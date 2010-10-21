[Индекс номера 113 (02.08.2019)]



Анонс

Пятна–пятнышки везде

Полярный жираф Ноний ждёт норильчан в гости на площадке у Талнахской городской библиотеки.

Фестиваль «День полярного жирафа» проходит в городе уже в третий раз. У Талнахской городской библиотеки установлен яркий длинношеий арт–объект в честь знаменитого персонажа норильского поэта Эдуарда Нонина. Пятиметровая фигура жирафа создана питерским скульптором Константином Новиковым по итогам Всероссийского конкурса «Литературный след», объявленного фондом «Живая классика» в 2015 году, генеральным спонсором которого выступила компания «Норникель». Праздник в воскресенье начнётся с чтения стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...» в исполнении ребят из театральной студии библиотеки «Smile–Театр», а малыши из 96–го садика споют любимому герою песенку «Оранжевое лето». Взрослые библиотекари приготовили представление со сказочными Белым медведем и Шаманом, которые решили обидеть Жирафа–именинника и отнять его природные пятнышки. Исправить положение смогут дети, которые правильно ответят на вопросы праздничной викторины и станцуют танец «У жирафа пятнышки...». На тематических площадках гостей ждут всевозможные развлечения: от жирафогрима и гонок на самокатах до мастер–классов по созданию африканского амулета и жирафиков из шариков. Все желающие смогут завернуться в гигантский шарф, связанный специально для Нония, чтобы посчитать, сколько же он сможет согреть ребятишек. Заботливые библиотекари к празднику навели порядок на площадке, даже покрасили Нонию валенки. А ещё на первом этаже библиотеки открыли выставку, которая познакомит с историей появления жирафа в Талнахе, представит сделанные для него подарки. Всех гостей ждут 4 августа в 14 часов на семейный праздник на улице Диксона, 9. Если погода будет дожд-ливой, встречу перенесут в помещение библиотеки. Справки по телефону 37–20–39.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фестиваль «День полярного жирафа» проходит в городе уже в третий раз. У Талнахской городской библиотеки установлен яркий длинношеий арт–объект в честь знаменитого персонажа норильского поэта Эдуарда Нонина. Пятиметровая фигура жирафа создана питерским скульптором Константином Новиковым по итогам Всероссийского конкурса «Литературный след», объявленного фондом «Живая классика» в 2015 году, генеральным спонсором которого выступила компания «Норникель».Праздник в воскресенье начнётся с чтения стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...» в исполнении ребят из театральной студии библиотеки «Smile–Театр», а малыши из 96–го садика споют любимому герою песенку «Оранжевое лето». Взрослые библиотекари приготовили представление со сказочными Белым медведем и Шаманом, которые решили обидеть Жирафа–именинника и отнять его природные пятнышки. Исправить положение смогут дети, которые правильно ответят на вопросы праздничной викторины и станцуют танец «У жирафа пятнышки...». На тематических площадках гостей ждут всевозможные развлечения: от жирафогрима и гонок на самокатах до мастер–классов по созданию африканского амулета и жирафиков из шариков. Все желающие смогут завернуться в гигантский шарф, связанный специально для Нония, чтобы посчитать, сколько же он сможет согреть ребятишек.Заботливые библиотекари к празднику навели порядок на площадке, даже покрасили Нонию валенки. А ещё на первом этаже библиотеки открыли выставку, которая познакомит с историей появления жирафа в Талнахе, представит сделанные для него подарки.Всех гостей ждут 4 августа в 14 часов на семейный праздник на улице Диксона, 9. Если погода будет дожд-ливой, встречу перенесут в помещение библиотеки. Справки по телефону 37–20–39.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















