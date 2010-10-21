[Индекс номера 109 (26.07.2019)]



Профи

Всегда на страховке

Умение перешагивать через страх, но при этом постоянно контролировать свои действия — главная заповедь промышленных альпинистов ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта».

Павел Шилин, прораб участка по антикоррозийной защите Специальный участок № 32 по антикоррозийной защите основных производственных фондов Заполярного филиала в «Норильскникельремонте» существует с 2012 года. Там работают не просто строители, а специалисты по промышленному альпинизму. На участке трудятся около 50 человек, каждый помимо основной профессии владеет ещё и несколькими смежными. – Наши специалисты ремонтируют потолочные конструкции в цехах, где стоит объемное металлургическое оборудование и невозможно поставить гидроподъёмники и краны. Они выполняют антикоррозийную защиту на дымовых трубах, работают на копрах в рудниках, и всё это на высотах свыше 30 метров, — рассказывает начальник участка Андрей Иванников. — Например, этим летом мы герметизируем стыки стеновых панелей в измельчительно–флотационном цехе Талнахской обогатительной фабрики, там же проводим антикоррозийную защиту галереи трубопроводов. На медном заводе герметизируем межпанельные швы, а в МЦ окрашиваем фасады. Самое главное в нашем труде — чёткая организация. Работа на высоте предъявляет особые требования к безопасности: страховка, защитная экипировка, надёжное оборудование. И особый ритм процесса: человек может работать на высоте не более 40–45 минут, затем 15–минутный перерыв на земле для восстановления кровообращения. Старший прораб Иван Иванов, который в промальпе с начала 2000–х, учился своему делу в Ногинске, в части МЧС России: – Иногда приходится работать на 60–70 метрах, например, когда проводим антикоррозийную защиту дымовых труб заводов. Это миф, что альпинисты не боятся высоты, страх — это инстинкт самосохранения. Вопрос в том, насколько человек может контролировать и преодолевать его в нужную минуту. Все наши ремонтники ежегодно проходят переподготовку и переаттестацию. Но те, кто овладел основами работы на высоте, ещё не могут назвать себя промышленными альпинистами, им надо научиться красить, герметизировать, ремонтировать. С почтением к высоте относится и прораб участка Павел Шилин, который после окончания факультета промышленного и гражданского строительства Питерского университета в 2010 году вернулся в Норильск. Он альпинист со стажем, вершины покорял еще школьником, был завсегдатаем местного альпклуба «Сокол»: – Высоты бояться надо. Люди, которые не боятся, начинают допускать ошибки и долго не живут. Не должно быть никакого лихачества — пренебрежения средствами защиты и правилами промбезопасности и охраны труда. – Отсюда и такие строгие требования к нашим работникам, все–таки дисциплина у нас на первом месте, — добавляет Андрей Иванников. – А ещё каждый должен быть очень уравновешенным, ведь ситуации бывают разные: например, если оборвалась основная верёвка и человек повис на страховке, главное — спокойствие и хладнокровие. Если начнёт дёргаться — может упасть. Нервным здесь не место, — уверен старший прораб Иван Иванов. — Поэтому не каждому по силам работать у нас. – К тем, кто остаётся, мы прикрепляем наставников, которые учат правильно бояться высоты и не бояться никакой работы, — добавляет Павел Шилин. — Александру Попову, Александру Низовских, Сергею Яшину доверяют самые сложные задачи. Например, на воздуховодах «Надежды» на высоте 30 метров и выше приходилось по натянутым металлическим канатам перемещаться в зону работ, вывешивать монтажную люльку под металлоконструкциями воздуховода. И все это в зоне действия кранов. Непосвященным, наверное, страшно смотреть, но многоступенчатый контроль и страховка обеспечивали безопасность. – И вообще, всё, что связано с охраной труда, у этих парней во всех смыслах на высоте, — подключается к разговору начальник центра профилактики ОТиПБ Дмитрий Тростянецкий. — Для примера могу привести недавний случай. Как–то я нечаянно захлопнул входную дверь, пришлось обратиться к услугам фирмы, без взлома проникающей в квартиры. Приехал молодой парень, быстро привязался к чему–то на чердаке и моментально спустился к окну. Нехитрые манипуляции с форточкой — и он уже открывает мне дверь квартиры. Увиденное повергло меня в шок: парень спускался с крыши на одной веревке, без страховки! Видя моё изумление, пояснил: «С материка недавно приехал, ещё не разжился нормальным снаряжением». В нашем тресте подобное просто невозможно. Работа не начнется без грамотного технического решения и планирования: как и за что привязываемся, где спускаемся и так далее. В решении вопросов безопасности принимает участие вся бригада: самоконтроль, контроль старшего в звене, обязательный контроль выполнения решений руководителем работ, дополнительные проверки по линии отдела ТБ. Да и не станут наши парни экономить на страховке. Одной только альпинистской верёвки для участка закупается по 7 тысяч метров в год, на спецсредства для каждого работника участка предприятие ежегодно тратит более 100 тысяч рублей. Безопасность — единственный и верный связующий узел нашего промышленного альпиниста, — заключает Дмитрий Тростянецкий.

Лариса Стецевич Фото из архива «Норильскникельремонта» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Специальный участок № 32 по антикоррозийной защите основных производственных фондов Заполярного филиала в «Норильскникельремонте» существует с 2012 года. Там работают не просто строители, а специалисты по промышленному альпинизму. На участке трудятся около 50 человек, каждый помимо основной профессии владеет ещё и несколькими смежными.– Наши специалисты ремонтируют потолочные конструкции в цехах, где стоит объемное металлургическое оборудование и невозможно поставить гидроподъёмники и краны. Они выполняют антикоррозийную защиту на дымовых трубах, работают на копрах в рудниках, и всё это на высотах свыше 30 метров, — рассказывает начальник участка Андрей Иванников. — Например, этим летом мы герметизируем стыки стеновых панелей в измельчительно–флотационном цехе Талнахской обогатительной фабрики, там же проводим антикоррозийную защиту галереи трубопроводов. На медном заводе герметизируем межпанельные швы, а в МЦ окрашиваем фасады. Самое главное в нашем труде — чёткая организация. Работа на высоте предъявляет особые требования к безопасности: страховка, защитная экипировка, надёжное оборудование. И особый ритм процесса: человек может работать на высоте не более 40–45 минут, затем 15–минутный перерыв на земле для восстановления кровообращения.Старший прораб Иван Иванов, который в промальпе с начала 2000–х, учился своему делу в Ногинске, в части МЧС России:– Иногда приходится работать на 60–70 метрах, например, когда проводим антикоррозийную защиту дымовых труб заводов. Это миф, что альпинисты не боятся высоты, страх — это инстинкт самосохранения. Вопрос в том, насколько человек может контролировать и преодолевать его в нужную минуту. Все наши ремонтники ежегодно проходят переподготовку и переаттестацию. Но те, кто овладел основами работы на высоте, ещё не могут назвать себя промышленными альпинистами, им надо научиться красить, герметизировать, ремонтировать.С почтением к высоте относится и прораб участка Павел Шилин, который после окончания факультета промышленного и гражданского строительства Питерского университета в 2010 году вернулся в Норильск. Он альпинист со стажем, вершины покорял еще школьником, был завсегдатаем местного альпклуба «Сокол»:– Высоты бояться надо. Люди, которые не боятся, начинают допускать ошибки и долго не живут. Не должно быть никакого лихачества — пренебрежения средствами защиты и правилами промбезопасности и охраны труда.– Отсюда и такие строгие требования к нашим работникам, все–таки дисциплина у нас на первом месте, — добавляет Андрей Иванников.– А ещё каждый должен быть очень уравновешенным, ведь ситуации бывают разные: например, если оборвалась основная верёвка и человек повис на страховке, главное — спокойствие и хладнокровие. Если начнёт дёргаться — может упасть. Нервным здесь не место, — уверен старший прораб Иван Иванов. — Поэтому не каждому по силам работать у нас.– К тем, кто остаётся, мы прикрепляем наставников, которые учат правильно бояться высоты и не бояться никакой работы, — добавляет Павел Шилин. — Александру Попову, Александру Низовских, Сергею Яшину доверяют самые сложные задачи. Например, на воздуховодах «Надежды» на высоте 30 метров и выше приходилось по натянутым металлическим канатам перемещаться в зону работ, вывешивать монтажную люльку под металлоконструкциями воздуховода. И все это в зоне действия кранов. Непосвященным, наверное, страшно смотреть, но многоступенчатый контроль и страховка обеспечивали безопасность.– И вообще, всё, что связано с охраной труда, у этих парней во всех смыслах на высоте, — подключается к разговору начальник центра профилактики ОТиПБ Дмитрий Тростянецкий. — Для примера могу привести недавний случай. Как–то я нечаянно захлопнул входную дверь, пришлось обратиться к услугам фирмы, без взлома проникающей в квартиры. Приехал молодой парень, быстро привязался к чему–то на чердаке и моментально спустился к окну. Нехитрые манипуляции с форточкой — и он уже открывает мне дверь квартиры. Увиденное повергло меня в шок: парень спускался с крыши на одной веревке, без страховки! Видя моё изумление, пояснил: «С материка недавно приехал, ещё не разжился нормальным снаряжением». В нашем тресте подобное просто невозможно. Работа не начнется без грамотного технического решения и планирования: как и за что привязываемся, где спускаемся и так далее. В решении вопросов безопасности принимает участие вся бригада: самоконтроль, контроль старшего в звене, обязательный контроль выполнения решений руководителем работ, дополнительные проверки по линии отдела ТБ. Да и не станут наши парни экономить на страховке. Одной только альпинистской верёвки для участка закупается по 7 тысяч метров в год, на спецсредства для каждого работника участка предприятие ежегодно тратит более 100 тысяч рублей. Безопасность — единственный и верный связующий узел нашего промышленного альпиниста, — заключает Дмитрий Тростянецкий.

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