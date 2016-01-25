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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 11 (29.01.2019)]

 Здравоохранение 
Космический уровень

100 дней прошло с момента открытия в Норильске самого северного в мире перинатального центра. Его руководители рассказали о первых результатах работы.
Официально центр является структурным подразделением Норильской межрайонной больницы № 1. Важно, что он находится на одной территории с другими больничными службами, это способствует их тесному взаимодействию, отметил главный врач больницы Константин Горбель. Так же отлажена и работа внутри центра. К слову, здесь готовы принимать беременных и родильниц из других северных территорий, из Игарки, посёлков Хатангского района и вообще отовсюду.
Первый ребёнок в перинатальном центре появился на свет 20 октября 2018 года, это был мальчик весом 3500 граммов. За 100 дней в новом центре, оснащённом по последнему слову техники, было принято 590 родов, родились 598 детей — 305 мальчиков и 293 девочки, в том числе пять двоен.
Напомним, в общей сложности на строительство и оснащение перинатального центра в Норильске потрачено 4 миллиарда 12 миллионов 406 тысяч рублей. Из них 907 миллионов — это средства ФОМС (22,6%); остальные — 3 миллиарда 105 миллионов 322 тысячи (77,4%) — деньги из бюджета Красноярского края.
Отличия центра от роддома очевидны. Перинатальный центр — это широкопрофильная клиника, которая занимается в том числе ведением беременных женщин высокой группы риска и новорождённых с любой патологией. Одно из отделений больницы решает проблемы бесплодия и невынашивания с помощью эндоскопического оборудования.
Среди других отличий отметим оснащение учреждения — его считают практически совершенным. Заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи Наталья Свешникова называет операционные центра космическими — поскольку те оборудованы самой современной высокотехнологичной «начинкой». По её словам, на данный момент важно сохранить достигнутый норильским роддомом уровень оказания помощи, ведь младенческая и детская смертность в нашем регионе — наиболее низкая по краю.
— В перинатальном центре мы вышли сегодня на полный цикл оказания услуг, для этого есть всё необходимое оборудование и специалисты. Системно работают оперблок, детская и взрослая реанимации, палаты интенсивной терапии. В центре имеются кабинеты УЗИ — отделения перинатальной диагностики. В планах — проведение телеконсультаций с Центром медицинской генетики из Красноярска.
Созданы комфортные условия для выхаживания новорождённых с любыми патологиями — для этого теперь нужно просто спуститься с четвёртого на второй этаж, рассказала нашей газете Наталья Николаевна.
— Благодаря взаимодействию акушеров, неонатологов, педиатров и других специалистов у рожениц и родильниц, а также у маленьких пациентов нашего нового центра есть возможность получить полноценную медицинскую помощь, — говорит Константин Горбель. — Связь центра с остальными отделениями больницы осуществляется через галерею на третьем этаже. Раньше по надобности в роддом ездили хирурги, урологи, кардиологи и другие врачи, теперь все службы рядом, и любой доктор оганерской больницы придёт на помощь за считанные минуты.
После сдачи центра в эксплуатацию некоторое время ушло на отладку хозяйственной деятельности.
— Сейчас мы работаем в обычном режиме. Вода, свет, тепло — с этим всё в порядке, — подытожил ситуацию на сегодняшний день Константин Горбель.

Марина Хорошевская
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