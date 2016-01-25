[Индекс номера 11 (29.01.2019)]



Проекты «ЗП»

Норильск меня принял

Владимир Баринов. Переехал в Норильск из Санкт–Петербурга в ноябре 2018 года по приглашению администрации города. Возглавил управление общественных связей. Окончил Северо–Западную академию государственной службы. Поступил в аспирантуру на кафедру интеллектуальной собственности и инноваций Университета информационных технологий, механики и оптики, защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. Первое место работы — Научно–исследовательский и проектный центр генерального плана Санкт–Петербурга.

«Заполярная правда» представляет новый проект. Мы будем рассказывать о норильчанах, которые приехали в северный город недавно, но уже полюбили Норильск, а Норильск полюбил их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, попробуем понять с героями нашего проекта. – Когда вы услышали о Норильске впервые? – В 2004 году. Я тогда учился в 11–м классе. К нам пришёл новый ученик, семья которого переехала из Норильска. Он стал моим близким другом и много рассказывал о жизни до Питера: морозах свыше 50, полярной ночи, о том, что на улицах зимой — пустынно. Вспоминал вкус оленины и северной рыбы. Мне было интересно его слушать, так как я патриот своей страны и всегда рад узнать о ней как можно больше. – Почему решили уехать из Санкт–Петербурга? – Когда всё идёт ровно и гладко, расслабляешься. И мне захотелось встряхнуться. Понял, что пора выйти из зоны комфорта, открыть новые горизонты, найти что–то другое в себе, получить уникальный опыт. Карьера в родном городе складывалась успешно. Толчок к росту дало членство в молодёжной коллегии при губернаторе Санкт–Петербурга — это параллельно с основной работой в центре генерального плана. В коллегии же я входил в состав комиссии по экономическим вопросам, инновациям и туризму и вырос до заместителя председателя. В администрации Санкт–Петербурга эту работу высоко оценили и предложили стать заместителем директора Петербургского государственного центра контроля качества товаров, продукции, работ и услуг. Проработав в этом учреждении около четырёх лет, понял, что всё, что мог, я здесь уже сделал (в частности, разработал и внедрил проект «Петербургская марка качества», который ярко и эффективно реализуется до сих пор) и должен идти дальше. Разместив резюме в интернете в открытом доступе, получил предложения о работе и в Петербурге, и в Москве. Но, когда мне позвонили из Норильска и пригласили сформировать информационную политику администрации города, наладить и курировать взаимодействие администрации со СМИ, при этом руководить протокольной службой и отделом социологии, я не смог отказаться: для меня это очень интересные направления. – Как отреагировали родные и друзья на ваше решение? – Самое главное, что меня поддержала супруга: мы около месяца взвешивали все за и против переезда на Крайний Север и в итоге решили попробовать. Родители и друзья тоже отнеслись к этому позитивно. Ни разу никто не сказал: куда ты едешь, зачем... Всем очень интересно узнать, каково это — жить и работать в таком городе, как Норильск. Собирая информацию о нём, понял, что она очень противоречивая. С одной стороны, получалось, что Норильск — город с очень развитой инфраструктурой, во многом похожий на город на Неве, с другой стороны, выходило, что здесь мало магазинов, есть дефицит каких–то продуктов, товаров и услуг. И, отправляясь в путь, я себя готовил к худшему. – И каким же было первое впечатление? – Норильск превзошёл мои ожидания. Первое, что понравилось, — аэропорт: компактный, но очень современный и комфортный. Я летал в командировки во многие города России, так вот, аэропорт Норильска — один из лучших. Также приятно удивила дорога из аэропорта. Ехал и думал: как здесь, за полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты смогли построить такой большой город и проложить трассу такой протяжённости — это что–то уникальное. Обратил внимание на то, что все километры дороги освещены. Это один из показателей развитой инфраструктуры. И Норильск порадовал иллюминацией, особенно высотное полукруглое здание при въезде. Пройдясь по магазинам, понял, что они ничуть не уступают питерским. И каждый день мне приносил новые открытия: кинотеатры, торговый центр «Арена», спортивные площадки, кафе и рестораны — есть всё, что нужно для комфортной жизни. Супруге, которая переехала сюда после январских праздников, город тоже пришёлся по душе. – Быт удалось наладить? – Обживаемся потихоньку. Муниципалитет предоставил квартиру, которая нас вполне устроила. Благодаря подъёмным мы смогли перевезти все необходимые нам вещи, всё, к чему привыкли и что для нас неразрывно связано с понятием «уютный дом». Привезли с собой и кота — он наш психотерапевт: умеет и порадовать, и успокоить. Здорово, что, несмотря на холод за окном, дома очень тепло — это, опять же, не во всех российских городах встречается. – Как вам работа? – Отлично. Ещё будучи в Питере, пришёл к выводу, что норильчане — люди особые, очень открытые, доброжелательные и сплочённые. Коллеги, с которыми работаю здесь, это мнение лишь укрепили. Администрация города — это команда, очень слаженная. И я сразу же влился в коллектив — мне помогли максимально быстро войти в курс дел. Главное, что все, с кем я здесь работаю, — искренне любят этот город и заинтересованы в том, чтобы он развивался и процветал. И это мотивирует. Когда коллеги позитивны, то на работу всегда идёшь с удовольствием. – Вы можете назвать себя норильчанином? – Я здесь всего два месяца, но у меня уже появилось ощущение, что я — дома, что город меня принял. Я даже на своей странице в соцсетях в графе «город» Санкт–Петербург исправил на Норильск. Я сюда приехал не в командировку, а на постоянное место жительства и надеюсь, что хоть немного, но уже могу себя считать норильчанином. Вообще, здесь очень быстро начинаешь чувствовать себя частью норильского братства. Недавно меня подвозил товарищ, а машина вдруг взяла и застряла. Я вышел на дорогу и стал голосовать. Тут же остановилась «Волга». Её водитель нам помог вытащить машину, причём возился он с нами долго, и я протянул ему деньги. На что он сказал: да вы что, норильчанин другого в беде, особенно зимой, никогда не оставит... Наверняка и в Москве, и в Питере нашёлся бы тот, кто в похожей ситуации помог безвозмездно, но здесь, на Севере, такое отношение к незнакомому человеку — норма. Что ни говори, а люди здесь более отзывчивые. И хочется быть одним из них. – А от чего, переехав в Норильск, пришлось отказаться? – От игры в хоккей. Но это, к счастью, временно. Здесь есть где тренироваться, есть Ночная хоккейная лига, несколько команд, поэтому с февраля планирую возобновить тренировки. В этом виде спорта я с шести лет, и мне очень важно, чтобы в городе, где я живу, было где и с кем играть в хоккей. Кстати, с игрой норильчан я знаком — в нашей команде в Питере их было несколько. – Любимые места в городе появились? – Да. Например, мы нашли ресторан, который отвечает требованиям самых взыскательных клиентов. Моя супруга имеет опыт работы в этой сфере в Питере, и угодить ей непросто. Здесь же всё — от интерьера, сервиса, подачи блюд и их качества — по высшему разряду. Мы очень довольны. Нравится бывать в начале главной улицы города, там, где гостиница «Полярная звезда», — эта часть Ленинского очень похожа на Московский проспект в Санкт–Петербурге. Также обратили внимание, что в городе много храмов. Уверен, что нас ждёт ещё немало приятных открытий. – А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска? – То, что я читал и слышал о городе, и то, что увидел своими глазами и испытал на себе, очень отличается: город меняется, а мнение о нём — нет. Норильск, который мне описывали, возможно, и был таким, но лет 10–15 назад. На фоне многих небольших российских городов он сегодня выглядит более чем достойно. У Норильска — большие перспективы. И я хочу увидеть, как он будет развиваться, более того — активно в этом участвовать. Мне очень хочется, чтобы за пределами Норильска информация о нём была более достоверной, чтобы сюда приезжали молодые и успешные, чтобы не было кадрового голода, который есть сегодня. И своей первоочередной задачей как приглашённого специалиста ставлю изменение отношения к территории через формирование объективной информационной политики. Надеюсь, что и мой личный опыт подтолкнёт активных трудолюбивых профи, в которых нуждается город, к тому, чтобы связать с ним свою жизнь.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Заполярная правда» представляет новый проект. Мы будем рассказывать о норильчанах, которые приехали в северный город недавно, но уже полюбили Норильск, а Норильск полюбил их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, попробуем понять с героями нашего проекта.– В 2004 году. Я тогда учился в 11–м классе. К нам пришёл новый ученик, семья которого переехала из Норильска. Он стал моим близким другом и много рассказывал о жизни до Питера: морозах свыше 50, полярной ночи, о том, что на улицах зимой — пустынно. Вспоминал вкус оленины и северной рыбы. Мне было интересно его слушать, так как я патриот своей страны и всегда рад узнать о ней как можно больше.– Когда всё идёт ровно и гладко, расслабляешься. И мне захотелось встряхнуться. Понял, что пора выйти из зоны комфорта, открыть новые горизонты, найти что–то другое в себе, получить уникальный опыт. Карьера в родном городе складывалась успешно. Толчок к росту дало членство в молодёжной коллегии при губернаторе Санкт–Петербурга — это параллельно с основной работой в центре генерального плана. В коллегии же я входил в состав комиссии по экономическим вопросам, инновациям и туризму и вырос до заместителя председателя. В администрации Санкт–Петербурга эту работу высоко оценили и предложили стать заместителем директора Петербургского государственного центра контроля качества товаров, продукции, работ и услуг. Проработав в этом учреждении около четырёх лет, понял, что всё, что мог, я здесь уже сделал (в частности, разработал и внедрил проект «Петербургская марка качества», который ярко и эффективно реализуется до сих пор) и должен идти дальше. Разместив резюме в интернете в открытом доступе, получил предложения о работе и в Петербурге, и в Москве. Но, когда мне позвонили из Норильска и пригласили сформировать информационную политику администрации города, наладить и курировать взаимодействие администрации со СМИ, при этом руководить протокольной службой и отделом социологии, я не смог отказаться: для меня это очень интересные направления.– Самое главное, что меня поддержала супруга: мы около месяца взвешивали все за и против переезда на Крайний Север и в итоге решили попробовать. Родители и друзья тоже отнеслись к этому позитивно. Ни разу никто не сказал: куда ты едешь, зачем... Всем очень интересно узнать, каково это — жить и работать в таком городе, как Норильск. Собирая информацию о нём, понял, что она очень противоречивая. С одной стороны, получалось, что Норильск — город с очень развитой инфраструктурой, во многом похожий на город на Неве, с другой стороны, выходило, что здесь мало магазинов, есть дефицит каких–то продуктов, товаров и услуг. И, отправляясь в путь, я себя готовил к худшему.– Норильск превзошёл мои ожидания. Первое, что понравилось, — аэропорт: компактный, но очень современный и комфортный. Я летал в командировки во многие города России, так вот, аэропорт Норильска — один из лучших. Также приятно удивила дорога из аэропорта. Ехал и думал: как здесь, за полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты смогли построить такой большой город и проложить трассу такой протяжённости — это что–то уникальное. Обратил внимание на то, что все километры дороги освещены. Это один из показателей развитой инфраструктуры. И Норильск порадовал иллюминацией, особенно высотное полукруглое здание при въезде. Пройдясь по магазинам, понял, что они ничуть не уступают питерским. И каждый день мне приносил новые открытия: кинотеатры, торговый центр «Арена», спортивные площадки, кафе и рестораны — есть всё, что нужно для комфортной жизни. Супруге, которая переехала сюда после январских праздников, город тоже пришёлся по душе.– Обживаемся потихоньку. Муниципалитет предоставил квартиру, которая нас вполне устроила. Благодаря подъёмным мы смогли перевезти все необходимые нам вещи, всё, к чему привыкли и что для нас неразрывно связано с понятием «уютный дом». Привезли с собой и кота — он наш психотерапевт: умеет и порадовать, и успокоить. Здорово, что, несмотря на холод за окном, дома очень тепло — это, опять же, не во всех российских городах встречается.– Отлично. Ещё будучи в Питере, пришёл к выводу, что норильчане — люди особые, очень открытые, доброжелательные и сплочённые. Коллеги, с которыми работаю здесь, это мнение лишь укрепили. Администрация города — это команда, очень слаженная. И я сразу же влился в коллектив — мне помогли максимально быстро войти в курс дел. Главное, что все, с кем я здесь работаю, — искренне любят этот город и заинтересованы в том, чтобы он развивался и процветал. И это мотивирует. Когда коллеги позитивны, то на работу всегда идёшь с удовольствием.– Я здесь всего два месяца, но у меня уже появилось ощущение, что я — дома, что город меня принял. Я даже на своей странице в соцсетях в графе «город» Санкт–Петербург исправил на Норильск. Я сюда приехал не в командировку, а на постоянное место жительства и надеюсь, что хоть немного, но уже могу себя считать норильчанином. Вообще, здесь очень быстро начинаешь чувствовать себя частью норильского братства. Недавно меня подвозил товарищ, а машина вдруг взяла и застряла. Я вышел на дорогу и стал голосовать. Тут же остановилась «Волга». Её водитель нам помог вытащить машину, причём возился он с нами долго, и я протянул ему деньги. На что он сказал: да вы что, норильчанин другого в беде, особенно зимой, никогда не оставит... Наверняка и в Москве, и в Питере нашёлся бы тот, кто в похожей ситуации помог безвозмездно, но здесь, на Севере, такое отношение к незнакомому человеку — норма. Что ни говори, а люди здесь более отзывчивые. И хочется быть одним из них.– От игры в хоккей. Но это, к счастью, временно. Здесь есть где тренироваться, есть Ночная хоккейная лига, несколько команд, поэтому с февраля планирую возобновить тренировки. В этом виде спорта я с шести лет, и мне очень важно, чтобы в городе, где я живу, было где и с кем играть в хоккей. Кстати, с игрой норильчан я знаком — в нашей команде в Питере их было несколько.– Да. Например, мы нашли ресторан, который отвечает требованиям самых взыскательных клиентов. Моя супруга имеет опыт работы в этой сфере в Питере, и угодить ей непросто. Здесь же всё — от интерьера, сервиса, подачи блюд и их качества — по высшему разряду. Мы очень довольны. Нравится бывать в начале главной улицы города, там, где гостиница «Полярная звезда», — эта часть Ленинского очень похожа на Московский проспект в Санкт–Петербурге. Также обратили внимание, что в городе много храмов. Уверен, что нас ждёт ещё немало приятных открытий.– То, что я читал и слышал о городе, и то, что увидел своими глазами и испытал на себе, очень отличается: город меняется, а мнение о нём — нет. Норильск, который мне описывали, возможно, и был таким, но лет 10–15 назад. На фоне многих небольших российских городов он сегодня выглядит более чем достойно. У Норильска — большие перспективы. И я хочу увидеть, как он будет развиваться, более того — активно в этом участвовать. Мне очень хочется, чтобы за пределами Норильска информация о нём была более достоверной, чтобы сюда приезжали молодые и успешные, чтобы не было кадрового голода, который есть сегодня. И своей первоочередной задачей как приглашённого специалиста ставлю изменение отношения к территории через формирование объективной информационной политики. Надеюсь, что и мой личный опыт подтолкнёт активных трудолюбивых профи, в которых нуждается город, к тому, чтобы связать с ним свою жизнь.

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