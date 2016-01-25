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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 11 (29.01.2019)]

 Культура 
Барды согрели душу

Норильский клуб авторской песни отметил свой 41–й день рождения новым концертным проектом «Любимые песни наших родителей».
Поют Сергей и Светлана Макаровы, Лариса Лешкова, Юлия Лисичкина, Алёна и Юрий Мельниковыa
Норильчане активно откликнулись на приглашение послушать любимые песни прошлых лет — зал был полон. Большой друг наших бардов, депутат горсовета Леонид Соломаха благословил со сцены именинников, прежде всего поблагодарив тех, кто стоял у истоков клубного движения. Интересно, что создатели КСП — Валерий Соловов, Светлана Гудовская и со товарищи — тоже собрались на материке, чтобы отметить день рождения бардовского содружества, они передали фотопривет своим норильским товарищам.
В этот вечер прозвучали и старинная колыбельная, которую пела Анастасии Батовой её мама, и семейный талисман многих норильчан «На крылечке вдвоём» от Ирины Боковой и Сергея Рощина. Уже 70 лет народ поёт «Летят перелётные птицы», мастерски исполненный Юлией Лисичкиной. Звучали и шлягеры советского времени «Идёт солдат по городу», «Под окном черёмуха колышется». Семейственность среди исполнителей всячески приветствовалась: задушевно пели любимые композиции Сергей и Светлана Макаровы, Алёна и Юрий Мельниковы, Евгений и Дарья Шанидзе, Наталья и Алексей Газизовы. Завёл зал и шлягер «Любите, девушки, простых романтиков», в котором солировала юная Татьяна Семенякина, а её мама с друзьями была хороша в бэк–вокале и подтанцовке, в зале им громче всех аплодировал дедушка Вячеслав Георгиевич, который прилетел с материка. Юбиляров поддержал и ансамбль «Призвание» из ДТДМ, подаривший песню из кинофильма «Девчата». Похулиганили на сцене Евгений Шанидзе и Владислав Логунов из «Чёрного золота» — они исполнили дворовые песни. Конечно, тронули душу и патриотические композиции «Прощайте, скалистые горы», «Город над вольной Невой». Отличились и мужской квартет, и трио КСП, и Виталий Гливенко с «Песней моряка», которую он исполнил в родной тельняшке и бескозырке да под гармонь. Не забыть и Виктора Максимова, подарившего дореволюционную песню о молодом коногоне, переиначенную так в советское время...
Удивительные истории дорогих нашему сердцу песенных произведений замечательно представляла ведущая вечера Татьяна Лобанова, ей же принадлежит идея проекта «Любимые песни наших родителей». В концерте принимал участие и гость из Германии — бывший норильский металлург Иван Бургарт, которого многие помнят с гитарой в руках. Он намерен в ближайшее время выступить в публичной библиотеке, чтобы почтить память своего друга — недавно ушедшего норильского поэта Сергея Лузана, на стихи которого Иван написал немало песен.
Теперь наши барды мечтают, чтобы к их задушевному проекту, доказавшему, что наши песни — наше непреходящее богатство, и который так понравился публике, присоединились и другие творческие силы Норильска.

Ирина Даниленко
Фото Ирины Даниленко
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