[Индекс номера 113 (02.08.2019)]



Экология

Лама объединяет

Корпоративные волонтёры «Норникеля», участники марафона «Понеслось», провели экотур на озеро Лама.

Волонтёры «Норникеля», участвующие в экотуре, изготовили и установили на берегу озера Лама несколько скамеек Двухдневную поездку на озеро Лама для них организовали специалисты департамента общественных связей и управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Для ребят подготовили обширную программу. По прибытии в заповедную зону первым делом эковолонтёры прошли курс тимбилдинга. Как отметила организатор тренинга, руководитель направления центра имиджевых проектов департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Марина Птица, главная задача курса на командообразование — не просто познакомиться и сплотиться, а научиться совместно решать поставленные задачи. Участникам тренинга предстояло пройти шесть испытаний. Поначалу они чувствовали себя немного скованно, но с каждым следующим заданием раскрепощались. После этого воодушевлённые волонтёры отправились на берег озера сооружать скамейки из паллет (деревянные поддоны). – Обычно после доставки грузов паллеты идут либо на вторичную переработку, либо в утиль. Но мы решили, что их можно использовать для благоустройства территории. Привезли сюда восемь паллет и всего за полтора часа соорудили четыре лавочки. Думаю, отдыхающие их оценят, — рассказал руководитель направления департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Антон Зайцев. – Для меня это привычная работа — наша команда «ЭКОблок» тоже делает скамейки из паллет. Так что процесс мне понятен, рука уже набита, — поделился волонтёр Юрий Гращенко. — Правда, у нас немного другая конструкция. У ламских скамеек наклонная спинка — это отличная идея, надо взять на вооружение! После физической работы эковолонтёры сошлись в умственном поединке. Сотрудники Публичной библиотеки подготовили для них ECO QUIZ. Участники разбились на пять команд. Первый раунд шли буквально на равных. Но после перерыва, когда начались вопросы по краеведению, игра стала напоминать битву титанов. Сотрудники ФГБУ «Заповедники Таймыра» Лариса и Станислав Стрючковы, сопровождающие участников экотура, оказались серьёзными соперниками. В итоге с разницей всего в один балл победу одержала команда Ларисы Стрючковой. К слову, сотрудничество ЗФ «Норникеля» и Объединённой дирекции заповедников Таймыра длится уже не один год. Известные в городе краеведы каждый год сопровождают эковолонтёров по охраняемым заповедным территориям. Два года назад наблюдали за тем, как активисты сооружали синичники, а в прошлом году вместе с волонтёрами на полуострове Каменном проложили экотропу до водопада на реке Витаминке. В этот раз с группой добровольцев прошлись той же тропой, в очередной раз убедившись, насколько важной оказалась их затея. На обратном пути в Норильск участники тура прослушали лекцию по промышленной экологии от специалиста управления промышленной экологии Заполярного филиала Наталии Герги. Узнали о том, почему основные промышленные мощности «Норникеля» были построены в непосредственной близости с городом, из–за чего весной некоторые реки приобретают нехарактерный оттенок, и т. д. Подводя итоги экотура, куратор экомарафона «Понеслось» Ольга Тухватуллина отметила, что подобные выездные мероприятия дают не только мощный толчок в проектной деятельности волонтёров, но и благоприятно сказываются на основной деятельности компании. – Для «Норникеля» это очень важное кросс–функциональное взаимодействие между подразделениями компании. Когда ты попадаешь в спартанские условия, не важно, кто начальник отдела, кто специалист, а кто разнорабочий. Все делают что–то общее, и это объединяет и помогает в дальнейшем сотрудничестве. Например, в решении каких–то рабочих вопросов. К тому же сотрудники имеют возможность здесь как–то себя проявить, становятся более мотивированными. Что в конечном счёте положительно сказывается на их работе, — резюмировала Ольга Тухватуллина.

Екатерина Войнова Фото Вадима Печенки www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Двухдневную поездку на озеро Лама для них организовали специалисты департамента общественных связей и управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Для ребят подготовили обширную программу. По прибытии в заповедную зону первым делом эковолонтёры прошли курс тимбилдинга. Как отметила организатор тренинга, руководитель направления центра имиджевых проектов департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Марина Птица, главная задача курса на командообразование — не просто познакомиться и сплотиться, а научиться совместно решать поставленные задачи. Участникам тренинга предстояло пройти шесть испытаний. Поначалу они чувствовали себя немного скованно, но с каждым следующим заданием раскрепощались. После этого воодушевлённые волонтёры отправились на берег озера сооружать скамейки из паллет (деревянные поддоны).– Обычно после доставки грузов паллеты идут либо на вторичную переработку, либо в утиль. Но мы решили, что их можно использовать для благоустройства территории. Привезли сюда восемь паллет и всего за полтора часа соорудили четыре лавочки. Думаю, отдыхающие их оценят, — рассказал руководитель направления департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Антон Зайцев.– Для меня это привычная работа — наша команда «ЭКОблок» тоже делает скамейки из паллет. Так что процесс мне понятен, рука уже набита, — поделился волонтёр Юрий Гращенко. — Правда, у нас немного другая конструкция. У ламских скамеек наклонная спинка — это отличная идея, надо взять на вооружение!После физической работы эковолонтёры сошлись в умственном поединке. Сотрудники Публичной библиотеки подготовили для них ECO QUIZ. Участники разбились на пять команд. Первый раунд шли буквально на равных. Но после перерыва, когда начались вопросы по краеведению, игра стала напоминать битву титанов. Сотрудники ФГБУ «Заповедники Таймыра» Лариса и Станислав Стрючковы, сопровождающие участников экотура, оказались серьёзными соперниками. В итоге с разницей всего в один балл победу одержала команда Ларисы Стрючковой. К слову, сотрудничество ЗФ «Норникеля» и Объединённой дирекции заповедников Таймыра длится уже не один год. Известные в городе краеведы каждый год сопровождают эковолонтёров по охраняемым заповедным территориям. Два года назад наблюдали за тем, как активисты сооружали синичники, а в прошлом году вместе с волонтёрами на полуострове Каменном проложили экотропу до водопада на реке Витаминке. В этот раз с группой добровольцев прошлись той же тропой, в очередной раз убедившись, насколько важной оказалась их затея. На обратном пути в Норильск участники тура прослушали лекцию по промышленной экологии от специалиста управления промышленной экологии Заполярного филиала Наталии Герги. Узнали о том, почему основные промышленные мощности «Норникеля» были построены в непосредственной близости с городом, из–за чего весной некоторые реки приобретают нехарактерный оттенок, и т. д.Подводя итоги экотура, куратор экомарафона «Понеслось» Ольга Тухватуллина отметила, что подобные выездные мероприятия дают не только мощный толчок в проектной деятельности волонтёров, но и благоприятно сказываются на основной деятельности компании.– Для «Норникеля» это очень важное кросс–функциональное взаимодействие между подразделениями компании. Когда ты попадаешь в спартанские условия, не важно, кто начальник отдела, кто специалист, а кто разнорабочий. Все делают что–то общее, и это объединяет и помогает в дальнейшем сотрудничестве. Например, в решении каких–то рабочих вопросов. К тому же сотрудники имеют возможность здесь как–то себя проявить, становятся более мотивированными. Что в конечном счёте положительно сказывается на их работе, — резюмировала Ольга Тухватуллина.

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