[Индекс номера 110 (30.07.2019)]



Интервью

Кроссфит - спорт будущего

Лето для многих спортсменов — межсезонная пора, отведённая на восстановление сил и подготовку к новому соревновательному сезону. Но не все норильчане сейчас греются под южным солнцем. Некоторые спортсмены продолжают нести вахту, оттачивая мастерство и внедряя что–то новое в свои занятия. Как, например, президент Федерации функционального многоборья кроссфит Константин Кочан.

Норильские кроссфитовцы на тренировке. В центре — Константин Кочан – Константин, ты известен не только своей любовью к спорту и здоровому образу жизни, но и желанием постоянно обогащать жизнь города. Откуда у тебя такая тяга? – В детстве, как и многие мои сверстники, я занимался спортом. Посещал в Кайеркане секцию дзюдо, тренировался под руководством Валерия Кучукова. Возможно, отличным дзюдоистом я не стал, но азы спортивного мастерства, конечно же, во мне заложены. Затем была армия: служба в Афганистане, в войсках разведки. К слову, моё отделение в 1989 году одним из последних покидало эту страну. Именно в армии я осознал, насколько важна физическая выносливость. Убедился, что спорт — не только развлечение, а физкультура — не просто досуг. Порой те навыки, которые ты получаешь в спортзале, могут реально выручить. – Как и когда ты узнал о кроссфите? – После службы я попытался вернуться в дзюдо, но время уже было упущено, а заниматься лишь для своего удовольствия, без каких–то спортивных результатов мне не хотелось. В итоге я отошёл от борьбы и стал уделять больше времени тренажёрному залу, увлёкся настольным теннисом. Тем не менее временами мы с друзьями после хорошей «прокачки» в тренажёрке наведывались на борцовский ковёр. Я заметил, что, какими бы накачанными мышцы ни были, если нет выносливости, а дыхалка слабая, успехов не добиться. Стал искать пути решения проблемы и в 2013 году в интернете случайно узнал о новом спортивном направлении — кроссфите, где сочетались различные упражнения. И только мы с друзьями начали тренироваться по новой системе, как наши показатели буквально на глазах стали улучшаться. А через полгода после этого у меня состоялось более детальное знакомство с кроссфитом. Это случилось в моём родном городе Тольятти, где я во время отпуска посетил открытую тренировку. Пришли молодые, позитивные ребята, заряженные на результат. Я был поражен, с какой выносливостью они выполняли упражнения, чувством командного единения. – Именно тогда тебе пришла идея серьезно развивать это направление и в Норильске? – Более того... Я уже тогда понимал, что для плодо-творной деятельности необходимо зарегистрировать федерацию, благодаря которой в дальнейшем можно было бы более успешно развиваться. – Но федерация появилась не сразу... – Нет, конечно же. Сперва я в Москве прошёл обучение по системе кроссфита, сдал экзамены и получил сертификат на тренерскую деятельность. Вернувшись в Норильск, кинул клич, что, мол, есть возможность заниматься по новой методике тренировок, и люди сами к нам потянулись. Только в 2015 году, заявив о себе в городе, мы решили, что пришла пора регистрировать федерацию. – В чем отличительная особенность кроссфита? – Важно понимать, что кроссфит аккумулирует в себе различные виды спорта: тяжелую и лёгкую атлетику, гимнастику, плавание, велогонки и многое другое. Кто–то скажет, что это лишнее, что достаточно одного–двух направлений, чтобы обладать здоровым и привлекательным телом. Но, повторюсь, человек, более–менее серьёзно увлечённый физкультурой и спортом, в первую очередь должен быть готов к различным испытаниям. Именно поэтому я бы назвал кроссфит фитнесом будущего. При этом нельзя сказать, что это устоявшийся вид спорта, поскольку он ещё довольно молод и до сих пор в стадии формирования. Постоянно появляются новые упражнения и требования к спортсменам. Каким будет кроссфит завтра — никто не знает. – Где проходят тренировки? – С первого дня мы базируемся в «Спорт–Авеню». Тренировки проходят по общепринятому в кроссфите графику «три — один», когда вне зависимости от дня недели атлет три дня посещает зал, а один день отдыхает. Летом также занимаемся на открытой площадке — на стадионе «Заполярник». В нашей группе сейчас 15 человек, которые тренируются регулярно. Зал оснащён практически всем необходимым инвентарём, хотя, конечно же, чего–то нам не хватает. А именно нехватка кое–какого оборудования и влияет на конечный результат. Например, не так давно наша спортсменка Анастасия Разина заняла второе место в открытом чемпионате Сочи, при этом оступилась она как раз на том тренажере, которого у нас нет. – Что лично тебя привлекает в кроссфите? – Задача, которая в нём ставится, предельно проста: с максимально тяжёлым весом на руках нужно преодолеть максимально дальнее расстояние. Также мне симпатичны вариативность и разнообразие тренировок. – Есть мнение, что некоторые силовые службы используют кроссфит для подготовки своих сотрудников. – Так и есть, что ещё раз говорит об универсальности направления. – Ты также развиваешь и другие виды. Какие? – В прошлом году мы стали региональными представителями Всероссийской федерации стритлифтинга, в которую входят два упражнения — подтягивания на турнике и отжимания на брусьях с грузом, подвешенным на поясе. А не так давно мы открыли ещё и Федерацию по строгому подъёму на бицепс. Результаты атлетов не заставили долго ждать: нам удалось дважды выехать в Красноярск на соревнования по стритлифтингу, где ребята получили звания мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Две наши девушки — Оксана Степаненко и Дарья Вьюжанина — установили рекорды России, которые до сих пор никто не побил. – Сложно совмещать основную работу с такой активной деятельностью? – Я работаю пожарным в Заполярном филиале «Норникеля». В принципе, сложностей никаких нет, хотя руководство федерацией иногда вызывает трудности, которые, в прочем, всегда можно решить. В то же время, когда я только принимался за это дело, и представить не мог, как будет интересно и захватывающе. Вот, к примеру, за прошлый год мы провели более 20 городских спортивных мероприятий и каждый раз получали много положительных отзывов. – Расскажи о планах. – В сентябре хотим принять участие в первом чемпионате России по стритлифтингу, который пройдёт в Москве и на который мы отобрались через краевой чемпионат. Надеемся, что выступим там достойно, чтобы уже в декабре поехать и на чемпионат мира. Кроме того, в планах привезти в Норильск ещё один вид спорта — народный жим. В общем, работы много, есть к чему стремиться.

Михаил Туаев Фото федерации кроссфита Норильска www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В детстве, как и многие мои сверстники, я занимался спортом. Посещал в Кайеркане секцию дзюдо, тренировался под руководством Валерия Кучукова. Возможно, отличным дзюдоистом я не стал, но азы спортивного мастерства, конечно же, во мне заложены. Затем была армия: служба в Афганистане, в войсках разведки. К слову, моё отделение в 1989 году одним из последних покидало эту страну. Именно в армии я осознал, насколько важна физическая выносливость. Убедился, что спорт — не только развлечение, а физкультура — не просто досуг. Порой те навыки, которые ты получаешь в спортзале, могут реально выручить.– После службы я попытался вернуться в дзюдо, но время уже было упущено, а заниматься лишь для своего удовольствия, без каких–то спортивных результатов мне не хотелось. В итоге я отошёл от борьбы и стал уделять больше времени тренажёрному залу, увлёкся настольным теннисом. Тем не менее временами мы с друзьями после хорошей «прокачки» в тренажёрке наведывались на борцовский ковёр. Я заметил, что, какими бы накачанными мышцы ни были, если нет выносливости, а дыхалка слабая, успехов не добиться. Стал искать пути решения проблемы и в 2013 году в интернете случайно узнал о новом спортивном направлении — кроссфите, где сочетались различные упражнения. И только мы с друзьями начали тренироваться по новой системе, как наши показатели буквально на глазах стали улучшаться.А через полгода после этого у меня состоялось более детальное знакомство с кроссфитом. Это случилось в моём родном городе Тольятти, где я во время отпуска посетил открытую тренировку. Пришли молодые, позитивные ребята, заряженные на результат. Я был поражен, с какой выносливостью они выполняли упражнения, чувством командного единения.– Более того... Я уже тогда понимал, что для плодо-творной деятельности необходимо зарегистрировать федерацию, благодаря которой в дальнейшем можно было бы более успешно развиваться.– Нет, конечно же. Сперва я в Москве прошёл обучение по системе кроссфита, сдал экзамены и получил сертификат на тренерскую деятельность. Вернувшись в Норильск, кинул клич, что, мол, есть возможность заниматься по новой методике тренировок, и люди сами к нам потянулись. Только в 2015 году, заявив о себе в городе, мы решили, что пришла пора регистрировать федерацию.– Важно понимать, что кроссфит аккумулирует в себе различные виды спорта: тяжелую и лёгкую атлетику, гимнастику, плавание, велогонки и многое другое. Кто–то скажет, что это лишнее, что достаточно одного–двух направлений, чтобы обладать здоровым и привлекательным телом. Но, повторюсь, человек, более–менее серьёзно увлечённый физкультурой и спортом, в первую очередь должен быть готов к различным испытаниям. Именно поэтому я бы назвал кроссфит фитнесом будущего. При этом нельзя сказать, что это устоявшийся вид спорта, поскольку он ещё довольно молод и до сих пор в стадии формирования. Постоянно появляются новые упражнения и требования к спортсменам. Каким будет кроссфит завтра — никто не знает.– С первого дня мы базируемся в «Спорт–Авеню». Тренировки проходят по общепринятому в кроссфите графику «три — один», когда вне зависимости от дня недели атлет три дня посещает зал, а один день отдыхает. Летом также занимаемся на открытой площадке — на стадионе «Заполярник». В нашей группе сейчас 15 человек, которые тренируются регулярно. Зал оснащён практически всем необходимым инвентарём, хотя, конечно же, чего–то нам не хватает. А именно нехватка кое–какого оборудования и влияет на конечный результат. Например, не так давно наша спортсменка Анастасия Разина заняла второе место в открытом чемпионате Сочи, при этом оступилась она как раз на том тренажере, которого у нас нет.– Задача, которая в нём ставится, предельно проста: с максимально тяжёлым весом на руках нужно преодолеть максимально дальнее расстояние. Также мне симпатичны вариативность и разнообразие тренировок.– Так и есть, что ещё раз говорит об универсальности направления.– В прошлом году мы стали региональными представителями Всероссийской федерации стритлифтинга, в которую входят два упражнения — подтягивания на турнике и отжимания на брусьях с грузом, подвешенным на поясе. А не так давно мы открыли ещё и Федерацию по строгому подъёму на бицепс. Результаты атлетов не заставили долго ждать: нам удалось дважды выехать в Красноярск на соревнования по стритлифтингу, где ребята получили звания мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Две наши девушки — Оксана Степаненко и Дарья Вьюжанина — установили рекорды России, которые до сих пор никто не побил.– Я работаю пожарным в Заполярном филиале «Норникеля». В принципе, сложностей никаких нет, хотя руководство федерацией иногда вызывает трудности, которые, в прочем, всегда можно решить. В то же время, когда я только принимался за это дело, и представить не мог, как будет интересно и захватывающе. Вот, к примеру, за прошлый год мы провели более 20 городских спортивных мероприятий и каждый раз получали много положительных отзывов.– В сентябре хотим принять участие в первом чемпионате России по стритлифтингу, который пройдёт в Москве и на который мы отобрались через краевой чемпионат. Надеемся, что выступим там достойно, чтобы уже в декабре поехать и на чемпионат мира. Кроме того, в планах привезти в Норильск ещё один вид спорта — народный жим. В общем, работы много, есть к чему стремиться.

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