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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 11 (29.01.2019)]

Продолжение следует

Одно из приоритетных направлений деятельности администрации Норильска — содействие в переселении горожан на материк. Сейчас руководство города ведёт переговоры в крае о продлении программы переселения и возобновлении её финансирования из федерального бюджета.
Речь идёт о программе, реализуемой с 2011 года по четырёхстороннему соглашению о взаимодействии и сотрудничестве между Минрегионразвития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем», по переселению граждан из Норильска и Дудинки в районы с благоприятными природными и социально–экономическими условиями.
— Программа должна была финансироваться из трёх источников: федерального и краевого бюджетов, а также за счёт средств «Норникеля». Ежегодное поступление из федерального бюджета составляло 830 миллионов рублей. В 2014 году сумма сократилась до 788,5 миллиона рублей, в 2015–м — до 377 миллионов. А с 2016 года финансирование программы из федерального бюджета и вовсе прекратилось. Соответственно, уменьшилось количество семей, которые получили социальные выплаты. С 2014 по 2018 год краевой бюджет недополучил почти три миллиарда рублей. Администрация Норильска неоднократно обращалась к губернатору, председателю правительства региона и в Заксобрание Красноярского края по вопросам продления программы до 2025 года и возобновления федерального финансирования. Переговоры продолжаются, — рассказала начальник управления жилфонда Марина Покровская.
Тем временем 9 января стартовала заявочная кампания на 2020 год. О своём желании стать участником программы уже заявили более 100 человек.
Заявления и документы от потенциальных переселенцев, готовых уехать из Норильска в 2020 году, принимаются до 15 июля включительно. Ожидается, что социальные выплаты получат 450 семей, при условии сохранения уровня финансирования из края и из средств «Норникеля». В первую очередь они предоставляются инвалидам I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся и проживающим в районах Крайнего Севера. Во вторую очередь соцвыплаты дают пенсионерам с учётом стажа работы в РКС и приравненных к ним местностях. В третьей очереди находятся безработные граждане, стоящие на учёте в центре занятости не менее года. В четвёртую очередь попадают работающие граждане с учётом стажа работы в РКС и приравненных к ним местностях. Два главных условия для всех: прибытие на Крайний Север и РКС до 1 января 1992 года, а также срок проживания здесь не менее 15 лет.
Приём заявлений ведётся в управлении жилфонда на Ленинском пр., 40, корпус № 4 (кабинеты 1, 2, 9), а также в МФЦ всех районов.
Всего с 2011 по 2018 год возможность уехать по программе переселения получили 6310 семей. Из них социальной выплатой воспользовались и приобрели жильё на материке 5676 семей.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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Одно из приоритетных направлений деятельности администрации Норильска — содействие в переселении горожан на материк. Сейчас руководство города ведёт переговоры в крае о продлении программы переселения и возобновлении её финансирования из федерального бюджета.

 
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