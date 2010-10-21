[Индекс номера 113 (02.08.2019)]

 Большая прогулка 
Все флаги в гости

В Дудинку прибыл первый туристический рейс.
Теплоход «Близняк» в первом туристическом рейсе
Вчера на обновлённом комфортабельном теплоходе «Близняк» из Красноярска в столицу Таймыра прибыла первая туристическая группа — около 40 человек, в числе которой были российские и иностранные гости. Организатором круиза по Енисею «Сибирские просторы» выступил туроператор «Ника» из Санкт–Петербурга.
Тур начался в краевой столице. Участники поездки побывали в Енисейске, Ворогово, Бахте, Игарке, Туруханске, Карауле и других населённых пунктах, и везде для туристов были организованы экскурсии.
В Дудинке гостей встречали представители пяти коренных этносов Таймыра из Городского центра народного творчества. Таймырцы поприветствовали участников круиза на своих родных языках, провели национальный обряд поклонения Духу огня, после чего гости повязали разноцветные ленты для исполнения заветных желаний на специально заготовленные ветки. Помимо этого, северяне исполнили песни благопожелания на долганском и ненецком языках, все желающие смогли поиграть на национальных музыкальных инструментах и присоединиться к традиционному танцу коренных малочисленных народов «Хэйро». В завершение мероприятия гостей столицы Таймыра угостили северными деликатесами. Здесь же, на дебаркадере, развернули выставку–ярмарку сувениров.
Затем туристы с экскурсией посетили Таймырский краеведческий музей и рыбоперерабатывающий завод «Заря», где продегустировали копчёную и солёную северную рыбу. После чего они отправились в Норильск, где их также ждёт экскурсионная программа: обзорная экскурсия по НПР с посещением мемориального комплекса «Норильская Голгофа» и Старого города.
Заместитель главы Таймырского района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова отметила важность такого события для полуострова: «Этот круиз символизирует возобновление туристической деятельности на Таймыре. Очень здорово, что сейчас есть корабль, который предоставляет такие возможности, и есть тур-операторы, которые заинтересовывают туристов нашими маршрутами. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится посещение Таймыра, и он станет более популярным, так как всё меньше и меньше остаётся на территории России таких нетронутых, загадочных, труднодоступных мест, которые привлекают туристов». Также она поделилась планами по развитию внутреннего туризма. Сегодня в разработке маршруты по близлежащим посёлкам, рыболовецким точкам и родовым хозяйствам. В планах — показать, как живут коренные жители Таймыра, их быт и культуру.
В тот же день «Близняк» отправился обратно в Красноярск с другой группой туристов из 28 человек, которые заранее прилетели в Норильск и уже посетили объекты Дудинки.

Подготовила Татьяна Зачупейко
Фото предоставлено Агентством развития Норильска
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