[Индекс номера 113 (02.08.2019)]

 Проекты 
Учитесь креативить

В Норильске стартовал пятый сезон деловой игры «Покорители Севера — 2019». В этот раз в нём примут участие около 300 студентов, в том числе 69 — из Норильского государственного индустриального института. Им предстоит решать конкретные задачи по повышению производительности труда и эффективности производства «Норникеля».
Напомним, «Покорители Севера» — это уникальный образовательный проект «Норникеля», которому нет аналогов в России. Реализуется он с 2015 года. В нём задействуют студентов, участников программы «Профессиональный старт», проходящих производственную практику на предприятиях компании «Норникель». В компании уверены, что «Профстарт» и деловая игра «Покорители Севера» — взаимовыгодные проекты как для их участников, так и для «Норникеля»: для студентов — это возможность прокачать свои компетенции в проектном менеджменте, для компании — отобрать наиболее перспективных работников.
В основе игры — кейс–метод, который предлагает студентам поучаствовать в решении конкретных бизнес–задач компании. Не секрет, что сегодня практически 70 процентов выпускников инженерных вузов за время обучения ни разу не сталкиваются с реальными проектами, а 30 процентов востребованных компетенций, особенно инженерно–управленческих, не входят ни в одну программу вуза. Участие в «Покорителях Севера» даёт каждому студенту возможность развить качества, необходимые в работе экспертов и топ–менеджеров: системный и комплексный взгляд на бизнес с позиции собственника, умение находить нестандартные и эффективные решения, обосновывать и защищать свои решения, управлять проектом и командой.
Центральная тема «Покорителей Севера — 2019» — «Бережливое производство», одно из актуальных направлений не только для «Норникеля», но и для многих ведущих компаний. В этот раз командам предложено создать виртуальные проектные офисы, распределиться по должностям и заняться поиском вариантов совершенствования технологических процессов.
В течение месяца участникам предстоит решить три кейса, условия которых взяты из практики «Норникеля» и максимально приближены к реальным производственным целям и задачам, и представить свои проекты экспертному жюри. Оцениваться их работы будут по пяти категориям: «Качество анализа», «Широта анализа», «Структура и логика», «Презентация решения», «Инновационность». Команда, чей проект наберет максимальное количество баллов, и станет победителем.
Победители сезона могут рассчитывать на получение корпоративной стипендии, но лишь при условии заключения с компанией договора о целевой подготовке и успешной сдачи промежуточных экзаменов в институте.
Приветствуя участников игры, Анастасия Перфильева, замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике, отметила, что студентам в этом сезоне предстоит решать конкретные задачи по повышению производительности труда и эффективности производства «Норникеля».
– Мы можем сколько угодно рассказывать вам об уникальности этого проекта, но самый главный показатель — это то, что все участники прошлогодней деловой игры — уже работники «Норникеля», — отметила Анастасия Перфильева. – Я рада, что вы в нашем проекте, желаю каждому удачи, и пусть победит сильнейший.
В свою очередь Александр Леонов, директор медного завода, напутствуя студентов, призвал их подходить нестандартно к решению предложенных задач и больше креативить.
– Компания даёт очень много возможностей, постарайтесь их использовать на все сто процентов, — подчеркнул он.
Кстати, в 2016 году проект «Покорители Севера» победил во Всероссийском конкурсе Graduate Awards в номинации «Лучшая программа по работе со студентами». По мнению экспертного совета конкурса, инновационность «Покорителей Севера» состоит в использовании уникальных кейс–методов, новых для HR–сферы и горно–металлургической отрасли.

Лариса Стецевич
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