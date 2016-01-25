[Индекс номера 11 (29.01.2019)]



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Менять мир к лучшему

Юные норильчане поделились своими впечатлениями о поездке в «Детский наукоград».

Пресс-конференция участников «Детского наукограда» Фото Ирины Яринской Люди будущего Это была профильная смена в подмосковном оздоровительном лагере для 90 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Редкий новогодний подарок — поощрение для активистов городского детско–молодёжного объединения «Спектр» и учреждений дополнительного образования, юнармейцев, участников танцевального коллектива «Шкода» ГЦК и оркестра BrassBanda КДШИ. Ребята не только замечательно отдохнули три недели в детском лагере, расположенном в деревне Талашкино Клинского района Московской области, но и прошли обучение по программе «Навыки людей будущего», которая развивает коммуникативные, лидерские и командные качества. Старший воспитатель группы Светлана Елисеева считает, что ребята уезжали из Норильска обычными школьниками, а вернулись хранителями будущего. Ведь они успешно освоили все позиции образовательной новогодней смены, чтобы потом делиться полученными знаниями и навыками, менять мир к лучшему. В «Детский наукоград» входило шесть отрядов, четыре из них состояли из норильчан. Были в лагере и ребята из Дудинки и таймырских посёлков, Зеленограда Московской области. Все очень подружились, начиная и заканчивая день совместными мероприятиями. Ежедневно все пробовали себя в разных видах деятельности, дети много и эффективно занимались проектной деятельностью. В программе обучения было несколько компонентов. Компонент «Обучение» помогал людям будущего сформировать универсальный код безопасности — «Контролируй, Оценивай, Действуй». Они обучились ему сами и теперь готовы научить других. Все привезли с собой особые папки, в которых собрали материал о том, как работали на тренингах. Участники заполняли интеллект–карты, куда вписывали свои базовые компетенции (soft skills), выполняли задания, которые проводили после тренингов самостоятельно, выясняли, чего же им не хватает для полноты взаимодействия в семье, с друзьями, в обществе. Составляли список дел, необходимый для более успешного личного развития. Они учились развивать эмоциональный интеллект, который позволяет контролировать себя и правильно мотивировать на достижение поставленных целей. В лагере ребята не забывали и о творчестве, а это всегда создание нового. Именно творчество помогало воплотить людям будущего свои идеи в реальный продукт. Они не только устраивали танцевальные и литературные встречи, но и наряжали заснеженные ели креативными игрушками, которые оформляли с учётом темы зимней смены, придумывали необычный дизайн. Человек будущего должен заботиться и о своём здоровье. Ребята плавали в бассейне, участвовали в спортивных соревнованиях, строевая подготовка была обязательной для отряда юнармейцев. В направлении «Я и общество» ребята пробовали лучше узнать самих себя. Каждый день определяли героя дня. Это звание присваивалось путём голосования. Чтобы стать первым, надо было проявить себя самым активным. Один из юнармейцев рассказал, что за день писал до трёх статей разной тематики о жизни в лагере. А кто–то заслужил звание героя за то, что сумел помочь товарищам в проведении мероприятий. Героем стал и тот, кто, наконец, пересилил себя и впервые вышел на сцену. Победительницы из ансамбля «Шкода» Фото участников «Детского наукограда» Зимние приключения Конечно, самым приятным компонентом было «Развлечение». Ребята попали на волшебные зимние праздники, они находились вдали от дома, но в полной мере ощутили тепло окружающих. Все события ежедневно отражались в специальной группе ВКонтакте. Норильчане побывали на ВДНХ, на «Мосфильме» узнали много интересного об истории советского кино, очутились в декорациях Москвы и Санкт–Петербурга XIX века. Самая вкусная экскурсия — на шоколадную фабрику «Рот–Фронт», а в Сколково их поразил лифт, где поместились сразу 56 человек. Юнармейцы устремились в парк «Патриот» на Кубинке, где они смогли представить себя партизанами, спустившись в землянку. Так ребята словно побывали в прошлом. Они почтили память защитников Родины у Поста № 1 у Вечного огня на Поклонной горе и в селе Новопетровское, неподалёку от лагеря, где находится мемориальный комплекс Т–34 и «Катюша». Оказалось, что танк для мемориала привезли из Красноярского края. Здесь ранее была заложена капсула с посланием для потомков, чтобы они прочли его в день столетия Великой Победы. А в Музее Великой Отечественной войны норильчане увидели даже фрагмент Рейхстага, на фоне которого сфотографировались на память. Смогли они попасть и на лазерное шоу, которое кратко описывало историю Второй мировой воны. Экскурсия на шоколадную фабрику Ребята брали с собой на экскурсии флаг Норильска, который люди часто узнавали, передавали приветы родным краям. О своих впечатлениях они готовы рассказывать бесконечно. И о Музее человека «Живые системы», где всё можно было потрогать и даже надевать на себя. Там гости столицы попробовали наномороженое, самое необычное в России. А на Воробьёвых горах даже умудрились дать интервью самому Деду Морозу, успешно ответив на вопросы о его биографии. Знать и уметь Ребята накрепко запомнили людей, которые работали с ними в лагере: менеджеров (так на современный лад зовут вожатых) и научных специалистов, которые проводили тренинги. Во время новогодней смены BrassBanda и «Шкода» успешно выступили в творческих конкурсах, а значит, Норильск стал ещё интереснее и понятнее самым разным людям. Норильчане работают с «Детским наукоградом» уже пятый год, но дислокация лагеря меняется. В прошлом году наши дети были в Малаховке. А сейчас считают, что новое место оказалось ещё лучше. Вдохновлённые поездкой, которая стала возможной благодаря поддержке администрации Норильска, ребята говорят, что полученные знания постараются употребить для саморазвития и работы в новых интересных проектах на благо нашего города. Выполняем задание. Всё в наших руках!

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это была профильная смена в подмосковном оздоровительном лагере для 90 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Редкий новогодний подарок — поощрение для активистов городского детско–молодёжного объединения «Спектр» и учреждений дополнительного образования, юнармейцев, участников танцевального коллектива «Шкода» ГЦК и оркестра BrassBanda КДШИ.Ребята не только замечательно отдохнули три недели в детском лагере, расположенном в деревне Талашкино Клинского района Московской области, но и прошли обучение по программе «Навыки людей будущего», которая развивает коммуникативные, лидерские и командные качества.Старший воспитатель группы Светлана Елисеева считает, что ребята уезжали из Норильска обычными школьниками, а вернулись хранителями будущего. Ведь они успешно освоили все позиции образовательной новогодней смены, чтобы потом делиться полученными знаниями и навыками, менять мир к лучшему.В «Детский наукоград» входило шесть отрядов, четыре из них состояли из норильчан. Были в лагере и ребята из Дудинки и таймырских посёлков, Зеленограда Московской области. Все очень подружились, начиная и заканчивая день совместными мероприятиями. Ежедневно все пробовали себя в разных видах деятельности, дети много и эффективно занимались проектной деятельностью.В программе обучения было несколько компонентов.Компонент «Обучение» помогал людям будущего сформировать универсальный код безопасности — «Контролируй, Оценивай, Действуй». Они обучились ему сами и теперь готовы научить других. Все привезли с собой особые папки, в которых собрали материал о том, как работали на тренингах. Участники заполняли интеллект–карты, куда вписывали свои базовые компетенции (soft skills), выполняли задания, которые проводили после тренингов самостоятельно, выясняли, чего же им не хватает для полноты взаимодействия в семье, с друзьями,в обществе. Составляли список дел, необходимый для более успешного личного развития. Они учились развивать эмоциональный интеллект, который позволяет контролировать себя и правильно мотивировать на достижение поставленных целей.В лагере ребята не забывали и о творчестве, а это всегда создание нового. Именно творчество помогало воплотить людям будущего свои идеи в реальный продукт. Они не только устраивали танцевальные и литературные встречи, но и наряжали заснеженные ели креативными игрушками, которые оформляли с учётом темы зимней смены, придумывали необычный дизайн.Человек будущего должен заботиться и о своём здоровье. Ребята плавали в бассейне, участвовали в спортивных соревнованиях, строевая подготовка была обязательной для отряда юнармейцев.В направлении «Я и общество» ребята пробовали лучше узнать самих себя. Каждый день определяли героя дня. Это звание присваивалось путём голосования. Чтобы стать первым, надо было проявить себя самым активным. Один из юнармейцев рассказал, что за день писал до трёх статей разной тематики о жизни в лагере. А кто–то заслужил звание героя за то, что сумел помочь товарищам в проведении мероприятий. Героем стал и тот, кто, наконец, пересилил себя и впервые вышел на сцену.Конечно, самым приятным компонентом было «Развлечение». Ребята попали на волшебные зимние праздники, они находились вдали от дома, но в полной мере ощутили тепло окружающих. Все события ежедневно отражались в специальной группе ВКонтакте. Норильчане побывали на ВДНХ, на «Мосфильме» узнали много интересного об истории советского кино, очутились в декорациях Москвы и Санкт–Петербурга XIX века. Самая вкусная экскурсия — на шоколадную фабрику «Рот–Фронт», а в Сколково их поразил лифт, где поместились сразу 56 человек.Юнармейцы устремились в парк «Патриот» на Кубинке, где они смогли представить себя партизанами, спустившись в землянку. Так ребята словно побывали в прошлом. Они почтили память защитников Родины у Поста № 1 у Вечного огня на Поклонной горе и в селе Новопетровское, неподалёку от лагеря, где находится мемориальный комплекс Т–34 и «Катюша». Оказалось, что танк для мемориала привезли из Красноярского края. Здесь ранее была заложена капсула с посланием для потомков, чтобы они прочли его в день столетия Великой Победы. А в Музее Великой Отечественной войны норильчане увидели даже фрагмент Рейхстага, на фоне которого сфотографировались на память. Смогли они попасть и на лазерное шоу, которое кратко описывало историю Второй мировой воны.Ребята брали с собой на экскурсии флаг Норильска, который люди часто узнавали, передавали приветы родным краям. О своих впечатлениях они готовы рассказывать бесконечно. И о Музее человека «Живые системы», где всё можно было потрогать и даже надевать на себя. Там гости столицы попробовали наномороженое, самое необычное в России. А на Воробьёвых горах даже умудрились дать интервью самому Деду Морозу, успешно ответив на вопросы о его биографии.Ребята накрепко запомнили людей, которые работали с ними в лагере: менеджеров (так на современный лад зовут вожатых) и научных специалистов, которые проводили тренинги.Во время новогодней смены BrassBanda и «Шкода» успешно выступили в творческих конкурсах, а значит, Норильск стал ещё интереснее и понятнее самым разным людям.Норильчане работают с «Детским наукоградом» уже пятый год, но дислокация лагеря меняется. В прошлом году наши дети были в Малаховке. А сейчас считают, что новое место оказалось ещё лучше.Вдохновлённые поездкой, которая стала возможной благодаря поддержке администрации Норильска, ребята говорят, что полученные знания постараются употребить для саморазвития и работы в новых интересных проектах на благо нашего города.

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