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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 11 (29.01.2019)]

 СПОРТ 
На площадке – мастера

В 11–м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» у себя дома поделил очки с МФК КПРФ — 2:6 и 3:1.
Феноменально
МФК КПРФ — феномен не только в отечественном мини–футболе, но и в большом спорте в целом. Команда была основана в 2003 году, а статус профессиональной получила в 2009–м. За восемь сезонов выступлений в Суперлиге «коммунисты» выше четвёртого места в регулярном чемпионате и четвертьфинала в плей–офф не поднимались. Сейчас, укрепив свой состав легионерами, подопечные Бесика Зоидзе могут всерьёз претендовать на призовые места — от лидера чемпионской гонки «Синары» они отстают всего на пять очков, расположившись на второй строчке турнирной таблицы.
В первом круге в Климовске КПРФ и «Норильский никель» поделили очки — выиграв в стартовом матче со счетом 6:2, в ответном северяне оказались слабее — 3:5. Всего же до отчётного тура команды провели между собой 21 игру, норильчане победили в 11 матчах, а москвичи — в восьми. Разница забитых и пропущенных мячей — 74:73 в пользу северян.
Не забиваешь ты, забивают тебе
В первом матче 11–го тура в составе норильчан из–за перебора жёлтых карточек отсутствовали Болинья и Иван Поддубный — последнего в воротах сменил Дмитрий Бондарев, в прошлом защищавший клубные цвета КПРФ. У москвичей из–за проблем со здоровьем в Норильск не смог приехать Ренат Шакиров. Возможно, как раз по причине усечённых составов команды начали встречу довольно осторожно и в невысоком темпе.
Игровую «засуху» нарушили хозяева площадки: на десятой минуте Исмаил Гибадуллин, воспользовавшись точной передачей вблизи вратарской зоны, обвёл защитника и низом пробил в ворота голкипера москвичей Ильи Беспалого — 1:0. Никельщики могли удвоить своё преимущество, но Павел Соколов не попал в цель из выгоднейшей позиции. Футбольный закон гласит: не забиваешь ты, забивают тебе — вскоре уже Бондарев был вынужден доставать мяч из сетки ворот: успешная комбинация завершилась пушечным выстрелом Глеба Разорёнова со средней дистанции — 1:1. А на 18–й минуте КПРФ вышла вперёд: после выстрела Сими Сайоти мяч в собственные ворота срезал Ришат Котляров — 1:2.
После перерыва, несмотря на все старания, соперники долго не могли поразить цель — не в последнюю очередь благодаря уверенной игре вратарей. Когда стало ясно, что имеющимися силами сопротивление КПРФ не сломить, рулевой норильчан Евгений Куксевич решил пойти ва–банк и заменить вратаря на пятого полевого игрока. К сожалению, риск себя не оправдал, и оборона никельщиков развалилась как карточный домик. Начало разгрому положил Денис Бурков, перехвативший мяч у примерившего вратарский свитер Сергея Сытина и отправивший его в никем не прикрытые ворота — 1:3. Но чуть позже северянам удалось сократить отставание: Котляров завладел мячом в центре площадки, обвёл защитника и примерно с семи метров вскрыл оборону КПРФ — 2:3. Оставшиеся до финальной сирены три минуты можно назвать периодом «открытых ворот»: свои имена в протокол вписали Паулиньо, Ромуло и Денис Бурков — 2:6, «Норильский никель» потерпел неожиданно крупное поражение при равной игре.
Важный матч
Ответная встреча выдалась более интригующей. Команды заменили вратарей — у норильчан на площадку вышел Иван Поддубный, у москвичей — Георгий Замтарадзе.
И вновь первыми отличились хозяева: на шестой минуте Александр Фукин, воспользовавшись передачей Николая Канивца, вышел на идеальную позицию и хладнокровно распечатал ворота своих визави — 1:0. На это КПРФ ответила шквалом атак, которые до поры до времени ни к чему не приводили. Уже под занавес тайма ударным мастерством блеснул Ромуло, вколотивший снаряд в дальний угол, — 1:1.
Во второй 25–минутке обе команды продолжили наседать на ворота противника. В одном из таких эпизодов отличился Кудзиев: 99–й номер «Норильского никеля» воспользовался передачей с углового и в одно касание мощно пробил из–за пределов штрафной — 2:1. Концовка матча запомнилась болельщикам жёстким прессингом со стороны гостей, которые перешли в пять полевых. Однако ошибка в заключительной фазе атаки привела КПРФ к третьему пропущенному голу: 34–й мяч в регулярном чемпионате забил Кудзиев, из своей штрафной отправивший снаряд в сетку. Итог — 3:1, норильчане набирают важные три очка в игре с фаворитом.
«Вытерпели, дождались»
На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что в стартовом матче его команда допустила ряд ошибок, которые не позволили ей победить:
– Мы начали очень хорошо, нам удалось отразить атаки соперника, и мы сами забили красивый гол. Однако в такой игре нельзя терять концентрацию ни на секунду. Может быть, почувствовав близость победы, мы расслабились и пропустили мяч со стандарта. А в принципе, игра была равной, с обоюдными острыми моментами.
Говоря о второй игре, рулевой северян подчеркнул, что на этот раз никельщики проявили больше желания победить:
– Мы понимали, что если проиграли вчера, то сегодня должны выиграть. Для этого нам нужны были эмоции, в чём нам очень помогли болельщики. Также отмечу, что на этот раз команда показала единство. Выручила нас и надёжная игра вратаря. Нам надо было дожидаться удачного момента, и мы сумели забить нужный гол, после чего нам осталось только без сбоев сыграть в четыре на пять. Мы добыли заслуженную победу, с чем я и хочу поздравить и команду, и болельщиков.

Михаил Туаев
Фото mfcnornik.ru
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