[Индекс номера 109 (26.07.2019)]

 Конкурс 
Проверка на точность

Накануне профессионального праздника в учебном центре «Норильскникельремонта» прошёл конкурс профмастерства. Свои знания и навыки показали инженеры–наладчики самоходного дизельного оборудования.
По традиции конкурс состоял из теоретической части и практического задания. Причём если во всех других случаях участникам решать рабочие задачи приходится с инструментом в руках, то в этот день наладчикам предложили ориентироваться по техническим схемам.
Для начала им надо было разобраться с теорией: за 15 минут контрольного времени выбрать варианты ответов на 20 вопросов. За каждый правильный они получали по баллу. Для выполнения практической части требовалось не только больше времени, но и соблюдение определённых производственных требований. Каждый конкурсант должен был предоставить документы, подтверждающие специальность, а также удостоверение на группу допуска по электробезопасности (в нашем случае не ниже третьей), и только после этого мог приступить к работе. Используя гидравлические и электрические схемы, необходимо было ответить на 25 вопросов, касающихся работы определённых систем. На всё про всё отводилось полчаса, при этом справившийся с заданием раньше мог получить дополнительные баллы — по одному за сэкономленную минуту. При необходимости конкурсная комиссия имела право дать дополнительные 15 минут на завершение работы, но при этом снять по баллу за просроченную минуту.
Надо было видеть, с каким усердием участники выполняли задания. Практически все конкурсанты — молодые специалисты, увлечённые своим делом, они с азартом решали предложенные технические задачи. После сдачи «экзамена» споры о тонкостях гидравлики и электротехники продолжились в учебном классе. Обсуждались собственные варианты решений, видение работы систем и применение их на конкретном оборудовании.
А спорить было с кем: в конкурсе вместе с молодёжью участвовал и их старший коллега с более богатым опытом работы. И если молодые инженеры пытались отыскать ответы на свои вопросы в мобильном интернете, то Александр Беззубов предлагал варианты из собственного опыта. А на вопрос «Чего уж спорить? Всё уже сделано» его визави упрямо твердили: «Так зацепило уже!». К слову, ответ на зацепивший всех вопрос, касающийся специальной терминологии, так и не был найден даже в интернете.
Комментируя обсуждение заданий, инженер–наладчик участка капитального ремонта самоходного дизельного оборудования (СДО) Алексей Давыдов заметил, что учиться в их работе приходится постоянно:
– Каждый год, а то и чаще в нашей области появляются новые технологии, оборудование, схемы и системы эксплуатации. Если за этим не следить, в какой–то момент можно безнадёжно отстать, что моментально отразится на работе.
– Точно! — поддержал коллегу Александр Беззубов. — После работы приходишь домой и лезешь в интернет в поисках ответов на постоянно возникающие вопросы. Иначе в нашем деле никак!
В результате инженер по наладке и испытаниям Александр Беззубов занял в конкурсе почётное третье место, немного уступив своему коллеге Александру Рябинцеву, а первое место завоевал Павел Соколов. По условиям конкурса победители получат денежные призы, а также возможность выбрать время проведения отпуска в одном из санаториев компании.
Замначальника учебного центра «Норильскникельремонта» Дмитрий Сизых, подводя итоги, отметил, что интерес молодёжи к конкурсам профмастерства очевиден:
– Не все готовы с первого раза самостоятельно заявить о своём желании в них участвовать, может быть, скромничают. Но мы всегда предлагаем конкурсантам привлекать своих коллег к таким соревнованиям.
Слова коллеги подтвердил Алексей Давыдов:
– Я весьма скромно оценивал свои шансы на победу. Но для меня важнее было проверить собственный профессиональный уровень среди равных и среди лучших, определить, что я ещё должен освоить, над чем поработать. Возникшие после конкурса споры — яркое тому подтверждение.

Денис Кожевников
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