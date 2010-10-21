[Индекс номера 110 (30.07.2019)]

 Резонанс 
Какая наглость!

Народные инспекторы помогают сотрудникам Госавтоинспекции привлекать к ответственности нарушителей ПДД. За две с лишним недели в Норильске 13 правонарушителей были привлечены к ответственности благодаря записям на видеорегистраторах народных инспекторов.


«Россияне получат возможность фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять фото и видео с «уликами» в полицию. «Показания» от таких народных инспекторов станут основанием для вынесения решения об административном наказании без составления протоколов. Законопроект кабмина об этом прошёл первое чтение в Госдуме».



«Водители, считающие нормой выезд в лоб через сплошную, проезд на красный, не уступающие пешеходам и паркующиеся на пешеходном переходе, не уважают правила и законы общества, соответственно унижают тем самым других участников дорожного движения... А терпилы как раз те, кто считает ненужным наказание зазнавшихся «королей дорог», так как готовы молча терпеть это неуважение по отношению к себе»...


«Почему мой ребёнок, мать, сестра, друг, жена должны ходить и бояться оленя, который возомнил, что он бессмертный? Бог с ним, что сам погибнет или покалечится. Не думает о своих близких, это его дело, но мои близкие не должны страдать от нерадивого водителя!»

Владимир Кудрицкий, народный инспектор, расказывает, что первая группа в ватсапе была создана в 2017 году. Сейчас их уже пять, там обсуждают спорные дорожные ситуации и делятся видеозаписями нарушений правил движения около тысячи человек. Позднее появилась и страничка в Instagram. Люди приходят в эти группы осознанно, они устали от хамского отношения нерадивых автомобилистов, всерьёз опасаются за жизнь и здоровье своих родных и близких.
Часто иные водители откровенно пользуются тем, что штат ГИБДД существенно сократили. Помощь добровольных инспекторов помогает привлечь нарушителей к административной ответственности, а в некоторых случаях — и к уголовной. Из общего количества записей с регистраторов примерно в половине случаев водителям приходится отвечать за свои поступки.
Одни поддерживают инициативу народных инспекторов, другие называют их стукачами и оправдывают нарушителей. Дискуссии в соцсетях не утихают. Между тем на дороге становится всё больше лихачей и меньше дисциплины. Подобное же, как показывает практика, хорошо помогает при отлове нарушителей. Как только народ поймёт, что он может быть наказан, даже если не попался инспектору, то станет аккуратнее ездить.
Можно ругать власть, дороги, страну, но, до тех пор, пока мы сами не обеспокоимся за свою безопасность, ситуация не изменится. Оправдывая человека, выехавшего на полосу встречного движения или проскочившего на красный сигнал светофора, потому что он торопится, мы, по сути, разрешаем ему нарушать правила вновь и вновь.

Наталья Черкашина
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