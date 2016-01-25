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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 11 (29.01.2019)]

 Общество 
Ни холодно ни жарко

В теплоцентрах домов, находящихся на территории управляющей компании «Жилкомсервис», началась наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.
Подразделение, образованное в конце прошлого года, устанавливает новое оборудование индивидуальных тепловых пунктов, а также производит модернизацию уже имеющегося. Сейчас специалисты анализируют возможность восстановления элеваторных узлов в Оганере, которые необходимы для качественной поставки в дома тепловой энергии и стабильной работы системы горячего водоснабжения.
Причиной ремонта специалисты управляющей компании назвали остро стоящую в городе проблему с недогревом или перегревом квартир. Основная задача УК заключается в сотрудничестве с сетевой и ресурсо-
снабжающей организациями, для того чтобы установить стабильный температурный режим тепловых сетей.
Как рассказал Вадим Любезных, главный энергетик УК «Жилкомсервис», в домах, которые обслуживает компания, установлено около 350 тепловых пунктов, 30% из которых автоматизированы.
– Тепловые пункты имеют определённый износ и требуют частичной замены оборудования. На протяжении 2019 года мы планируем полностью восстановить их работоспособность, а затем перейти ко второму этапу, основному в программе, рассчитанной на несколько лет: восстановлению элеваторных узлов тепловых пунктов, не оборудованных автоматикой. Их регулировка потребует времени. Хочу заверить жильцов, что работа будет идти по плану.
Вадим Любезных также отметил, что, хотя ремонту подлежит общедомовое имущество, на жильцов финансовое обременение не ляжет: все работы производятся за счёт управляющей компании. Жильцам, у которых могут появиться жалобы, специалисты рекомендуют обращаться в аварийно–диспетчерскую службу «ЖКС», которая сможет принять обращение, а также перевести звонок на специалиста организации.

Татьяна Зачупейко
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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