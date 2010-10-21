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«Заполярная Правда» предлагает своим читателям познакомиться с очередным героем рубрики «Народная азбука» — представителем белорусского этноса. Эта национальность в Норильске находится на седьмом месте по численности.
|Восточнославянский народ, проживающий преимущественно на территории Белоруссии. Немало представителей этой национальности занимают смежные территории России, Польши, Украины, Латвии и Литвы. Белорусы широко расселились по территории бывшего СССР, а также мигрировали в ряд стран за его пределами (Канада, США, Германия). Всего в мире сейчас проживают около 10 миллионов белорусов. В Норильске согласно переписи 2010 года — 1133 человека.
Артур ДуровичНи один национально–культурный праздник в городе не обходится без представителей братского белорусского народа. Очередной герой нашей рубрики — предприниматель, генеральный директор норильского ресторана Артур Дурович.— Родился я в Белоруссии, в городе Молодечно Минской области. Как и многие сверстники, после школы ушёл в армию. И поскольку службу я проходил во внутренних войсках, по возвращении домой пошёл работать в милицию. Отработав там полгода, в 2001 году по совету родственников, которые жили в Норильске, поехал на заработки на Север.Норильск меня поразил сильными морозами и полярной ночью. Однако в целом он мне показался вполне уютным и дружелюбным. Поскольку тогда я ещё не имел российского паспорта, дорога в милицию для меня была закрыта. Взвесив все «за» и «против», решил попробовать себя в ресторанном бизнесе. Начинал работать обычным официантом. За три года показал себя с лучшей стороны, и меня пригласили во вновь открывшееся кафе. Но, к сожалению, вскоре по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться домой.В Белоруссии, увы, с работой было сложно, и я отправился покорять Москву, где также устроился в ресторанный бизнес. В столице дела у меня шли неплохо. Каково же было моё удивление, когда мои бывшие работодатели из Норильска нашли меня и предложили вновь вернуться на Север, чтобы возглавить новое кафе. Я долго раздумывал, но в итоге принял это предложение, о чём сейчас, конечно же, не жалею.Таким образом, мой второй приезд в Норильск состоялся в 2005 году. В должности директора я проработал семь лет. За это время кафе стало прибыльным и довольно популярным у норильчан местом, а я наконец–то отучился на ресторатора, причём получил аж три диплома, и все — красные. Впрочем, могу с уверенностью сказать: по сути, я самоучка. Ни один вуз не заменит практику, собственные наблюдения и работу над ошибками.Поскольку я всегда стремился к большему, не удивительно, что когда на предыдущем месте работы я добился максимума возможностей, которые были доступны, мне захотелось чего–то нового. Так я принялся за новый проект, в который окунулся с головой. Мне захотелось открыть собственный ресторан. Мой выбор пал на пустующее на тот момент здание на улице Орджоникидзе, 4в, где прежде размещалась столовая «Метелица». Согласовав все документы с администрацией города, найдя инвесторов, я принялся за работу. Ремонт здания начался в 2013 году: практически весь проект будущего ресторана я придумал сам. И уже в начале 2014–го мы открылись.Что нас делает сильнее? Наверное, интерес к делу, которому мы посвящаем своё время. Если бы мне не было интересно то, чем я занимаюсь, у меня не было бы сил развиваться и двигаться дальше. Поэтому совет, который я даю своим друзьям и коллегам, а в особенности молодёжи — никогда не опускать руки. В моей жизни случались моменты, когда мне было тяжело, когда я мыл посуду и продавал жевательную резинку. Мне 39 лет, я прошёл уже немалый жизненный путь, но у меня ещё много сил. И я буду рад, если мой опыт послужит примером и для других.Конечно же, как любой нормальный человек, я горжусь своим происхождением, своими корнями. Белоруссия — моя Родина, мой дом. Я также продолжаю любить национальную кухню, не забываю родной язык. Но и Норильск для меня стал родным. Здесь живут замечательные, отзывчивые люди. Этот город позволил мне встать на ноги, добиться успеха, за что я ему безмерно благодарен и сделаю всё возможное, чтобы сделать его ещё более интересным и привлекательным.
Наши людиРоман Фомич Антошук — проходчик рудника «Маяк». Родился в деревне Кончицы под городом Пинском в 1925 году, когда территория Западной Белоруссии входила в состав Польской Республики. В начале 1960–х приехал в Талнах на строительство рудника «Маяк».
Георгий Николаевич Дылько — работник медного завода, электролизник до мозга костей. Учился в госуниверситете Белоруссии на химика. На Норильском комбинате начинал рабочим на очистке ванн в ЦЭМ–3 медного завода. Через год — мастер, потом — старший мастер, был главным инженером цеха электролиза меди, начальником металлургического цеха, а затем возглавил ЦЭМ.
|• Работал сначала на проходке разведочных, а затем эксплуатационных горных выработок, стал звеньевым. Его достижения были отмечены орденом Трудового Красного Знамени.• В 1973 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».• Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР восьмого и девятого созывов.
Константин Николаевич Наливко — опытный строитель. Окончил Брестский стройтехникум, Белорусский университет управления. Участвовал в возведении инфраструктуры для электростанций Белоруссии и России, возглавлял Гвинейскую строительную компанию, возводил энергообъекты в Ираке. В Норильске около восьми лет возглавлял Заполярную строительную компанию.
|• Его стараниями прошло техническое перевооружение цеха. Из одного анода стали получать не четыре катода, как раньше, а три, и их средний вес увеличился с 50 до 83 килограммов. Это позволило на четверть сократить трудозатраты по обработке ванн.• Также при нём было повышено содержание серной кислоты, что способствовало сокращению расхода электроэнергии на тонну меди.• В активе Дылько — большое количество научных открытий, десятки благодарностей от руководства. В 2015 году произошло знаковое событие — регистрация норильской меди на Лондонской бирже цветных металлов. Руководителем этой работы был Георгий Николаевич.
|• Под его руководством в Норильске введены в строй многие значимые для «Норникеля» и города объекты, как промышленные и производственные, так и социальные.• В числе городских строек можно вспомнить реконструкцию стадиона «Заполярник», строительство детского сада на улице Орджоникидзе.• При Наливко Заполярная строительная компания стала лауреатом всероссийской премии «Предприятие года».
Светлана Гунина, Михаил ТуаевФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда