этот бесценный подарок.
Рударям подарок пришёлся по вкусу: они фотографировались и снимали видео на его фоне.
Отметим, что сооружение изготовлено из долговечного материала — конструкционной стали марки 09Г2С, не подверженной воздействию погоды. Верхняя часть конструкции вращается с помощью электропривода, и низкая температура не должна быть этому помехой.
Сделали стелу за месяц на механическом заводе «Норильского обеспечивающего комплекса». На монтаж, пробный запуск и отладку понадобилась неделя — этим занимались работники участка № 47 ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта». А решение об изготовлении стелы и установке её у «Комсомольского» совместно принимали главный механик Заполярного филиала компании и директор рудника.
Как нам стало известно, к Дню шахтёра в районе АБК «Комсомольского» должен появиться ещё один арт–объект — металлический комар. Сейчас над ним усиленно трудится местный умелец, работник рудника Альберт Туркин.

Надежда Сидор
Фото Николая ЩИПКО
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