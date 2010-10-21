Безработных норильчан ждёт 2947 вакансий, большая часть — по рабочим профессиям.
Такие данные приводит Центр занятости населения города. На 1 июля зарегистрированы 820 безработных (год назад в этот же период их было 910 человек). Большая часть из них — мужчины. 522 человека — норильчане в возрасте 30–49 лет, 102 — от 50 лет и старше. 219 соискателей имеют длительный перерыв в работе, 210 — родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 107 — инвалиды. Как отмечают в ЦЗН Норильска, в половине случаев люди (408 человек) оказались на бирже труда, уволившись с прежнего места работы по собственному желанию.
Основная часть соискателей имеют среднее профессиональное образование (251 человек), 227 — среднее общее. Меньше всего на учёте граждан без образования — 30 человек.
При этом на 1 июля в городе зарегистрировано 2947 вакансий, среди них 2027 — это рабочие профессии.
В горячей десятке востребованных профессий — сварщик, повар, крепильщик, охранник, машинист ПДМ, водитель, гардеробщик, грузчик и другие. Помимо этого предлагаются вакансии служащих и специалистов (920), в их числе: врач, медсестра, провизор, инженер–программист, специалист по охране труда, юрисконсульт и другие.
Уровень зарегистрированной безработицы в Норильске (отношение числа безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте) — 0,7% (этот показатель на уровне прошлого года). А вот число вакансий, предложенных работодателями, из года в год растёт — с 2010 в 2016 году до нынешних 2947. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий, заявленных работодателями) специалисты ЦЗН регистрируют на уровне 0,4. Этот показатель снижается на 0,1 ежегодно.Татьяна Сергееваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда