[Индекс номера 110 (30.07.2019)]

 Право руля 
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«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавтоинспекции и норильских школ. В этот раз участие в нём приняли ребята из городского пришкольного лагеря «Солнечный город», который обосновался в талнахской школе № 36. Мальчишкам и девчонкам напомнили о правилах поведения на улицах района.
Ивелтина Ермакова, 1-й отряд
Детвору из «Солнечного города» навестили старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров и журналист «Заполярки». Инспектор рассказал школьникам об основных ошибках, которые они совершают как участники дорожного движения.
– Например, часто дети, подъехав на велосипеде к пешеходному переходу, пытаются быстренько проехать по зебре. Такое поведение опасно — велосипедист может погибнуть или очень сильно травмироваться. Чтобы произошло ДТП, достаточно доли секунды. Представляете, меньше секунды — и вас больше нет, или вам придётся долго и болезненно восстанавливаться от травм. Таких моментов можно избежать. Всегда, пешком вы или на велосипеде, прежде чем ступить на пешеходный переход, убедитесь, что все машины остановились, в этот момент вы должны быть сосредоточены на дороге, а не «сидеть» в телефоне или слушать музыку. Особенность Талнаха в том, что здесь много крутых поворотов и спусков, и, катаясь на роликах, скейте или велосипеде вдоль проезжей части, вы очень сильно рискуете своей жизнью: мало ли, вдруг вы вовремя не сможете затормозить.
Мария Каратаева, 3-й отряд
Свои слова инспектор подкреплял записями происшествий с видеорегистраторов. Он объяснял детям, что в силу возрастных особенностей они до конца не осознают серьёзность подобных ситуаций. Даже на регулируемом пешеходном переходе не стоит надеяться на то, что ты находишься в безопасности. Далеко не все водители соблюдают ПДД. Часто бывает, что машины из второго или третьего ряда не пропускали пешеходов и сбивали их. Часто за руль автомобиля садятся нетрезвые водители, которые не думают о том, что они потенциальные убийцы.
При наезде на пешехода на пешеходном переходе водитель нарушает как минимум несколько пунктов правил дорожного движения: не уступает дорогу пешеходу — штраф от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей; обгон на переходе — лишение прав на срок до 6 месяцев; превышение скорости — штраф от 500 рублей до 5000 рублей.
Екатерина Басенкова и Мария Каратаева, 3-й отряд
Проезжая пешеходные переходы, водитель должен быть предельно бдительным и готовым остановить автомобиль. Такие же меры предосторожности ему необходимо соблюдать, двигаясь мимо остановок общественного транспорта. Основные меры безопасности — заблаговременное снижение скорости, готовность к немедленным действиям при появлении пешеходов в непосредственной близости от автомобиля.
Доказать отсутствие своей вины водителю трудно, так как пешеходный переход — участок особого внимания. ДТП на пешеходном переходе говорит о небрежности автомобилиста. Его отговорки о том, что якобы пешеход появился внезапно, приниматься не будут.

Наталья Черкашина
Фото предоставлены школой № 36
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