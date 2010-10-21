[Индекс номера 113 (02.08.2019)]



Спорт–тайм

Маленькие нюансы большого спорта

Свершилось. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах официально пригласил нашу страну принять участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Что это означает? В отличие от предыдущих Игр в Пхёнчхане Олимпийский комитет России сможет сформировать полноценную олимпийскую команду, которая выступит под своим флагом и без ограничений. К российской команде больше нет «особого отношения». Как отреагировали на это известие ОКР, размёщенное на официальном сайте организации, российские политики и спортсмены? Давайте посмотрим в федеральных и региональных СМИ.





Не до смеха О том, что на фоне продолжающихся разбирательств антидопинговых органов со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), которая до сих пор не восстановлена в своих полноценных правах, решение МОК кажется ободряющим шагом, пишет Газета.ru. Издание напоминает: из–за разгоревшегося в 2015 году допингового скандала, спровоцированного документальным фильмом Хайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед», Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена полноценного статуса и с тех пор функционирует, по сути, только внутри своей страны. Из–за этого российские легкоатлеты почти в полном составе были вынуждены пропустить летние Игры 2016 года в Рио–де–Жанейро. Позже большинство наших спортсменов стали получать допуск на международные соревнования в нейтральном статусе. Атлеты даже подшучивали над своим положением: так, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина недавно отметила победу на юниорском чемпионате Европы пробежкой по стадиону с пледом в горошек, пока ее соперницы укутывались в национальные флаги. Однако, когда 9 июня 2019 года отстранение ВФЛА было продлено на неопределенный срок в 11–й раз подряд, всем стало не до смеха. Спортсмены вновь начали опасаться того, что будут не допущены до летней Олимпиады. Особенно это возмутило Марию Ласицкене, которая является очевидным фаворитом в прыжках в высоту. «Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все–таки хватит мужества уйти самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать», — приводит Газета.ru высказывание Ласицкене в Instagram.



Вернулся в семью Несмотря на то что непонятно пока, как легкоатлеты смогут выступать под своим флагом, если ВФЛА все еще не признана дееспособной на международном уровне, депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев настроен оптимистично. «Спорт–Экспресс» приводит его цитату из Twitter: «МОК прислал Олимпийскому комитету России официальное приглашение на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио. Наш национальный флаг возвращается в олимпийскую семью. Я надеюсь, что мы перевернули страницу нашей допинговой истории».







Без претензий Другой российский политик — член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев также считает, что это важное решение для всего российского спорта. «И президент ОКР Станислав Поздняков, и глава МОК Томас Бах говорили, что сборная России будет принимать участие в Играх–2020. Но то, что было получено это приглашение, говорит о том, что все претензии к ОКР сняты официально. Это очень хорошая новость, и наши спортсмены могут теперь не с пледами бегать вокруг стадиона, а с российским триколором», — прокомментировал новость Свищев.

Нет права на ошибку Между тем чиновники от спорта уже начали подготовку российских сборных для участия в летних Олимпийских играх в 2020 году. В администрации Приморского края прошло совещание под руководством замминистра спорта России Сергея Косилова. В нём приняли участие представители Олимпийского комитета России, всероссийских и краевых федераций олимпийских видов спорта, сообщают «Новости Приморского края». Сергей Косилов подчеркнул, что необходимо консолидировать усилия всех сторон по созданию оптимальных условий для подготовки российских спортсменов к летней Олимпиаде. «2019 год — предолимпийский, поэтому все российские федерации должны отточить планы подготовки спортсменов, определиться с местами проведения подготовки сборных команд. Важно понимать, что права на ошибку у нас нет», — подчеркнул замминистра.



Болельщики помогут Со своей стороны Олимпийский комитет России уже заключил соглашение со швейцарской компанией MATCH Hospitality, которая наделена исключительным правом на распространение в нашей стране билетов и туристических пакетов как на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, так и зимние 2022 года в Пекине. Такую новость опубликовал единый интернет–портал национального спортивного проекта «Команда России». «Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с MATCH Hospitality российские болельщики помогут нашим олимпийцам успешно выступить на Играх в Токио», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков. Он напомнил, что в Рио–де–Жанейро и Пхёнчхан команда страны не смогла поехать в оптимальном составе, но в Японии наши спортсмены, включая легкоатлетов, выступят с российскими флагом и гимном. «Как известно, на сегодня наши легкоатлеты принимают участие в стартах под эгидой ИААФ в нейтральном статусе. И в Токио вне зависимости от статуса национальной федерации все наши легкоатлеты, которые получат от ИААФ разрешение стартовать в сезоне, выступят в составе олимпийской команды с национальной символикой. Это одно из самых важных достижений ОКР за последнее время», — высказался Поздняков. Свой взгляд Елена Попова, журналист, внештатный автор «ЗП» Спорт оказывает влияние на все сферы жизни общества. Где–то оно спорно, а где–то — очевидно, как, например, в экономике. Достаточно вспомнить, сколько каждая страна, принимающая Олимпийские игры или другие крупные соревнования, тратит денег на строительство спортивных объектов. Я уже не говорю про социальную или духовную сферу. Во многих странах спорт давно стал чуть ли не религией, а Олимпийские игры — одним из крупнейших значимых событий современного мира. Семьи вечерами собираются у телевизора. Болеют. Надеются на победу. Достижения сборной становятся мерилом, одним из достаточно важных показателей авторитета и силы страны. И в то же время предметом национальной гордости. Но есть и оборотная сторона медали. Спорт затрагивает интересы очень больших групп людей. А тесная связь спорта со всеми существующими на сегодня каналами массовых коммуникаций фактически превратила его в инструмент манипуляции общественным мнением. Который позволяет преподносить в позитивном или негативном ключе определенное государство, его внутреннюю и внешнюю политику. Не случайно еще в 1960–х годах Джон Кеннеди высказывался о том, что золотые олимпийские медали — это примерно то же, что и ядерные ракеты у государства. И речь не только о престиже страны. Когда говорят, что спорт — это в каком–то смысле противоборство идеологий, это не исчерпывающее определение, но очень точное. Межгосударственные конфликты разных стран с самого начала возрождения Олимпийских игр достаточно часто переносились в спортивные залы. В противовес, кстати, содержанию Олимпийской хартии, в которой говорится, что спорт должен быть аполитичен. Достаточно вспомнить два крупных бойкота стран Олимпиад 1980 года в Москве или 1984–го в Лос–Анджелесе... С прекращением в 90–е холодной войны, казалось бы, должно было восторжествовать кредо «спорт вне политики». Но этого не случилось. Скандал с российскими спортсменами в канун Олимпийских игр в Рио–де–Жанейро это показал. Допинг! Вот к чему прицепились... Для обывателя все смахивало на подтасовку фактов. Да, возможно, часть обвинений в сторону российского спорта имела место быть, но отстранение всех наших паралимпийцев от участия в Играх — это был явно политический момент. В чем виноваты были наши паралимпийцы? Да ни в чем. Скандал вокруг России больше похож на следствие натянутых отношений между странами. В свете сложившейся ситуации очень хочется, чтобы российская сборная на Олимпиаде в Токио взяла реванш, показала лучшее нашей легкоатлетической школы, вернулась домой с заслуженными наградами. Но ещё больше хочется, чтобы спорт, который должен способствовать объединению людей независимо от их политических взглядов, национальной, религиозной принадлежности или социального уровня, наконец перестали использовать как инструмент довольно странных закулисных игр.

Елена Попова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О том, что на фоне продолжающихся разбирательств антидопинговых органов со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), которая до сих пор не восстановлена в своих полноценных правах, решение МОК кажется ободряющим шагом, пишет Газета.ru. Издание напоминает: из–за разгоревшегося в 2015 году допингового скандала, спровоцированного документальным фильмом Хайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед», Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена полноценного статуса и с тех пор функционирует, по сути, только внутри своей страны. Из–за этого российские легкоатлеты почти в полном составе были вынуждены пропустить летние Игры 2016 года в Рио–де–Жанейро. Позже большинство наших спортсменов стали получать допуск на международные соревнования в нейтральном статусе. Атлеты даже подшучивали над своим положением: так, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина недавно отметила победу на юниорском чемпионате Европы пробежкой по стадиону с пледом в горошек, пока ее соперницы укутывались в национальные флаги. Однако, когда 9 июня 2019 года отстранение ВФЛА было продлено на неопределенный срок в 11–й раз подряд, всем стало не до смеха. Спортсмены вновь начали опасаться того, что будут не допущены до летней Олимпиады. Особенно это возмутило Марию Ласицкене, которая является очевидным фаворитом в прыжках в высоту.«Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все–таки хватит мужества уйти самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать», — приводит Газета.ru высказывание Ласицкене в Instagram.Несмотря на то что непонятно пока, как легкоатлеты смогут выступать под своим флагом, если ВФЛА все еще не признана дееспособной на международном уровне, депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев настроен оптимистично. «Спорт–Экспресс» приводит его цитату из Twitter: «МОК прислал Олимпийскому комитету России официальное приглашение на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио. Наш национальный флаг возвращается в олимпийскую семью. Я надеюсь, что мы перевернули страницу нашей допинговой истории».Другой российский политик — член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев также считает, что это важное решение для всего российского спорта.«И президент ОКР Станислав Поздняков, и глава МОК Томас Бах говорили, что сборная России будет принимать участие в Играх–2020. Но то, что было получено это приглашение, говорит о том, что все претензии к ОКР сняты официально. Это очень хорошая новость, и наши спортсмены могут теперь не с пледами бегать вокруг стадиона, а с российским триколором», — прокомментировал новость Свищев.Между тем чиновники от спорта уже начали подготовку российских сборных для участия в летних Олимпийских играх в 2020 году. В администрации Приморского края прошло совещание под руководством замминистра спорта России Сергея Косилова. В нём приняли участие представители Олимпийского комитета России, всероссийских и краевых федераций олимпийских видов спорта, сообщают «Новости Приморского края». Сергей Косилов подчеркнул, что необходимо консолидировать усилия всех сторон по созданию оптимальных условий для подготовки российских спортсменов к летней Олимпиаде.«2019 год — предолимпийский, поэтому все российские федерации должны отточить планы подготовки спортсменов, определиться с местами проведения подготовки сборных команд. Важно понимать, что права на ошибку у нас нет», — подчеркнул замминистра.Со своей стороны Олимпийский комитет России уже заключил соглашение со швейцарской компанией MATCH Hospitality, которая наделена исключительным правом на распространение в нашей стране билетов и туристических пакетов как на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, так и зимние 2022 года в Пекине. Такую новость опубликовал единый интернет–портал национального спортивного проекта «Команда России».«Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с MATCH Hospitality российские болельщики помогут нашим олимпийцам успешно выступить на Играх в Токио», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.Он напомнил, что в Рио–де–Жанейро и Пхёнчхан команда страны не смогла поехать в оптимальном составе, но в Японии наши спортсмены, включая легкоатлетов, выступят с российскими флагом и гимном.«Как известно, на сегодня наши легкоатлеты принимают участие в стартах под эгидой ИААФ в нейтральном статусе. И в Токио вне зависимости от статуса национальной федерации все наши легкоатлеты, которые получат от ИААФ разрешение стартовать в сезоне, выступят в составе олимпийской команды с национальной символикой. Это одно из самых важных достижений ОКР за последнее время», — высказался Поздняков.

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