[Индекс номера 113 (02.08.2019)]



Интервью

Боец культурного фронта

Для кого–то лето — время отдыха и сплошной праздник. А для тружеников Городского центра культуры — это серьёзная, тотально без выходных, работа. Без этой команды не проходит ни один масштабный городской праздник. Мы решили расспросить нового руководителя ГЦК Александра Халикова о деятельности ведущего в Норильске очага культуры.

• Коренной норильчанинин, вырос в семье энтузиастов комбинатовского движения молодых специалистов прошлых лет, внук выдающегося норильского хирурга Галины Поликарповны Колядко–Халиковой. • Окончил Норильский индустриальный институт в 2006 году, экономист по профессии, работал в негосударственном пенсионном фонде «Газфонд пенсионные накопления». В 2011 году на общественных началах создал с единомышленниками норильское творческое объединение «Сцена». • Занимается рок–музыкой, участник групп Fancy Friend и City А, известных по многочисленным выступлениям на городских площадках. Городской центр культуры – Александр Альбертович, что из себя сегодня представляет ГЦК, и чем вы занимаетесь этим летом? – Сейчас у нас 31 клубное формирование во всех районах города, включая филиал в Снежногорске, общее количество их участников — 1160 человек, штатных сотрудников — 55 человек. Летом к тем событиям, которые проходят непосредственно в стенах ГЦК, добавляются ещё и уличные мероприятия. Летний сезон открыли карнавалом, посвящённым Дню защиты детей. Следом отметили День России, профессиональные праздники социальных работников и медиков, юбилей воинской части. Наши сотрудники готовили программы для детских летних лагерей, провели итоговый концерт сезона Клуба самодеятельной песни, выставку нашего творческого объединения «Вернисаж». Ещё была программа для ветеранов Великой Отечественной войны в День памяти и скорби, цикл детских развлекательных программ «Невероятная история», впервые представили конкурсно–развлекательную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности, в «Арене–Норильск». С главным режиссёром ГЦК Вадимом Красносельским – Да, специалистов ГЦК — от строгих звукорежиссёров до весёлых артистов — постоянно видим на всевозможных мероприятиях во всех районах Норильска. Вот уж кто точно на передовой культурного фронта! – Городской центр культуры оказывал творческую и техническую поддержку на праздновании Дня молодёжи, туристическом слёте на реке Хараелах, в концертной программе благотворительного забега «Норильск, беги со мной!». Недавние мероприятия в рамках главных городских праздников — Дня города, Дня металлурга и Дня компании — объединили в себе более десяти программ, от традиционных церемоний награждений до парада невест и рок–концерта. А через неделю после этих событий творческие и технические силы ГЦК и всего города объединились для проведения третьего Фестиваля северной ягоды. Приятно, что так много норильчан побывали за два дня на лыжной базе «Оль–Гуль», приняли самое активное участие в конкурсно–развлекательных программах и мастер–классах, оценили и разнообразную концертную программу. Огромную работу проделали наши сотрудники во главе с главным режиссёром ГЦК Вадимом Красносельским и другими ведущими специалистами. Концерт на Комсомольской площади – Летом начался и ремонт здания ГЦК на улице Орджоникидзе, 15. Как продолжится его реконструкция, скажется ли это на работе со зрителями? – Совместно с управлением капитальных ремонтов и строительства и подрядчиком готовимся к капитальному ремонту фойе первого этажа. Часть проектно–сметной документации уже готова, надеемся приступить к непосредственным работам следующим летом. На работе ГЦК это никак не скажется, зрители по–прежнему смогут приходить к нам. – Известно, что ГЦК выделено дополнительное здание на улице Ленинградской, 7а. Народ это радует, ведь для работы танцевальных коллективов и клубных формирований не хватает помещений. Дети занимаются в коридорах, творческие объединения «Галакс» и «Вернисаж» пока нашли временное пристанище в Молодёжном центре. Под своё крыло вы недавно взяли и самодеятельный хор «Вдохновение»... Когда же новоселье во втором здании? – Нескоро, впереди ещё большая работа. К осени будут известны результаты государственной экспертизы по проектно–сметной документации. Далее будет конкурс по выбору подрядчика на строительно–монтажные работы по реконструкции объекта. Понятно, что это дела не одного года. Организаторы проекта «Норильск, беги со мной!», 2016 год – А какие творческие планы на новый сезон? Сохранятся ли традиционные фестивали в ГЦК, кого ждать на гастроли? – Всех планов открыть не смогу, они пока сверяются. Но наряду с работой действующих клубных формирований и творческих коллективов планируется появление и новых объединений, которые, не сомневаюсь, вызовут интерес и будут пользоваться спросом у норильчан разных возрастов. Мы со специалистами ГЦК сейчас работаем над их созданием. Что же касается концертов и фестивалей, то, например, «Живой звук» будет осенью представлен в новом формате. В конце ноября пройдёт традиционный Таймырский фестиваль авторской песни, у которого есть своя аудитория. Следите за анонсами! С коллегами-звукорежиссёрами – А что нового появилось и ещё появится в работе ГЦК? – Обновлён кадровый состав. Мы внедряем новые технологии по медиаконтенту, увеличили присутствие Городского центра культуры в социальных сетях. Продолжается обновление материально–технической базы, повышение квалификации сотрудников. В преддверии нового творческого сезона у нас ещё немало творческих планов, которые мы обязательно реализуем. – Александр Альбертович, по линии творческого объединения «Сцена», которое вы создали с товарищами восемь лет назад, сделано уже немало интересного для города. Главное — «Сцена» и её проекты от фестиваля «Погружение» до рок–мини–фестов продолжают объединять творческих людей Норильска. Надеемся, что ГЦК вместе с энтузиастами «Сцены» увеличит свой творческий потенциал. Новых побед вам и всей большой команде на культурном фронте!

Ирина Даниленко Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива Александра Халикова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Сейчас у нас 31 клубное формирование во всех районах города, включая филиал в Снежногорске, общее количество их участников — 1160 человек, штатных сотрудников — 55 человек. Летом к тем событиям, которые проходят непосредственно в стенах ГЦК, добавляются ещё и уличные мероприятия. Летний сезон открыли карнавалом, посвящённым Дню защиты детей. Следом отметили День России, профессиональные праздники социальных работников и медиков, юбилей воинской части. Наши сотрудники готовили программы для детских летних лагерей, провели итоговый концерт сезона Клуба самодеятельной песни, выставку нашего творческого объединения «Вернисаж». Ещё была программа для ветеранов Великой Отечественной войны в День памяти и скорби, цикл детских развлекательных программ «Невероятная история», впервые представили конкурсно–развлекательную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности, в «Арене–Норильск».– Городской центр культуры оказывал творческую и техническую поддержку на праздновании Дня молодёжи, туристическом слёте на реке Хараелах, в концертной программе благотворительного забега «Норильск, беги со мной!». Недавние мероприятия в рамках главных городских праздников — Дня города, Дня металлурга и Дня компании — объединили в себе более десяти программ, от традиционных церемоний награждений до парада невест и рок–концерта. А через неделю после этих событий творческие и технические силы ГЦК и всего города объединились для проведения третьего Фестиваля северной ягоды. Приятно, что так много норильчан побывали за два дня на лыжной базе «Оль–Гуль», приняли самое активное участие в конкурсно–развлекательных программах и мастер–классах, оценили и разнообразную концертную программу. Огромную работу проделали наши сотрудники во главе с главным режиссёром ГЦК Вадимом Красносельским и другими ведущими специалистами.– Совместно с управлением капитальных ремонтов и строительства и подрядчиком готовимся к капитальному ремонту фойе первого этажа. Часть проектно–сметной документации уже готова, надеемся приступить к непосредственным работам следующим летом. На работе ГЦК это никак не скажется, зрители по–прежнему смогут приходить к нам.– Известно, что ГЦК выделено дополнительное здание на улице Ленинградской, 7а. Народ это радует, ведь для работы танцевальных коллективов и клубных формирований не хватает помещений. Дети занимаются в коридорах, творческие объединения «Галакс» и «Вернисаж» пока нашли временное пристанище в Молодёжном центре. Под своё крыло вы недавно взяли и самодеятельный хор «Вдохновение»... Когда же новоселье во втором здании?– Нескоро, впереди ещё большая работа. К осени будут известны результаты государственной экспертизы по проектно–сметной документации. Далее будет конкурс по выбору подрядчика на строительно–монтажные работы по реконструкции объекта. Понятно, что это дела не одного года.– Всех планов открыть не смогу, они пока сверяются. Но наряду с работой действующих клубных формирований и творческих коллективов планируется появление и новых объединений, которые, не сомневаюсь, вызовут интерес и будут пользоваться спросом у норильчан разных возрастов. Мы со специалистами ГЦК сейчас работаем над их созданием. Что же касается концертов и фестивалей, то, например, «Живой звук» будет осенью представлен в новом формате. В конце ноября пройдёт традиционный Таймырский фестиваль авторской песни, у которого есть своя аудитория. Следите за анонсами!– Обновлён кадровый состав. Мы внедряем новые технологии по медиаконтенту, увеличили присутствие Городского центра культуры в социальных сетях. Продолжается обновление материально–технической базы, повышение квалификации сотрудников. В преддверии нового творческого сезона у нас ещё немало творческих планов, которые мы обязательно реализуем.

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