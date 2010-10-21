[Индекс номера 113 (02.08.2019)]



4 августа – День железнодорожника

Рельсы истории

Каждый норильчанин знает, что наша железная дорога — самая северная в мире.

Днём рождения Норильской железной дороги считается 12 февраля 1936 года. В этот день первый поезд отправился по 14–километровой узкоколейке от Валька до Нулевого пикета. В 1936 году началось и строительство новой узкоколейной нитки Норильск — Дудинка. Строилась она с обеих сторон, и через год, в мае 1937–го, рельсы сомкнулись в районе реки Амбарки. Недалеко от этого места сейчас стоит паровоз–памятник. Первый состав от Дудинки до Норильска шёл больше недели. Причина крылась в качестве путей: их укладывали зимой, рельсы и шпалы клали прямо на снег и политый водой хворост, а мосты через реки были ледяными. Конечно, летом 1937 года такая «зимняя» железная дорога во многих местах попросту растаяла, и её строительство продолжилось, 31 августа по ней пошёл ещё один «первый» состав. 1 июня 1939 года по маршруту Норильск — Дудинка начали возить пассажиров, открылась продажа билетов. Но в реальности узкоколейку продолжали достраивать и в 1940–х, и даже в начале 1950–х годов. Строительство железной дороги было делом сложным, но ещё сложнее была её эксплуатация. Больше всего неприятностей железнодорожникам доставляли метели и снегопады. Снегоуборочной техники тогда не было, на бой с заносами выходили люди с лопатами. Неудивительно, что бывали случаи, когда поезд от Дудинки до Норильска шёл больше 20 дней. Составы заметались целиком, по трубы локомотивов, иногда под снегом оставались и машинисты. Борьба со стихией требовала от железнодорожников настоящего героизма. Такими были первые, самые тяжёлые годы Норильской железной дороги.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Днём рождения Норильской железной дороги считается 12 февраля 1936 года. В этот день первый поезд отправился по 14–километровой узкоколейке от Валька до Нулевого пикета. В 1936 году началось и строительство новой узкоколейной нитки Норильск — Дудинка. Строилась она с обеих сторон, и через год, в мае 1937–го, рельсы сомкнулись в районе реки Амбарки. Недалеко от этого места сейчас стоит паровоз–памятник. Первый состав от Дудинки до Норильска шёл больше недели. Причина крылась в качестве путей: их укладывали зимой, рельсы и шпалы клали прямо на снег и политый водой хворост, а мосты через реки были ледяными. Конечно, летом 1937 года такая «зимняя» железная дорога во многих местах попросту растаяла, и её строительство продолжилось, 31 августа по ней пошёл ещё один «первый» состав. 1 июня 1939 года по маршруту Норильск — Дудинка начали возить пассажиров, открылась продажа билетов. Но в реальности узкоколейку продолжали достраивать и в 1940–х, и даже в начале 1950–х годов.Строительство железной дороги было делом сложным, но ещё сложнее была её эксплуатация. Больше всего неприятностей железнодорожникам доставляли метели и снегопады. Снегоуборочной техники тогда не было, на бой с заносами выходили люди с лопатами. Неудивительно, что бывали случаи, когда поезд от Дудинки до Норильска шёл больше 20 дней. Составы заметались целиком, по трубы локомотивов, иногда под снегом оставались и машинисты. Борьба со стихией требовала от железнодорожников настоящего героизма. Такими были первые, самые тяжёлые годы Норильской железной дороги.

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