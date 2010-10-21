Свыше двух тысяч жителей Большого Норильска провели минувшие выходные на Фестивале северной ягоды. Гости яркого и вкусного праздника окунулись в ягодное настроение, отведали варенья, джемов и мармелада, набрали природных материалов для букетов и поделок и открыли новый сезон сбора даров тундры.
Наполненный яркими красками и витаминами праздник проходит на лыжной базе «Оль–Гуль» уже третий раз. Он снова стал запоминающимся событием и прошёл с пользой для больших и маленьких северян. Поддержку фестивалю оказали администрация Норильска и компания «Норникель» с её благотворительной программой «Мир новых возможностей».
Для гостей праздника работало более 20 развлекательных площадок: «Ягодный позитив» и «Ягодный объектив» от Городского центра культуры и кинокомплекса «Родина», «Ягодный микс» из всевозможных мастер–классов, мастерская «Радость декупажа», выставка авторских работ Елены Тадер. «Ягодное ревю» представили друзья из Дудинки, а «Ягодной гуслинкой» развлекали общественники из «Солнца». «Ягоды в банке» подарила публичная библиотека, а «Ягодный джем» — детский сад № 1 «Северок». «Спортивный ягодный шейкер» провели педагоги и воспитанники детского сада № 46 «Надежда». Не отставали от своих коллег «Ягодки–кокетки» из детского сада № 24 «Родничок» и «Ягодная веселинка» из детского сада № 28. Фото на память в костюмах коренных народов можно было сделать в фотосалоне «Северный колорит» от КДЦ имени
В. Высоцкого, а в чуме родовой общины «Ня Танса» рассказывали об «Арктической ягоде» и её особенностях. Познавательным и интересным стал геокешинг «Ягодный фреш» на экотропе от Музея Норильска. А ещё были «Ягодный прайм–тайм» от комитета по предпринимательству и туризму, «Ягодный ликбез» от Института сельского хозяйства и экологии Арктики, «Ягодоворот» от КДЦ «Юбилейный», «Доступная ягода» от Игоря Филиппова и многое другое. Развлечений было столько и на любой вкус, что выбрать оказалось непросто из всего этого ассортимента. Широкому размаху праздника благоприятствовала и северная погода, порадовавшая солнышком и ветерком, отгонявшим комаров и мошку.
Почётными гостями фестиваля, которые сразу полюбились норильчанам, стали Царевна Морошка и Поморская жёнка Матрёна из далёкого города Онега. «Царевна Морошка» — сказочный бренд и достопримечательность Архангельской области. Впрочем, бренд брендом, а работать царевной милой девушке приходится практически круглосуточно. В дар северной земле гости привезли сувениры ручной работы, среди которых была и сваленная из шерсти руками мастериц ярко–жёлтая ягодка морошка, а также ягодное варенье, мармелад и ароматный чай.
— Впечатления от фестиваля замечательные, — поделилась Морошка. — Он яркий, радостный, наполненный сладкими запахами и вкусами, насыщенный летними красками и историями, с чётко прослеживаемым местным колоритом. С организаторами фестиваля — сотрудниками управления культуры Норильска — я подружилась ещё в прошлом году на конкурсе «Лучшие практики в событийном туризме», который проходил в Карелии. Интересно, что тогда мы сделали фото на память со слоганом «Еду фестивалить». Как в воду глядели. В Норильск нам с Матрёной добираться было непросто: и на машине ехали, и поездом, и самолётом летели. Я рада, что мы благополучно добрались и можем угостить норильчан вареньем и ароматным чаем, а в ответ получить улыбки и приятные знакомства. Времени маловато, и мы многого ещё не успели увидеть. Зато смогли сравнить ваши и наши белые ночи: норильские — светлее. И хотя Архангельская область тоже считается Севером, но у нас всё же теплее. Мы находимся в самой южной точке Арктического побережья, где Белое море прогревается аж до 24 градусов тепла.
|Царевна Морошка приехала на фестиваль из Архангельской области
Поморская гостья Матрёна приехала на Фестиваль северной ягоды из далёкого архангельского города Онеги.
– Мне говорили, что Норильск похож на Архангельск, поэтому ехать к вам за тридевять земель я не боялась, — рассказывает Матрёна. — Ну, а то, что дорога долгая, — не беда. Норильчане — очень общительные люди, удивляются, что мы приехали из такого даль–далёка, с Севера на Север, спрашивают, много ли у нас морошки и других ягод, пытаются узнать особые рецепты приготовления варенья, козуль, чая, но мы не рассказываем — это тайна. Зато приглашаем в гости к нам — в Архангельскую область.
На фестивале глаза разбегались — так много яркого и интересного было предложено гостям. Необычным стал конкурс «Эко–мы!», который подарил новые идеи по созданию из подручных материалов: веток, поваленных деревьев, листьев, травы — красивых и нужных вещей. В нём приняли участие восемь команд. Конкурсанты должны были не просто поработать руками, а сделать такой экообъект, который бы смог прижиться на лыжной базе и после фестиваля. Команды «Ладушки», «Эколята», «Экодесант», «Цыганочка», «Улыбка», «Союз отцов», «Яркая молодёжь» и «Северок» постарались, включили фантазию на полную мощность. Жюри оценивало их работы на второй день фестиваля, и выбирать было непросто. Каждая команда сделала свой проект оригинальным, привнеся в него много творческих идей.
|«Сказочное место отдыха» от команды «Северок»
В итоге первое место было присуждено команде «Ладушки» за тропу здоровья и уютную зону отдыха. Второе досталось команде школы–интерната № 2 «Эколята» за их волшебный «Лес чудес». Третье в результате серьёзной конкуренции получила команда детского сада № 92 «Облачко» за свой «Экодесант». Конкурсанты подумали не только об экологичности площадки, но и вторичном использовании мусора во время отдыха на природе.
Не остались без наград и другие участники конкурса. В номинации «Самая артистичная команда» победила команда детского сада № 81 «Конёк–Горбунок», представив яркий и весёлый «Цыганский стан». В номинации «Самое романтичное место отдыха» лучшей стала «Улыбка». Дипломом в номинации «Сказочное место отдыха» наградили команду «Северок» одноимённого детского сада. «Союз отцов» жюри отметило за активную жизненную позицию. А «Яркую молодёжь» наградили дипломом в номинации «Место силы» за созданное ими мистическое место отдыха.
Вкусным и полезным был конкурс «Ягодный ликбез». Его придумала младший научный сотрудник Института сельского хозяйства и экологии Арктики Надежда Кисвай вместе со своими коллегами. Участники должны были с закрытыми глазами, полагаясь только на вкусовые рецепторы, узнать ягоды — шикшу, голубику, чернику, рябину, бруснику или красную смородину. Сотрудники института собирали их сами и с любовью, наверное, поэтому многие гости практически безошибочно справились с заданием.
Мастерица клуба флористов–дизайнеров «Галакс» Ольга Терешонок вместе с соратницами провела мастер–класс «Цветная тундра» по созданию брошей из фетра. Брошь «Северная» олицетворяла цветущую тундру, другая была похожа на цветок хризантемы, который согласно легенде считается солнечной ягодой. Каждый участник мастер-класса при выборе цветов материала ориентировался на свое видение тундры.
Площадка «Ягодная веселинка» знакомила северян с многообразием северных полезных растений, рецептов варений и выпечки. Организаторы — сотрудники детского сада № 28 — напекли пирогов, булочек и пирожков и щедро делились своими кулинарными секретами. Отличным дополнением к общей картине стали детские ягодные рисунки.
|«Самое романтичное место отдыха» – у команды «Улыбка»
Также на празднике с «Почтой России» можно было отправить ягодную открытку, послушать песни норильских рок–групп, посмотреть фильмы под открытым небом, представленные кинокомплексом «Родина» и просто насладиться отличной погодой и компанией. А семья с фамилией Земляникины получила от организаторов специальный подарок.
– Нам в этом году очень повезло с погодой, мы переживали за возможные капризы небесной канцелярии. Я хочу поблагодарить всех, кто проявил инициативу, не поленился и провёл свои выходные ярко и с пользой, всех, кто помог в организации фестиваля и кто дарил гостям и друг другу отличное настроение с ягодным послевкусием, – подвела итоги праздника начальник управления культуры администрации Норильска Ирина Субочева.
Наталья ЧеркашинаФото Александра АНАНЬЕВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Мастер–класс «Цветная тундра» по созданию из фетра брошей «Цветок солнечной ягодки» и «Северная»