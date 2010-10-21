[Индекс номера 110 (30.07.2019)]



Народная азбука

Белорусы

«Заполярная Правда» предлагает своим читателям познакомиться с очередным героем рубрики «Народная азбука» — представителем белорусского этноса. Эта национальность в Норильске находится на седьмом месте по численности.



Восточнославянский народ, проживающий преимущественно на территории Белоруссии. Немало представителей этой национальности занимают смежные территории России, Польши, Украины, Латвии и Литвы. Белорусы широко расселились по территории бывшего СССР, а также мигрировали в ряд стран за его пределами (Канада, США, Германия). Всего в мире сейчас проживают около 10 миллионов белорусов. В Норильске согласно переписи 2010 года — 1133 человека. Артур Дурович Ни один национально–культурный праздник в городе не обходится без представителей братского белорусского народа. Очередной герой нашей рубрики — предприниматель, генеральный директор норильского ресторана Артур Дурович. — Родился я в Белоруссии, в городе Молодечно Минской области. Как и многие сверстники, после школы ушёл в армию. И поскольку службу я проходил во внутренних войсках, по возвращении домой пошёл работать в милицию. Отработав там полгода, в 2001 году по совету родственников, которые жили в Норильске, поехал на заработки на Север. Норильск меня поразил сильными морозами и полярной ночью. Однако в целом он мне показался вполне уютным и дружелюбным. Поскольку тогда я ещё не имел российского паспорта, дорога в милицию для меня была закрыта. Взвесив все «за» и «против», решил попробовать себя в ресторанном бизнесе. Начинал работать обычным официантом. За три года показал себя с лучшей стороны, и меня пригласили во вновь открывшееся кафе. Но, к сожалению, вскоре по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться домой. В Белоруссии, увы, с работой было сложно, и я отправился покорять Москву, где также устроился в ресторанный бизнес. В столице дела у меня шли неплохо. Каково же было моё удивление, когда мои бывшие работодатели из Норильска нашли меня и предложили вновь вернуться на Север, чтобы возглавить новое кафе. Я долго раздумывал, но в итоге принял это предложение, о чём сейчас, конечно же, не жалею. Таким образом, мой второй приезд в Норильск состоялся в 2005 году. В должности директора я проработал семь лет. За это время кафе стало прибыльным и довольно популярным у норильчан местом, а я наконец–то отучился на ресторатора, причём получил аж три диплома, и все — красные. Впрочем, могу с уверенностью сказать: по сути, я самоучка. Ни один вуз не заменит практику, собственные наблюдения и работу над ошибками. Поскольку я всегда стремился к большему, не удивительно, что когда на предыдущем месте работы я добился максимума возможностей, которые были доступны, мне захотелось чего–то нового. Так я принялся за новый проект, в который окунулся с головой. Мне захотелось открыть собственный ресторан. Мой выбор пал на пустующее на тот момент здание на улице Орджоникидзе, 4в, где прежде размещалась столовая «Метелица». Согласовав все документы с администрацией города, найдя инвесторов, я принялся за работу. Ремонт здания начался в 2013 году: практически весь проект будущего ресторана я придумал сам. И уже в начале 2014–го мы открылись. Что нас делает сильнее? Наверное, интерес к делу, которому мы посвящаем своё время. Если бы мне не было интересно то, чем я занимаюсь, у меня не было бы сил развиваться и двигаться дальше. Поэтому совет, который я даю своим друзьям и коллегам, а в особенности молодёжи — никогда не опускать руки. В моей жизни случались моменты, когда мне было тяжело, когда я мыл посуду и продавал жевательную резинку. Мне 39 лет, я прошёл уже немалый жизненный путь, но у меня ещё много сил. И я буду рад, если мой опыт послужит примером и для других. Конечно же, как любой нормальный человек, я горжусь своим происхождением, своими корнями. Белоруссия — моя Родина, мой дом. Я также продолжаю любить национальную кухню, не забываю родной язык. Но и Норильск для меня стал родным. Здесь живут замечательные, отзывчивые люди. Этот город позволил мне встать на ноги, добиться успеха, за что я ему безмерно благодарен и сделаю всё возможное, чтобы сделать его ещё более интересным и привлекательным.

Наши люди Роман Фомич Антошук — проходчик рудника «Маяк». Родился в деревне Кончицы под городом Пинском в 1925 году, когда территория Западной Белоруссии входила в состав Польской Республики. В начале 1960–х приехал в Талнах на строительство рудника «Маяк». • Работал сначала на проходке разведочных, а затем эксплуатационных горных выработок, стал звеньевым. Его достижения были отмечены орденом Трудового Красного Знамени. • В 1973 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». • Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР восьмого и девятого созывов. Георгий Николаевич Дылько — работник медного завода, электролизник до мозга костей. Учился в госуниверситете Белоруссии на химика. На Норильском комбинате начинал рабочим на очистке ванн в ЦЭМ–3 медного завода. Через год — мастер, потом — старший мастер, был главным инженером цеха электролиза меди, начальником металлургического цеха, а затем возглавил ЦЭМ. • Его стараниями прошло техническое перевооружение цеха. Из одного анода стали получать не четыре катода, как раньше, а три, и их средний вес увеличился с 50 до 83 килограммов. Это позволило на четверть сократить трудозатраты по обработке ванн. • Также при нём было повышено содержание серной кислоты, что способствовало сокращению расхода электроэнергии на тонну меди. • В активе Дылько — большое количество научных открытий, десятки благодарностей от руководства. В 2015 году произошло знаковое событие — регистрация норильской меди на Лондонской бирже цветных металлов. Руководителем этой работы был Георгий Николаевич. Константин Николаевич Наливко — опытный строитель. Окончил Брестский стройтехникум, Белорусский университет управления. Участвовал в возведении инфраструктуры для электростанций Белоруссии и России, возглавлял Гвинейскую строительную компанию, возводил энергообъекты в Ираке. В Норильске около восьми лет возглавлял Заполярную строительную компанию. • Под его руководством в Норильске введены в строй многие значимые для «Норникеля» и города объекты, как промышленные и производственные, так и социальные. • В числе городских строек можно вспомнить реконструкцию стадиона «Заполярник», строительство детского сада на улице Орджоникидзе. • При Наливко Заполярная строительная компания стала лауреатом всероссийской премии «Предприятие года».

Светлана Гунина, Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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