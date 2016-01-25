[Индекс номера 11 (29.01.2019)]



Культура

Улыбка северянки

Норильская художница Любовь Карпович представила свои работы в столице Таймыра.

«Оленьку» можно увидеть в Таймырском Доме народного творчества Выставка её пастелей «Тепло улыбок Севера» открыла новый выставочный сезон в Таймырском Доме народного творчества. Художницу из Норильска давно вдохновляют лица северянок, культура народов Крайнего Севера. Сама же она родом из Курганской области, окончила художественно–графический факультет Магнитогорского педагогического института, стала доктором философии по специальности «Энциклопедические аспекты педагогики». Любовь Карпович ещё в студенчестве вошла в круг магнитогорских профессиональных художников, занимаясь в известной студии имени С. И. Павлова. В Норильске она более десяти лет руководила объединением «Кисточка» во Дворце творчества детей и молодёжи. Вместе с детьми изучала традиции коренных народов Севера. Они постигали символику древней одежды нганасан, историю вышивки бисером, взаимосвязь орнамента северных народов с музыкой. Исследовательские работы её учеников отмечены многочисленными призами краевых, всероссийских и международных конкурсов в Латвии, Франции и Венгрии. Любовь Карпович с 2010 года стала преподавать рисунок и скульптуру в Норильской детской художественной школе. А сейчас ведёт там уроки дизайна и компьютерной графики. И постоянно работает творчески, участвует как автор и со своими учениками в многочисленных выставках и конкурсах. Норильчане уже обратили внимание на созданные ею образы северянок. На выставке в Главном Чуме Таймыра она представила в технике пастели более 30 портретов. Это и собирательные образы, и изображения реальных людей, которые очень интересно рассматривать.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выставка её пастелей «Тепло улыбок Севера» открыла новый выставочный сезон в Таймырском Доме народного творчества. Художницу из Норильска давно вдохновляют лица северянок, культура народов Крайнего Севера. Сама же она родом из Курганской области, окончила художественно–графический факультет Магнитогорского педагогического института, стала доктором философии по специальности «Энциклопедические аспекты педагогики». Любовь Карпович ещё в студенчестве вошла в круг магнитогорских профессиональных художников, занимаясь в известной студии имениС. И. Павлова. В Норильске она более десяти лет руководила объединением «Кисточка» во Дворце творчества детей и молодёжи. Вместе с детьми изучала традиции коренных народов Севера. Они постигали символику древней одежды нганасан, историю вышивки бисером, взаимосвязь орнамента северных народов с музыкой. Исследовательские работы её учеников отмечены многочисленными призами краевых, всероссийских и международных конкурсов в Латвии, Франции и Венгрии.Любовь Карпович с 2010 года стала преподавать рисунок и скульптуру в Норильской детской художественной школе. А сейчас ведёт там уроки дизайна и компьютерной графики. И постоянно работает творчески, участвует как автор и со своими учениками в многочисленных выставках и конкурсах. Норильчане уже обратили внимание на созданные ею образы северянок. На выставке в Главном Чуме Таймыра она представила в технике пастели более 30 портретов. Это и собирательные образы, и изображения реальных людей, которые очень интересно рассматривать.

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