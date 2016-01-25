Владимир Баринов. Переехал в Норильск из Санкт–Петербурга в ноябре 2018 года по приглашению администрации города. Возглавил управление общественных связей. Окончил Северо–Западную академию государственной службы. Поступил в аспирантуру на кафедру интеллектуальной собственности и инноваций Университета информационных технологий, механики и оптики, защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. Первое место работы — Научно–исследовательский и проектный центр генерального плана Санкт–Петербурга.
«Заполярная правда» представляет новый проект. Мы будем рассказывать о норильчанах, которые приехали в северный город недавно, но уже полюбили Норильск, а Норильск полюбил их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, попробуем понять с героями нашего проекта.– Когда вы услышали о Норильске впервые?
– В 2004 году. Я тогда учился в 11–м классе. К нам пришёл новый ученик, семья которого переехала из Норильска. Он стал моим близким другом и много рассказывал о жизни до Питера: морозах свыше 50, полярной ночи, о том, что на улицах зимой — пустынно. Вспоминал вкус оленины и северной рыбы. Мне было интересно его слушать, так как я патриот своей страны и всегда рад узнать о ней как можно больше.– Почему решили уехать из Санкт–Петербурга?
– Когда всё идёт ровно и гладко, расслабляешься. И мне захотелось встряхнуться. Понял, что пора выйти из зоны комфорта, открыть новые горизонты, найти что–то другое в себе, получить уникальный опыт. Карьера в родном городе складывалась успешно. Толчок к росту дало членство в молодёжной коллегии при губернаторе Санкт–Петербурга — это параллельно с основной работой в центре генерального плана. В коллегии же я входил в состав комиссии по экономическим вопросам, инновациям и туризму и вырос до заместителя председателя. В администрации Санкт–Петербурга эту работу высоко оценили и предложили стать заместителем директора Петербургского государственного центра контроля качества товаров, продукции, работ и услуг. Проработав в этом учреждении около четырёх лет, понял, что всё, что мог, я здесь уже сделал (в частности, разработал и внедрил проект «Петербургская марка качества», который ярко и эффективно реализуется до сих пор) и должен идти дальше. Разместив резюме в интернете в открытом доступе, получил предложения о работе и в Петербурге, и в Москве. Но, когда мне позвонили из Норильска и пригласили сформировать информационную политику администрации города, наладить и курировать взаимодействие администрации со СМИ, при этом руководить протокольной службой и отделом социологии, я не смог отказаться: для меня это очень интересные направления.– Как отреагировали родные и друзья на ваше решение?
– Самое главное, что меня поддержала супруга: мы около месяца взвешивали все за и против переезда на Крайний Север и в итоге решили попробовать. Родители и друзья тоже отнеслись к этому позитивно. Ни разу никто не сказал: куда ты едешь, зачем... Всем очень интересно узнать, каково это — жить и работать в таком городе, как Норильск. Собирая информацию о нём, понял, что она очень противоречивая. С одной стороны, получалось, что Норильск — город с очень развитой инфраструктурой, во многом похожий на город на Неве, с другой стороны, выходило, что здесь мало магазинов, есть дефицит каких–то продуктов, товаров и услуг. И, отправляясь в путь, я себя готовил к худшему.– И каким же было первое впечатление?
– Норильск превзошёл мои ожидания. Первое, что понравилось, — аэропорт: компактный, но очень современный и комфортный. Я летал в командировки во многие города России, так вот, аэропорт Норильска — один из лучших. Также приятно удивила дорога из аэропорта. Ехал и думал: как здесь, за полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты смогли построить такой большой город и проложить трассу такой протяжённости — это что–то уникальное. Обратил внимание на то, что все километры дороги освещены. Это один из показателей развитой инфраструктуры. И Норильск порадовал иллюминацией, особенно высотное полукруглое здание при въезде. Пройдясь по магазинам, понял, что они ничуть не уступают питерским. И каждый день мне приносил новые открытия: кинотеатры, торговый центр «Арена», спортивные площадки, кафе и рестораны — есть всё, что нужно для комфортной жизни. Супруге, которая переехала сюда после январских праздников, город тоже пришёлся по душе.– Быт удалось наладить?
– Обживаемся потихоньку. Муниципалитет предоставил квартиру, которая нас вполне устроила. Благодаря подъёмным мы смогли перевезти все необходимые нам вещи, всё, к чему привыкли и что для нас неразрывно связано с понятием «уютный дом». Привезли с собой и кота — он наш психотерапевт: умеет и порадовать, и успокоить. Здорово, что, несмотря на холод за окном, дома очень тепло — это, опять же, не во всех российских городах встречается.– Как вам работа?
– Отлично. Ещё будучи в Питере, пришёл к выводу, что норильчане — люди особые, очень открытые, доброжелательные и сплочённые. Коллеги, с которыми работаю здесь, это мнение лишь укрепили. Администрация города — это команда, очень слаженная. И я сразу же влился в коллектив — мне помогли максимально быстро войти в курс дел. Главное, что все, с кем я здесь работаю, — искренне любят этот город и заинтересованы в том, чтобы он развивался и процветал. И это мотивирует. Когда коллеги позитивны, то на работу всегда идёшь с удовольствием.– Вы можете назвать себя норильчанином?
– Я здесь всего два месяца, но у меня уже появилось ощущение, что я — дома, что город меня принял. Я даже на своей странице в соцсетях в графе «город» Санкт–Петербург исправил на Норильск. Я сюда приехал не в командировку, а на постоянное место жительства и надеюсь, что хоть немного, но уже могу себя считать норильчанином. Вообще, здесь очень быстро начинаешь чувствовать себя частью норильского братства. Недавно меня подвозил товарищ, а машина вдруг взяла и застряла. Я вышел на дорогу и стал голосовать. Тут же остановилась «Волга». Её водитель нам помог вытащить машину, причём возился он с нами долго, и я протянул ему деньги. На что он сказал: да вы что, норильчанин другого в беде, особенно зимой, никогда не оставит... Наверняка и в Москве, и в Питере нашёлся бы тот, кто в похожей ситуации помог безвозмездно, но здесь, на Севере, такое отношение к незнакомому человеку — норма. Что ни говори, а люди здесь более отзывчивые. И хочется быть одним из них.– А от чего, переехав в Норильск, пришлось отказаться?
– От игры в хоккей. Но это, к счастью, временно. Здесь есть где тренироваться, есть Ночная хоккейная лига, несколько команд, поэтому с февраля планирую возобновить тренировки. В этом виде спорта я с шести лет, и мне очень важно, чтобы в городе, где я живу, было где и с кем играть в хоккей. Кстати, с игрой норильчан я знаком — в нашей команде в Питере их было несколько.– Любимые места в городе появились?
– Да. Например, мы нашли ресторан, который отвечает требованиям самых взыскательных клиентов. Моя супруга имеет опыт работы в этой сфере в Питере, и угодить ей непросто. Здесь же всё — от интерьера, сервиса, подачи блюд и их качества — по высшему разряду. Мы очень довольны. Нравится бывать в начале главной улицы города, там, где гостиница «Полярная звезда», — эта часть Ленинского очень похожа на Московский проспект в Санкт–Петербурге. Также обратили внимание, что в городе много храмов. Уверен, что нас ждёт ещё немало приятных открытий.– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?
– То, что я читал и слышал о городе, и то, что увидел своими глазами и испытал на себе, очень отличается: город меняется, а мнение о нём — нет. Норильск, который мне описывали, возможно, и был таким, но лет 10–15 назад. На фоне многих небольших российских городов он сегодня выглядит более чем достойно. У Норильска — большие перспективы. И я хочу увидеть, как он будет развиваться, более того — активно в этом участвовать. Мне очень хочется, чтобы за пределами Норильска информация о нём была более достоверной, чтобы сюда приезжали молодые и успешные, чтобы не было кадрового голода, который есть сегодня. И своей первоочередной задачей как приглашённого специалиста ставлю изменение отношения к территории через формирование объективной информационной политики. Надеюсь, что и мой личный опыт подтолкнёт активных трудолюбивых профи, в которых нуждается город, к тому, чтобы связать с ним свою жизнь.Надежда СидорФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда