[Индекс номера 113 (02.08.2019)]

 Юбилей 
Чисто автоматически

60 лет назад на Норильском горно–металлургическом комбинате была основана служба автоматизации, ставшая впоследствии многоотраслевым производственным объединением «Норильскавтоматика». О том, чем сегодня живёт и как развивается одно из предприятий «Норильскникельремонта», — в материале «Заполярной Правды».
Игорь Серёжкин
Кадры решают всё
Директор «Норильскавтоматики» Игорь Серёжкин рассказывает, что сегодня в объединении трудятся 450 человек. Они обеспечивают выполнение полного спектра работ по автоматизации технологических процессов: разработку, монтаж и наладку средств и систем автоматизации, прибороремонт, метрологическую аттестацию, эксплуатацию технологической автоматики в подразделениях Заполярного филиала. При этом «Норильскавтоматика», которая входит в «Норильскникельремонт», состоит из трёх подразделений: управление эксплуатации технологической автоматики, ремонтно–наладочное и прибороремонтное управление.
В последнее время персонал «Норильскавтоматики» помолодел, средний возраст работников — 39 лет. Примечательно и то, что на предприятии самый высокий уровень работников с высшим образованием среди всех предприятий Заполярного филиала.
Говоря о качествах, которыми должен обладать хороший работник, Игорь Серёжкин уверен: он должен быть собранным, дисциплинированным, технически грамотным и, что не менее важно, обучаемым. Со многими претендентами на рабочее место директор лично проводит собеседование.
— Я и сам, когда только начинал трудовую деятельность — в плавильном цехе НМЗ в 1991 году, — был обычным слесарем по контрольно–измерительным приборам и автоматике. Затем вырос до мастера по реконструкции плавильного цеха, а когда в 2006 году образовали ремонтную отрасль, меня назначили начальником участка плавильного цеха № 2. Потом работал главным инженером управления эксплуатации технологической автоматики, начальником инженерно–технического центра, главным инженером объединения, а с 2015 года — директор, — делится Игорь Серёжкин.
С руководителем соглашается и главный инженер Сергей Вольский, который тоже начинал свою трудовую карьеру слесарем по КИПиА в 1995 году.
— Любой человек получает удовольствие от конечного результата. Иногда это минутная радость, иногда секундная, но именно это чувство помогает решать поставленные задачи, стремиться к цели. От полученных результатов во всех направлениях происходит развитие компании в целом. Мы делаем большую ставку на молодёжь, в которой, как бы банально это ни прозвучало, видим будущее нашего объединения. Не секрет, что с возрастом некоторые специалисты становятся инертнее, теряют энтузиазм, поэтому повышение эффективности работы каждого из нас — один из тезисов, которому уделяется большое внимание в «Норильскникельремонте». Важно не останавливаться на достигнутом, — говорит Сергей Вольский.
В «Норильскавтоматике» особо подчёркивают: все достижения, которыми сегодня славится предприятие, — в первую очередь заслуга рядовых работников. Таких, как слесарь по КИПиА Виталий Дрыгин, чей стаж работы в объединении 29 лет, или наладчик Игорь Крашевский, почти 40 лет безукоризненно выполняющий свои обязанности, или ведущий инженер Андрей Крашенинников (32 года в «Норильскавтоматике»), начальники управлений Сергей Григорьев (стаж 36 лет) и Евгений Антоненко (стаж 21 год), Евгений Суздалев (стаж 12 лет) и многие другие — всех и не перечислить.
Сегодня в «Норильскавтоматике» трудятся 450 человек
Большие объёмы
Электронно–измерительные приборы, которыми пользуются слесари и наладчики «Норильскавтоматики», — самые высококлассные и надёжные, отвечающие требованиям обслуживания современных автоматизированных линий и систем управления.
— Это раньше автоматизаторы были вспомогательным персоналом. Качественный скачок в развитии отрасли произошёл в начале 2000–х годов, когда у комбината появились достаточно большие средства, чтобы инвестировать в современные технологии. Такая положительная динамика видна и по сей день. Сейчас мы обладаем образцовым и уникальным оборудованием. Такой технической базы, как у нас, в НПР больше ни у кого нет. Ко всему прочему, мы обеспечили рост производительности труда и, для того чтобы сохранить количество персонала, брали дополнительные объёмы, поскольку позиционируем себя социально ответственным обществом, — объясняет Игорь Серёжкин.
Сегодня «Норильскавтоматика» — самый крупный подрядчик–ремонтник во всём Заполярном филиале. В частности, предприятие реализовало такие грандиозные проекты, как второй пусковой комплекс ТОФ, барабанная сушилка концентрата на второй линии НМЗ и другие. В объединении подчёркивают, что всегда готовы к новым производственным вызовам.
— Посчитана каждая единица оборудования, которая входит в контур средств системы автоматизации. Эта величина измеряется десятками тысяч приборов и датчиков, которые находятся у нас на техническом обслуживании. Наше прибороремонтное управление обслуживает порядка 33 тысяч единиц оборудования, автоматизирующего весь комплекс металлургических работ. На монтаже — сотни километров кабелей, к ним — сотни километров лотков, защитных труб, тысячи приборов... Всё это — значительный объём наших работ, — подсчитывает Игорь Серёжкин.
Спортивный интерес
Спортивная жизнь Норильска не была бы полной без традиционной спартакиады компании, которая идёт практически круглый год. Благодаря ей тысячи работников Заполярного филиала выявляют сильнейших в различных видах спорта — от настолько тенниса и лыжных гонок до мини–футбола и плавания. Устоявшиеся лидеры спортивных баталий — команды «Норильск-
никельремонта», во многом сформированные именно из работников «Норильскавтоматики». При этом для попадания в основную обойму участников им необходимо пройти ещё и внутренний отбор. В спартакиаде «Норильскавтоматики» участвуют более 200 человек, это примерно половина всего персонала предприятия.
По словам Игоря Серёжкина, спорт и здоровый образ жизни — это общая идеология «Норильскникельремонта» и «Норильскавтоматики» в частности:
— Считается, что работник, который занимается спортом, более собранный, ответственный, он реже уходит на больничные. Конечно, нельзя прийти к нам и сказать, мол, я хороший футболист или лыжник, поэтому возьмите меня на работу. Все–таки мы обеспечиваем бесперебойную автоматизацию, а не куём олимпийские кадры. Тем не менее спортивные заслуги, равно как и желание выступать на корпоративных и городских состязаниях, в нашей среде приветствуются и поощряются. Я и сам увлекаюсь спортом.
Будем работать
Говоря о праздновании 60–летнего юбилея, Игорь Серёжкин говорит, что в «Норильскавтоматике» не забывают заслуженных работников. И в этом году нескольких ветеранов, которые уже переехали на материк, пригласили в Норильск, провели для них экскурсии и устроили праздничную программу.
— Они строили это предприятие, и как правопреемники мы их не забываем. Желаю всем нашим сотрудникам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия. Мы зарекомендовали себя таким образом, что при такой положительной динамике просто не имеем права на какую–то стагнацию или слабину. Работы ещё много, и вся она интересная, — заключил Игорь Серёжкин.
Справка «ЗП»
• 17 августа 1959 года — на базе центральной лаборатории энергетики и автоматики организован цех автоматики и контрольно–измерительных приборов комбината. Цех АиКИП подчинён главному инженеру комбината.
• 12 сентября 1959 года — создан норильский монтажно–наладочный участок, который подчинён красноярскому предприятию «Краспромавтоматика».
• 1 января 1968 года — норильский монтажно–наладочный участок предприятия «Краспромавтоматика» преобразован в норильское специализированное монтажно–наладочное управление «Сибцветметавтоматика».
• 1 июня 1990 года — норильское специализированное монтажно–наладочное управление «Сибцветметавтоматика» преобразовано в арендное предприятие
«Норильскавтоматика».
• 1 января 1992 года — «Норильскавтоматика» принята в состав Норильского горно–металлургического комбината как структурное подразделение.
• 1 июля 1992 года — на базе цеха АиКИП комбината и «Норильскавтоматики» организовано специализированное производственное объединение «Норильскавтоматика».
• 1 ноября 2006 года — «Норильскавтоматика» вошла в состав «Норильскникельремонта».

Михаил Туаев
Фото предоставлено МПО «Норильскавтоматика»
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