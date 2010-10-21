[Индекс номера 110 (30.07.2019)]



Фестиваль

Чао, Сальваторе!

В Норильске открылся фестиваль уличных искусств «АРкТика». Среди пятёрки приглашённых художников, уже украсивших своими работами несколько зданий, и гость из Италии Сальваторе Лигама.

Сицилийца Сальваторе порадовали условия работы в Норильске Мы впервые встретились с посланцем Сицилии неделю назад, когда он только приступил к работе на торце дома № 4 на улице Красноярской. Сальваторе, смешивая краски, готовился к росписи стены после грунтовки, и первую информацию нам выдал водитель автовышки Эркин Жолдошев. Художник подавал Эркину «майна — вира» жестами, и дело ладилось. Эркин явно чувствовал себя звездой, радуясь — красота будет! Он поделился, что ему очень понравились олени, которые уже помчались по стене соседнего здания на ул. Красноярской, 3. Собирается пойти посмотреть и на футболиста, забивающего гол на улице Кирова, 27а. Всё это работы художников — участников фестиваля. А Сальваторе рассказал нам с Ларисой Фоменко, которая любезно переводила, что до приезда сюда о Норильске особенно и не слышал. Уже на месте оценил умеренную погоду: на его родной Сицилии сейчас сильная жара, а здесь — как поздней итальянской осенью. И ещё он очень удивился солнцу, которое никогда не заходит. Художник рассказал, что в Италии также расписывает здания. Он оценил мастерство коллег–россиян, изобразивших на соседнем здании оленей, заметив, что «это очень трудно — работать со спреем», сам же предпочитает щётку и специальные кварцевые краски. Художник очень доволен условиями, созданными для него в Норильске, и, конечно, замечательными людьми, которые его здесь всячески поддерживают. Видел ли он раньше белых медведей? Только в интернете. Он знает, что белый медведь — символ Норильска. А изобразить белую медведицу с малышом — ему ещё интереснее. Вдохновил и рассказ об Айке, услышанный в Музее Норильска. Говорит, что удивился молодости Норильска, который всего–то ровесник его дедушки. И у него создалось впечатление, что здесь люди пытаются что–то своё привнести в развитие города, это очень важно. И его монументальная картина тоже устремлена в будущее. Сейчас Сальваторе 33 года, он пока не женат, просто очень интенсивно работает, особенно в родной Сицилии. Любит сюжеты, связанные с культурой. Может сам создавать эскизы, но для него важно знать традиции места, где он работает. Он впервые в России: так далеко от остального мира, но так близко к Северному полюсу. Он уже гостил несколько дней в Москве, хочет побывать в Санкт–Петербурге и надеется, что в России у него появятся новые предложения. Работу наш гость закончил за неделю, благо погода сопутствовала. Удивительно, но его не смущали ни газ, ни местные москиты. Часто подходили норильчане, интересовались и радовались, что создается такая монументальная картина на северную тему. Люди делились, что у жителей спрашивали согласие на создание росписи на въезде в город. Художник, кстати, этим положением очень гордится. Говорит, уеду, а мой медведь будет всех встречать. Он обязательно оставит сбоку на работе своё имя. В минувшую пятницу Сальваторе Лигама и его российских коллег представили в образовательном блоке «Мастерская художника» на открытии фестиваля уличных искусств «АРкТика». Дело было на спортивной площадке за Молодёжным центром. Куратор фестиваля Кирилл Гаврилин, кандидат искусствоведения, обладающий ещё и прекрасным чувством юмора, поделился, что организаторы изначально думали о широком международном участии, но пока в Норильск прорвался только Сальваторе. Профессор Гаврилин рассказал, что наш гость учился в Академии художеств в Катании, был художником–графиком, занимался гравюрой, думал о карьере академического художника, но увлёкся цифровым искусством, используя достижения современной науки в художественной практике. Сальваторе Лигама, по словам профессора Гаврилина, — интеллектуальный художник, который стремится преобразить ландшафт, размышляет о пространстве. Об этом можно было судить по показанным на экране инсталляциям, которые он делал на Сицилии. Сальваторе ответил и на вопросы норильчан, пошутил, что думал, будто на Севере сейчас белым–бело от снега, готовился работать на морозе. А ещё, узнав о полярной ночи, о плато Путорана, удивился, что в Норильске мало развит туризм. Он уверен, что сюда поехали бы туристы, но за рубежом почти ничего не знают о наших достопримечательностях. Переводивший ответы гостя Кирилл Гаврилин добавил, что когда приглашал сюда зарубежных участников, то они сразу соглашались, мол, очень хотим увидеть Арктику! Но в международном интернете находили только две главные ссылки на наш город: Норильлаг и экологические проблемы. В этом, как считает Гаврилин, виноваты и мы сами, не позиционируя свой город и невероятные красоты Таймыра в международной сети. Кирилл Гаврилин так и обратился к горожанам: «Давайте переломим ситуацию, и наш фестиваль поможет в этом!» Конечно, у Сальваторе спросили — знает ли он историю русского искусства? Признался, что очень любит русский абстракционизм, творчество Казимира Малевича, вспомнил и Марка Шагала. А на Сицилии сейчас популярен молодой русский художник Олег Супереко, который расписал церковь в Ното — столице сицилийского барокко. Сальваторе рад, что в Норильске познакомился с другим русским художником — Егором Кошелевым, который не только сделал превосходную роспись «Удачный гол» на здании подстанции на улице Кирова, но и прочёл норильчанам на свежем воздухе блестящую лекцию о современных тенденциях в международном стрит–арте. Сальваторе поблагодарил Итальянский институт культуры в Москве при посольстве Италии в России и лично его директора Ольгу Страда, оказавшую содействие в его визите в Норильск, а публика горячими аплодисментами наградила сицилийского художника за его участие в фестивале. Сальваторе вместе с другими приглашёнными художниками Алексеем Соколовым, Алексеем Михеевым и Денисом Шевчуком с интересом наблюдал на празднике открытия фестиваля за выступлением местных танцоров, музыкантов, спортсменов и художников, показавших, чем сегодня живёт уличная культура в нашем городе. Напомним, что Фестиваль уличных искусств, объединивший представителей разных жанров и уже две недели преображающий Норильск, организован Агентством развития Норильска при участии городской администрации и поддержке «Норникеля». 1 августа придёт пора следующего этапа — мастерской перформеров. Талантливые хореографы и актёры познакомят заинтересованных норильчан с принципами владения телом и голосом, а также научат вовлекать прохожих в уличное действо и взаимодействовать с неподготовленной аудиторией. Завершится фестиваль 4 августа мастерской экскурсоводов. Профессор Кирилл Гаврилин с художником Павлом Юдиным расскажут, как новые арт–объекты помогут разнообразить прогулки и экскурсионные маршруты по Норильску. А в финале — перформанс «Север–Юг» в парке «Арктический».

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мы впервые встретились с посланцем Сицилии неделю назад, когда он только приступил к работе на торце дома № 4 на улице Красноярской. Сальваторе, смешивая краски, готовился к росписи стены после грунтовки, и первую информацию нам выдал водитель автовышки Эркин Жолдошев. Художник подавал Эркину «майна — вира» жестами, и дело ладилось. Эркин явно чувствовал себя звездой, радуясь — красота будет! Он поделился, что ему очень понравились олени, которые уже помчались по стене соседнего здания на ул. Красноярской, 3. Собирается пойти посмотреть и на футболиста, забивающего гол на улице Кирова, 27а. Всё это работы художников — участников фестиваля.А Сальваторе рассказал нам с Ларисой Фоменко, которая любезно переводила, что до приезда сюда о Норильске особенно и не слышал. Уже на месте оценил умеренную погоду: на его родной Сицилии сейчас сильная жара, а здесь — как поздней итальянской осенью. И ещё он очень удивился солнцу, которое никогда не заходит. Художник рассказал, что в Италии также расписывает здания. Он оценил мастерство коллег–россиян, изобразивших на соседнем здании оленей, заметив, что «это очень трудно — работать со спреем», сам же предпочитает щётку и специальные кварцевые краски. Художник очень доволен условиями, созданными для него в Норильске, и, конечно, замечательными людьми, которые его здесь всячески поддерживают.Видел ли он раньше белых медведей? Только в интернете. Он знает, что белый медведь — символ Норильска. А изобразить белую медведицу с малышом — ему ещё интереснее. Вдохновил и рассказ об Айке, услышанный в Музее Норильска. Говорит, что удивился молодости Норильска, который всего–то ровесник его дедушки. И у него создалось впечатление, что здесь люди пытаются что–то своё привнести в развитие города, это очень важно. И его монументальная картина тоже устремлена в будущее.Сейчас Сальваторе 33 года, он пока не женат, просто очень интенсивно работает, особенно в родной Сицилии. Любит сюжеты, связанные с культурой. Может сам создавать эскизы, но для него важно знать традиции места, где он работает. Он впервые в России: так далеко от остального мира, но так близко к Северному полюсу. Он уже гостил несколько дней в Москве, хочет побывать в Санкт–Петербурге и надеется, что в России у него появятся новые предложения.Работу наш гость закончил за неделю, благо погода сопутствовала. Удивительно, но его не смущали ни газ, ни местные москиты. Часто подходили норильчане, интересовались и радовались, что создается такая монументальная картина на северную тему. Люди делились, что у жителей спрашивали согласие на создание росписи на въезде в город. Художник, кстати, этим положением очень гордится. Говорит, уеду, а мой медведь будет всех встречать. Он обязательно оставит сбоку на работе своё имя.В минувшую пятницу Сальваторе Лигама и его российских коллег представили в образовательном блоке «Мастерская художника» на открытии фестиваля уличных искусств «АРкТика». Дело было на спортивной площадке за Молодёжным центром. Куратор фестиваля Кирилл Гаврилин, кандидат искусствоведения, обладающий ещё и прекрасным чувством юмора, поделился, что организаторы изначально думали о широком международном участии, но пока в Норильск прорвался только Сальваторе. Профессор Гаврилин рассказал, что наш гость учился в Академии художеств в Катании, был художником–графиком, занимался гравюрой, думал о карьере академического художника, но увлёкся цифровым искусством, используя достижения современной науки в художественной практике. Сальваторе Лигама, по словам профессора Гаврилина, — интеллектуальный художник, который стремится преобразить ландшафт, размышляет о пространстве. Об этом можно было судить по показанным на экране инсталляциям, которые он делал на Сицилии.Сальваторе ответил и на вопросы норильчан, пошутил, что думал, будто на Севере сейчас белым–бело от снега, готовился работать на морозе. А ещё, узнав о полярной ночи, о плато Путорана, удивился, что в Норильске мало развит туризм. Он уверен, что сюда поехали бы туристы, но за рубежом почти ничего не знают о наших достопримечательностях. Переводивший ответы гостя Кирилл Гаврилин добавил, что когда приглашал сюда зарубежных участников, то они сразу соглашались, мол, очень хотим увидеть Арктику! Но в международном интернете находили только две главные ссылки на наш город: Норильлаг и экологические проблемы. В этом, как считает Гаврилин, виноваты и мы сами, не позиционируя свой город и невероятные красоты Таймыра в международной сети.Кирилл Гаврилин так и обратился к горожанам: «Давайте переломим ситуацию, и наш фестиваль поможет в этом!»Конечно, у Сальваторе спросили — знает ли он историю русского искусства? Признался, что очень любит русский абстракционизм, творчество Казимира Малевича, вспомнил и Марка Шагала. А на Сицилии сейчас популярен молодой русский художник Олег Супереко, который расписал церковь в Ното — столице сицилийского барокко. Сальваторе рад, что в Норильске познакомился с другим русским художником — Егором Кошелевым, который не только сделал превосходную роспись «Удачный гол» на здании подстанции на улице Кирова, но и прочёл норильчанам на свежем воздухе блестящую лекцию о современных тенденциях в международном стрит–арте. Сальваторе поблагодарил Итальянский институт культуры в Москве при посольстве Италии в России и лично его директора Ольгу Страда, оказавшую содействие в его визите в Норильск, а публика горячими аплодисментами наградила сицилийского художника за его участие в фестивале.Сальваторе вместе с другими приглашёнными художниками Алексеем Соколовым, Алексеем Михеевым и Денисом Шевчуком с интересом наблюдал на празднике открытия фестиваля за выступлением местных танцоров, музыкантов, спортсменов и художников, показавших, чем сегодня живёт уличная культура в нашем городе.Напомним, что Фестиваль уличных искусств, объединивший представителей разных жанров и уже две недели преображающий Норильск, организован Агентством развития Норильска при участии городской администрации и поддержке «Норникеля». 1 августа придёт пора следующего этапа — мастерской перформеров. Талантливые хореографы и актёры познакомят заинтересованных норильчан с принципами владения телом и голосом, а также научат вовлекать прохожих в уличное действо и взаимодействовать с неподготовленной аудиторией.Завершится фестиваль 4 августа мастерской экскурсоводов. Профессор Кирилл Гаврилин с художником Павлом Юдиным расскажут, как новые арт–объекты помогут разнообразить прогулки и экскурсионные маршруты по Норильску. А в финале — перформанс «Север–Юг» в парке «Арктический».

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