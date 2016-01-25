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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 11 (29.01.2019)]

Интернет–расписание

Следить за работой муниципального пассажирского транспорта и быть в курсе всех изменений, связанных с движением автобусов, норильчане вновь могут на сайте НПОПАТ.
Адрес у обновленного веб–портала прежний — npopat.com. Как рассказал Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ, сайт не работал полгода. Виной тому — хакерская атака и вирус, который практически полностью разрушил страничку предприятия.
– При создании нового интернет–ресурса мы учли все пожелания горожан и их замечания к старой версии сайта. Нам удалось сохранить привычный для наших пассажиров адрес портала и улучшить наполняемость ресурса, — отметил Андрей Остапов.
Традиционно на сайте будет размещаться вся информация о работе НПОПАТ. На главной странице — новости о закрытии или ограничении движения транспорта.
Среди нововведений — функция проверки баланса социальной и транспортной карт; поиск информации о расписании автобусных маршрутов стал проще; обновлена форма обратной связи; добавлена информация о страховщике, к которому можно обратиться за получением выплат в случае если пассажир, например, в результате ДТП получил какую–либо травму.
На сайте можно получить доступ к мобильному приложению Вustime, где отображается время отправления и прибытия к остановкам муниципальных и коммерческих автобусов, курсирующих по всем районам Норильска.
– В процессе тестирования приложения мы получили более 20 обращений от граждан. Были жалобы на неточности в расчёте времени прибытия автобусов. Серьёзные расхождения наблюдались по маршрутам № 6 и 41. Причина крылась в программной ошибке, которую мы исправили в кратчайшее время. Сейчас приложение работает корректно, — добавил Андрей Остапов.
Нередко пользователи жалуются на то, что информация обновляется с задержкой, но здесь проблема не в приложении, а в скорости интернета.
В планах разработчиков обновлённой версии веб– ресурса НПОПАТ — создать информационную подписку, чтобы все новости, которые публикуются на сайте, пользователи получали по электронной почте.
Сотрудники отдела информационных технологий НПОПАТ просят пассажиров подключиться к тестированию системы и сообщать о неполадках в работе сайта и приложения для оперативного устранения недостатков. Это можно сделать прямо на сайте или позвонив по номеру диспетчера 45–61–30.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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