[Индекс номера 110 (30.07.2019)]



Собирай по ягодке

Свыше двух тысяч жителей Большого Норильска провели минувшие выходные на Фестивале северной ягоды. Гости яркого и вкусного праздника окунулись в ягодное настроение, отведали варенья, джемов и мармелада, набрали природных материалов для букетов и поделок и открыли новый сезон сбора даров тундры.

Наполненный яркими красками и витаминами праздник проходит на лыжной базе «Оль–Гуль» уже третий раз. Он снова стал запоминающимся событием и прошёл с пользой для больших и маленьких северян. Поддержку фестивалю оказали администрация Норильска и компания «Норникель» с её благотворительной программой «Мир новых возможностей». Для гостей праздника работало более 20 развлекательных площадок: «Ягодный позитив» и «Ягодный объектив» от Городского центра культуры и кинокомплекса «Родина», «Ягодный микс» из всевозможных мастер–классов, мастерская «Радость декупажа», выставка авторских работ Елены Тадер. «Ягодное ревю» представили друзья из Дудинки, а «Ягодной гуслинкой» развлекали общественники из «Солнца». «Ягоды в банке» подарила публичная библиотека, а «Ягодный джем» — детский сад № 1 «Северок». «Спортивный ягодный шейкер» провели педагоги и воспитанники детского сада № 46 «Надежда». Не отставали от своих коллег «Ягодки–кокетки» из детского сада № 24 «Родничок» и «Ягодная веселинка» из детского сада № 28. Фото на память в костюмах коренных народов можно было сделать в фотосалоне «Северный колорит» от КДЦ имени В. Высоцкого, а в чуме родовой общины «Ня Танса» рассказывали об «Арктической ягоде» и её особенностях. Познавательным и интересным стал геокешинг «Ягодный фреш» на экотропе от Музея Норильска. А ещё были «Ягодный прайм–тайм» от комитета по предпринимательству и туризму, «Ягодный ликбез» от Института сельского хозяйства и экологии Арктики, «Ягодоворот» от КДЦ «Юбилейный», «Доступная ягода» от Игоря Филиппова и многое другое. Развлечений было столько и на любой вкус, что выбрать оказалось непросто из всего этого ассортимента. Широкому размаху праздника благоприятствовала и северная погода, порадовавшая солнышком и ветерком, отгонявшим комаров и мошку. Почётными гостями фестиваля, которые сразу полюбились норильчанам, стали Царевна Морошка и Поморская жёнка Матрёна из далёкого города Онега. «Царевна Морошка» — сказочный бренд и достопримечательность Архангельской области. Впрочем, бренд брендом, а работать царевной милой девушке приходится практически круглосуточно. В дар северной земле гости привезли сувениры ручной работы, среди которых была и сваленная из шерсти руками мастериц ярко–жёлтая ягодка морошка, а также ягодное варенье, мармелад и ароматный чай. — Впечатления от фестиваля замечательные, — поделилась Морошка. — Он яркий, радостный, наполненный сладкими запахами и вкусами, насыщенный летними красками и историями, с чётко прослеживаемым местным колоритом. С организаторами фестиваля — сотрудниками управления культуры Норильска — я подружилась ещё в прошлом году на конкурсе «Лучшие практики в событийном туризме», который проходил в Карелии. Интересно, что тогда мы сделали фото на память со слоганом «Еду фестивалить». Как в воду глядели. В Норильск нам с Матрёной добираться было непросто: и на машине ехали, и поездом, и самолётом летели. Я рада, что мы благополучно добрались и можем угостить норильчан вареньем и ароматным чаем, а в ответ получить улыбки и приятные знакомства. Времени маловато, и мы многого ещё не успели увидеть. Зато смогли сравнить ваши и наши белые ночи: норильские — светлее. И хотя Архангельская область тоже считается Севером, но у нас всё же теплее. Мы находимся в самой южной точке Арктического побережья, где Белое море прогревается аж до 24 градусов тепла. Царевна Морошка приехала на фестиваль из Архангельской области Поморская гостья Матрёна приехала на Фестиваль северной ягоды из далёкого архангельского города Онеги. – Мне говорили, что Норильск похож на Архангельск, поэтому ехать к вам за тридевять земель я не боялась, — рассказывает Матрёна. — Ну, а то, что дорога долгая, — не беда. Норильчане — очень общительные люди, удивляются, что мы приехали из такого даль–далёка, с Севера на Север, спрашивают, много ли у нас морошки и других ягод, пытаются узнать особые рецепты приготовления варенья, козуль, чая, но мы не рассказываем — это тайна. Зато приглашаем в гости к нам — в Архангельскую область. На фестивале глаза разбегались — так много яркого и интересного было предложено гостям. Необычным стал конкурс «Эко–мы!», который подарил новые идеи по созданию из подручных материалов: веток, поваленных деревьев, листьев, травы — красивых и нужных вещей. В нём приняли участие восемь команд. Конкурсанты должны были не просто поработать руками, а сделать такой экообъект, который бы смог прижиться на лыжной базе и после фестиваля. Команды «Ладушки», «Эколята», «Экодесант», «Цыганочка», «Улыбка», «Союз отцов», «Яркая молодёжь» и «Северок» постарались, включили фантазию на полную мощность. Жюри оценивало их работы на второй день фестиваля, и выбирать было непросто. Каждая команда сделала свой проект оригинальным, привнеся в него много творческих идей. «Сказочное место отдыха» от команды «Северок» В итоге первое место было присуждено команде «Ладушки» за тропу здоровья и уютную зону отдыха. Второе досталось команде школы–интерната № 2 «Эколята» за их волшебный «Лес чудес». Третье в результате серьёзной конкуренции получила команда детского сада № 92 «Облачко» за свой «Экодесант». Конкурсанты подумали не только об экологичности площадки, но и вторичном использовании мусора во время отдыха на природе. Не остались без наград и другие участники конкурса. В номинации «Самая артистичная команда» победила команда детского сада № 81 «Конёк–Горбунок», представив яркий и весёлый «Цыганский стан». В номинации «Самое романтичное место отдыха» лучшей стала «Улыбка». Дипломом в номинации «Сказочное место отдыха» наградили команду «Северок» одноимённого детского сада. «Союз отцов» жюри отметило за активную жизненную позицию. А «Яркую молодёжь» наградили дипломом в номинации «Место силы» за созданное ими мистическое место отдыха. Вкусным и полезным был конкурс «Ягодный ликбез». Его придумала младший научный сотрудник Института сельского хозяйства и экологии Арктики Надежда Кисвай вместе со своими коллегами. Участники должны были с закрытыми глазами, полагаясь только на вкусовые рецепторы, узнать ягоды — шикшу, голубику, чернику, рябину, бруснику или красную смородину. Сотрудники института собирали их сами и с любовью, наверное, поэтому многие гости практически безошибочно справились с заданием. Мастерица клуба флористов–дизайнеров «Галакс» Ольга Терешонок вместе с соратницами провела мастер–класс «Цветная тундра» по созданию брошей из фетра. Брошь «Северная» олицетворяла цветущую тундру, другая была похожа на цветок хризантемы, который согласно легенде считается солнечной ягодой. Каждый участник мастер-класса при выборе цветов материала ориентировался на свое видение тундры. Площадка «Ягодная веселинка» знакомила северян с многообразием северных полезных растений, рецептов варений и выпечки. Организаторы — сотрудники детского сада № 28 — напекли пирогов, булочек и пирожков и щедро делились своими кулинарными секретами. Отличным дополнением к общей картине стали детские ягодные рисунки. «Самое романтичное место отдыха» – у команды «Улыбка» Также на празднике с «Почтой России» можно было отправить ягодную открытку, послушать песни норильских рок–групп, посмотреть фильмы под открытым небом, представленные кинокомплексом «Родина» и просто насладиться отличной погодой и компанией. А семья с фамилией Земляникины получила от организаторов специальный подарок. – Нам в этом году очень повезло с погодой, мы переживали за возможные капризы небесной канцелярии. Я хочу поблагодарить всех, кто проявил инициативу, не поленился и провёл свои выходные ярко и с пользой, всех, кто помог в организации фестиваля и кто дарил гостям и друг другу отличное настроение с ягодным послевкусием, – подвела итоги праздника начальник управления культуры администрации Норильска Ирина Субочева. Мастер–класс «Цветная тундра» по созданию из фетра брошей «Цветок солнечной ягодки» и «Северная»

Наталья Черкашина Фото Александра АНАНЬЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Наполненный яркими красками и витаминами праздник проходит на лыжной базе «Оль–Гуль» уже третий раз. Он снова стал запоминающимся событием и прошёл с пользой для больших и маленьких северян. Поддержку фестивалю оказали администрация Норильска и компания «Норникель» с её благотворительной программой «Мир новых возможностей».Для гостей праздника работало более 20 развлекательных площадок: «Ягодный позитив» и «Ягодный объектив» от Городского центра культуры и кинокомплекса «Родина», «Ягодный микс» из всевозможных мастер–классов, мастерская «Радость декупажа», выставка авторских работ Елены Тадер. «Ягодное ревю» представили друзья из Дудинки, а «Ягодной гуслинкой» развлекали общественники из «Солнца». «Ягоды в банке» подарила публичная библиотека, а «Ягодный джем» — детский сад № 1 «Северок». «Спортивный ягодный шейкер» провели педагоги и воспитанники детского сада № 46 «Надежда». Не отставали от своих коллег «Ягодки–кокетки» из детского сада № 24 «Родничок» и «Ягодная веселинка» из детского сада № 28. Фото на память в костюмах коренных народов можно было сделать в фотосалоне «Северный колорит» от КДЦ имениВ. Высоцкого, а в чуме родовой общины «Ня Танса» рассказывали об «Арктической ягоде» и её особенностях. Познавательным и интересным стал геокешинг «Ягодный фреш» на экотропе от Музея Норильска. А ещё были «Ягодный прайм–тайм» от комитета по предпринимательству и туризму, «Ягодный ликбез» от Института сельского хозяйства и экологии Арктики, «Ягодоворот» от КДЦ «Юбилейный», «Доступная ягода» от Игоря Филиппова и многое другое. Развлечений было столько и на любой вкус, что выбрать оказалось непросто из всего этого ассортимента. Широкому размаху праздника благоприятствовала и северная погода, порадовавшая солнышком и ветерком, отгонявшим комаров и мошку.Почётными гостями фестиваля, которые сразу полюбились норильчанам, стали Царевна Морошка и Поморская жёнка Матрёна из далёкого города Онега. «Царевна Морошка» — сказочный бренд и достопримечательность Архангельской области. Впрочем, бренд брендом, а работать царевной милой девушке приходится практически круглосуточно. В дар северной земле гости привезли сувениры ручной работы, среди которых была и сваленная из шерсти руками мастериц ярко–жёлтая ягодка морошка, а также ягодное варенье, мармелад и ароматный чай.— Впечатления от фестиваля замечательные, — поделилась Морошка. — Он яркий, радостный, наполненный сладкими запахами и вкусами, насыщенный летними красками и историями, с чётко прослеживаемым местным колоритом. С организаторами фестиваля — сотрудниками управления культуры Норильска — я подружилась ещё в прошлом году на конкурсе «Лучшие практики в событийном туризме», который проходил в Карелии. Интересно, что тогда мы сделали фото на память со слоганом «Еду фестивалить». Как в воду глядели. В Норильск нам с Матрёной добираться было непросто: и на машине ехали, и поездом, и самолётом летели. Я рада, что мы благополучно добрались и можем угостить норильчан вареньем и ароматным чаем, а в ответ получить улыбки и приятные знакомства. Времени маловато, и мы многого ещё не успели увидеть. Зато смогли сравнить ваши и наши белые ночи: норильские — светлее. И хотя Архангельская область тоже считается Севером, но у нас всё же теплее. Мы находимся в самой южной точке Арктического побережья, где Белое море прогревается аж до 24 градусов тепла.Поморская гостья Матрёна приехала на Фестиваль северной ягоды из далёкого архангельского города Онеги.– Мне говорили, что Норильск похож на Архангельск, поэтому ехать к вам за тридевять земель я не боялась, — рассказывает Матрёна. — Ну, а то, что дорога долгая, — не беда. Норильчане — очень общительные люди, удивляются, что мы приехали из такого даль–далёка, с Севера на Север, спрашивают, много ли у нас морошки и других ягод, пытаются узнать особые рецепты приготовления варенья, козуль, чая, но мы не рассказываем — это тайна. Зато приглашаем в гости к нам — в Архангельскую область.На фестивале глаза разбегались — так много яркого и интересного было предложено гостям. Необычным стал конкурс «Эко–мы!», который подарил новые идеи по созданию из подручных материалов: веток, поваленных деревьев, листьев, травы — красивых и нужных вещей. В нём приняли участие восемь команд. Конкурсанты должны были не просто поработать руками, а сделать такой экообъект, который бы смог прижиться на лыжной базе и после фестиваля. Команды «Ладушки», «Эколята», «Экодесант», «Цыганочка», «Улыбка», «Союз отцов», «Яркая молодёжь» и «Северок» постарались, включили фантазию на полную мощность. Жюри оценивало их работы на второй день фестиваля, и выбирать было непросто. Каждая команда сделала свой проект оригинальным, привнеся в него много творческих идей.В итоге первое место было присуждено команде «Ладушки» за тропу здоровья и уютную зону отдыха. Второе досталось команде школы–интерната № 2 «Эколята» за их волшебный «Лес чудес». Третье в результате серьёзной конкуренции получила команда детского сада № 92 «Облачко» за свой «Экодесант». Конкурсанты подумали не только об экологичности площадки, но и вторичном использовании мусора во время отдыха на природе.Не остались без наград и другие участники конкурса. В номинации «Самая артистичная команда» победила команда детского сада № 81 «Конёк–Горбунок», представив яркий и весёлый «Цыганский стан». В номинации «Самое романтичное место отдыха» лучшей стала «Улыбка». Дипломом в номинации «Сказочное место отдыха» наградили команду «Северок» одноимённого детского сада. «Союз отцов» жюри отметило за активную жизненную позицию. А «Яркую молодёжь» наградили дипломом в номинации «Место силы» за созданное ими мистическое место отдыха.Вкусным и полезным был конкурс «Ягодный ликбез». Его придумала младший научный сотрудник Института сельского хозяйства и экологии Арктики Надежда Кисвай вместе со своими коллегами. Участники должны были с закрытыми глазами, полагаясь только на вкусовые рецепторы, узнать ягоды — шикшу, голубику, чернику, рябину, бруснику или красную смородину. Сотрудники института собирали их сами и с любовью, наверное, поэтому многие гости практически безошибочно справились с заданием.Мастерица клуба флористов–дизайнеров «Галакс» Ольга Терешонок вместе с соратницами провела мастер–класс «Цветная тундра» по созданию брошей из фетра. Брошь «Северная» олицетворяла цветущую тундру, другая была похожа на цветок хризантемы, который согласно легенде считается солнечной ягодой. Каждый участник мастер-класса при выборе цветов материала ориентировался на свое видение тундры.Площадка «Ягодная веселинка» знакомила северян с многообразием северных полезных растений, рецептов варений и выпечки. Организаторы — сотрудники детского сада № 28 — напекли пирогов, булочек и пирожков и щедро делились своими кулинарными секретами. Отличным дополнением к общей картине стали детские ягодные рисунки.Также на празднике с «Почтой России» можно было отправить ягодную открытку, послушать песни норильских рок–групп, посмотреть фильмы под открытым небом, представленные кинокомплексом «Родина» и просто насладиться отличной погодой и компанией. А семья с фамилией Земляникины получила от организаторов специальный подарок.– Нам в этом году очень повезло с погодой, мы переживали за возможные капризы небесной канцелярии. Я хочу поблагодарить всех, кто проявил инициативу, не поленился и провёл свои выходные ярко и с пользой, всех, кто помог в организации фестиваля и кто дарил гостям и друг другу отличное настроение с ягодным послевкусием, – подвела итоги праздника начальник управления культуры администрации Норильска Ирина Субочева.

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