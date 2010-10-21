[Индекс номера 113 (02.08.2019)]



2 августа – День Воздушно–десантных войск

За ВДВ!

Сегодня Норильск отметит 89–ю годовщину Воздушно– десантных войск России.

В свой праздник бравые норильчане в голубых беретах по традиции собираются на мемориале «Чёрный тюльпан» в Комсомольском парке. Их всегда приветствуют представители власти, горожане, среди которых немало молодёжи. Вместе они минутой молчания поминают погибших в Афганистане, в горячих точках военных конфликтов. После церемонии возложения цветов гвардейцы не торопятся расходиться: фотографируются, вспоминают дни службы в их особенный мужской праздник. Норильчане относятся к крылатой гвардии с явным уважением, понимая, что многие из этих земляков прошли тяжёлые испытания, теряя товарищей и здоровье ради мира и спокойствия. Радость встреч десантников всегда замешана на боли воспоминаний... Кортеж автомобилей под знамёнами ВДВ от мемориала «Чёрный тюльпан» обычно отправляется к Вечному огню на площадь Памяти Героев, чтобы поклониться памяти погибших за Родину. Сейчас там идут ремонтные работы. В планах норильского городского Союза десантников — возведение здесь трёхметрового памятного знака из стали в виде купола парашюта в честь Воздушно–десантных войск. Сейчас в этой организации более ста человек, прошедших службу в ВДВ. Штаб Союза десантников действует с 2016 года и находится в правом крыле здания ЗАГСа. Молодые десантники ведут занятия по военно–патриотическому воспитанию в школах, участвуют в городских митингах и шествиях. Сегодня в 18 часов при любой погоде на стадионе «Заполярник» уже в четвёртый раз состоятся показательные выступления Союза десантников. Бравые парни в камуфляже выйдут на поле с воспитанниками военно–патриотического клуба «Диверсант», который десантники создали на базе Молодёжного центра. Они продемонстрируют элементы рукопашного боя, работу со специальными предметами и другие эффектные силовые приёмы в сопровождении холостых выстрелов и цветных дымов. В финале все желающие норильчане смогут показать свою молодецкую силу в отжимании, подтягивании, гиревом спорте.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В свой праздник бравые норильчане в голубых беретах по традиции собираются на мемориале «Чёрный тюльпан» в Комсомольском парке. Их всегда приветствуют представители власти, горожане, среди которых немало молодёжи. Вместе они минутой молчания поминают погибших в Афганистане, в горячих точках военных конфликтов.После церемонии возложения цветов гвардейцы не торопятся расходиться: фотографируются, вспоминают дни службы в их особенный мужской праздник. Норильчане относятся к крылатой гвардии с явным уважением, понимая, что многие из этих земляков прошли тяжёлые испытания, теряя товарищей и здоровье ради мира и спокойствия. Радость встреч десантников всегда замешана на боли воспоминаний...Кортеж автомобилей под знамёнами ВДВ от мемориала «Чёрный тюльпан» обычно отправляется к Вечному огню на площадь Памяти Героев, чтобы поклониться памяти погибших за Родину. Сейчас там идут ремонтные работы. В планах норильского городского Союза десантников — возведение здесь трёхметрового памятного знака из стали в виде купола парашюта в честь Воздушно–десантных войск. Сейчас в этой организации более ста человек, прошедших службу в ВДВ. Штаб Союза десантников действует с 2016 года и находится в правом крыле здания ЗАГСа. Молодые десантники ведут занятия по военно–патриотическому воспитанию в школах, участвуют в городских митингах и шествиях.Сегодня в 18 часов при любой погоде на стадионе «Заполярник» уже в четвёртый раз состоятся показательные выступления Союза десантников. Бравые парни в камуфляже выйдут на поле с воспитанниками военно–патриотического клуба «Диверсант», который десантники создали на базе Молодёжного центра. Они продемонстрируют элементы рукопашного боя, работу со специальными предметами и другие эффектные силовые приёмы в сопровождении холостых выстрелов и цветных дымов. В финале все желающие норильчане смогут показать свою молодецкую силу в отжимании, подтягивании, гиревом спорте.

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