[Индекс номера 113 (02.08.2019)]



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Услышать каждого

В Заполярной строительной компании недавно состоялся корпоративный диалог руководителей с работниками. Генеральный директор ЗСК Алексей Былков ответил на вопросы шахтостроителей, рассказал о планах предприятия, обсудил с сотрудниками то, как ЗСК справляется с производственными программами «Норникеля».

Такие встречи проводятся на многих предприятиях компании и являются логичным продолжением корпоративного форума «Норникеля», который проходил в Москве в мае. – Цель подобных мероприятий в том, чтобы донести до людей стратегию и планы развития, обозначенные руководителями компании. Все до единого работники должны понимать, куда мы движемся, какие у нас задачи и перспективы, — обозначил суть корпоративного диалога генеральный директор ЗСК Алексей Былков. Руководитель перечислил ключевые моменты концепции компании, сделав акцент на повышении производительности труда, промышленной безопасности (за минувший год количество травм уменьшилось на 65%), культуре производства, рассказал об увеличении инвестиций в развитие, а также напомнил о значимости роли ЗСК в освоении рудной базы Норильского промрайона, в первую очередь рудников Правобережья. Привёл и цифры: – Шахтостроителями Заполярной строительной компании пройдено более 758 километров горных выработок, отбито 12 миллионов кубометров горной массы, построено 33 вертикальных шахтных ствола общей протяженностью более 30 километров. На 2019 год планы тоже серьёзные: предстоит пройти более 24 километров горных выработок, отбить 408 кубов породы, уложить более 14 тысяч строительного бетона и закрепить 283 тысячи квадратных метров усиленной комбинированной крепи. По словам Алексея Былкова, на сегодня ЗСК практически завершила работы на руднике «Заполярный». До 2030 года Заполярная строительная компания будет работать в основном на рудниках Талнахского узла. Для повышения эффективности производства, уровня безопасности, минимизации рисков и проводятся встречи работников с руководителем предприятия. – Таким образом мы хотим получить обратную связь, услышать каждого работника, – подчеркнул Алексей Былков. — С этой целью в ЗСК проходят также день мастера, день ИТР, круглые столы, смотры–конкурсы среди подразделений. Этому же служат обучение и проверка знаний, механизация технологических процессов, испытания новой спецодежды и СИЗ, электронная система медицинских осмотров, контроль за соблюдением РИОР, расследование потенциально опасных происшествий, а также проект «Услышать каждого». Всё это делается для того, чтобы поднять вовлечённость каждого сотрудника в рабочий процесс. Руководитель также ответил на вопросы шахтостроителей. В частности, их интересовало, в чём преимущества двухсменного графика. – В результате перехода на такой график на 30% сокращаются потери рабочего времени, меньше простоев и рисков из–за спешки, — пояснил Алексей Былков. Сотрудники также спрашивали о премиях, уровне заработной платы, совмещении профессий, производственных проблемах и так далее. Были и предложения, например, об увеличении ассортимента «припарка» для шахтостроителей. В общей сложности руководству было задано порядка 40 вопросов. Ответы на те, что не успели обсудить во время встречи, будут размещены на информационном стенде в АБК.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Такие встречи проводятся на многих предприятиях компании и являются логичным продолжением корпоративного форума «Норникеля», который проходил в Москве в мае.– Цель подобных мероприятий в том, чтобы донести до людей стратегию и планы развития, обозначенные руководителями компании. Все до единого работники должны понимать, куда мы движемся, какие у нас задачи и перспективы, — обозначил суть корпоративного диалога генеральный директор ЗСК Алексей Былков.Руководитель перечислил ключевые моменты концепции компании, сделав акцент на повышении производительности труда, промышленной безопасности (за минувший год количество травм уменьшилось на 65%), культуре производства, рассказал об увеличении инвестиций в развитие, а также напомнил о значимости роли ЗСК в освоении рудной базы Норильского промрайона, в первую очередь рудников Правобережья. Привёл и цифры:– Шахтостроителями Заполярной строительной компании пройдено более 758 километров горных выработок, отбито 12 миллионов кубометров горной массы, построено 33 вертикальных шахтных ствола общей протяженностью более 30 километров. На 2019 год планы тоже серьёзные: предстоит пройти более 24 километров горных выработок, отбить 408 кубов породы, уложить более 14 тысяч строительного бетона и закрепить 283 тысячи квадратных метров усиленной комбинированной крепи.По словам Алексея Былкова, на сегодня ЗСК практически завершила работы на руднике «Заполярный». До 2030 года Заполярная строительная компания будет работать в основном на рудниках Талнахского узла.Для повышения эффективности производства, уровня безопасности, минимизации рисков и проводятся встречи работников с руководителем предприятия.– Таким образом мы хотим получить обратную связь, услышать каждого работника, – подчеркнул Алексей Былков. — С этой целью в ЗСК проходят также день мастера, день ИТР, круглые столы, смотры–конкурсы среди подразделений. Этому же служат обучение и проверка знаний, механизация технологических процессов, испытания новой спецодежды и СИЗ, электронная система медицинских осмотров, контроль за соблюдением РИОР, расследование потенциально опасных происшествий, а также проект «Услышать каждого». Всё это делается для того, чтобы поднять вовлечённость каждого сотрудника в рабочий процесс.Руководитель также ответил на вопросы шахтостроителей. В частности, их интересовало, в чём преимущества двухсменного графика.– В результате перехода на такой график на 30% сокращаются потери рабочего времени, меньше простоев и рисков из–за спешки, — пояснил Алексей Былков.Сотрудники также спрашивали о премиях, уровне заработной платы, совмещении профессий, производственных проблемах и так далее. Были и предложения, например, об увеличении ассортимента «припарка» для шахтостроителей.В общей сложности руководству было задано порядка 40 вопросов. Ответы на те, что не успели обсудить во время встречи, будут размещены на информационном стенде в АБК.

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