[Индекс номера 110 (30.07.2019)]

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На грани вымирания

Учёные бьют тревогу: таймырская популяция диких северных оленей на грани вымирания.
На Таймыре благодаря Фонду Российского отделения WWF ведётся мечение северных оленей спутниковыми ошейниками
Специалисты «Заповедников Таймыра» провели экспедиционные работы на путях весенней миграции диких северных оленей в бассейне реки Хеты и пришли к неутешительным выводам. Таймырская популяция находится в стадии существования, которую условно назвали «стадией уничтожения». Она может стать последней. После этого дикие олени на Таймыре сохранятся в виде нескольких мелких разрозненных группировок, промысел которых экономически не целесообразен.
Основной целью полевых работ было мечение животных спутниковыми ошейниками. Оно ведётся на Таймыре уже шесть лет благодаря Фонду Российского отделения WWF. Как рассказали в «Заповедниках Таймыра», в разгар отёла самок новорождённых телят было мало. Часть из них погибла от переохлаждения при форсировании водной преграды, а также в топких местах по берегам. Гибли и прошлогодние телята, и ослабленные взрослые особи.
В группах мигрирующих оленей преобладали яловые самки и неполовозрелый молодняк в возрасте одного–двух лет. У животных выработался многолетний стереотип поведения в виде «хаотичности миграций». На всём протяжении рек Хеты и Хатанги спокойных мест хода и выпаса для животных практически не осталось, утверждают сотрудники Объединённой дирекции заповедников Таймыра.
Подобная картина весеннего миграционного потока раньше не отмечалась. Закономерными были миграции плодовых, смешанных и самцовых стад. В плодовых стадах доля телят была сравнительно высокой, да и в целом в популяции.
Как отмечают специалисты заповедника, проблема с охраной дикого северного оленя остаётся нерешённой. Длительный и интенсивный промысел (браконьерство по всему ареалу, в том числе и срезка пантов) оказывает существенное воздействие на структуру таймырской популяции, снижение доли приплода. Кроме того, изменилось территориальное размещение — традиционные районы отёла самок сместились на 300– 400 км на юг, до северных предгорий плато Путорана. Это влияет на продуктивность популяции и её численность.
Окончательные выводы по современному состоянию популяции таймырского дикого оленя учёные планируют сделать на основании дальнейших наземных и аэровизуальных исследований. При этом они заявляют о необходимости срочного широкомасштабного авиаучёта популяции. Его результаты позволят разработать конкретные рекомендации и, возможно, спасти уникальный биологический ресурс.

Подготовила Татьяна Зачупейко
Фото Дмитрия БОЛДЫРЕВА
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