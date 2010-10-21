[Индекс номера 114 (06.08.2019)]

Арктика плюс арт

Первый норильский фестиваль уличных искусств «Арктика» завершился. На его счету — четыре преобразившихся городских фасада, несколько профильных мастерских, но главное — сотни довольных горожан, многие из которых впервые попробовали свои силы в стрит–арте.
Фестиваль прошёлся по городским улицам за десять дней — с 26 июля по 4 августа. Организатором выступило Агентство развития Норильска при поддержке городской администрации и «Норникеля», а также при участии Итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ. За столь короткий срок сделано было немало. Преобразился въезд в Центральный район города: экспериментальная живопись украсила торцы домов № 3 и 4 на улице Красноярской. Символ Кайеркана — сова «поселилась» на улице Норильской, 20, а на подстанции по адресу Кирова, 27а, появилась ещё одна достопримечательность — картина «Удачный гол». Над украшением городской среды трудились известные художники — Егор Кошелев, Алексей Михеев, Алексей Соколов, Денис Шевчук и Сальваторе Лигама. Параллельно стартовали профильные мастерские художников, перформеров, экскурсоводов. Все единодушны во мнении: первая «Арктика» прошла удачно, дальнейшим свершениям – быть!
Организаторов и участников фестиваля поблагодарил глава Норильска Ринат Ахметчин:
– Обычно тёплым летом завидуешь тем, кто уехал за город. Но в этот раз определённо повезло оставшимся, тем, кто посетил «Арктику». Приятно видеть, каким стал город в результате усилий профессиональных художников, которые создали настоящие произведения искусства, охватив своим вниманием и Центральный район, и Кайеркан. Напомню, что Агентство развития Норильска совместно с городскими структурами занималось и восстановлением мозаик на улице Комсомольской, так что новые фасады стали отличным продолжением работы по облагораживанию наших улиц.
По мнению Светланы Рубашкиной, директора АРН, полный эффект от проведения фестиваля горожане ощутят позднее. А пока им в подарок достались четыре арт–фасада. Самое важное заключается в том, что сейчас образована команда молодых норильчан, готовых творить в стилистике стрит–арта. Возникла даже идея сделать «реплику» фестиваля в Дудинке.
– Оказалось, норильчанам интересно познавать тонкости уличного искусства, участвовать в обновлении городского пространства, узнавать что–то необычное о Норильске. Например, Кирилл Гаврилин, куратор фестиваля, провёл для профессиональных гидов лекцию, и они вместе обсудили, как правильно построить экскурсию, с тем чтобы гость города сразу проникся его характером, влюбился в него и захотел возвращаться снова и снова.
Кирилл Гаврилин, кандидат искусствоведения, куратор проекта:
– Фестиваль прежде всего рассчитан на горожан, которые думают о том, как сделать свой город лучше. Замечу, что уличные художники более открыты, чем профессионалы, они легче взаимодействуют с людьми. Результат вы можете увидеть прямо сейчас: в городе появились невероятные объекты, росписи, инсталляции, норильчане увидели замечательные перформансы от Милы Введенской, услышали написанную специально для них музыку композитора Александра Марченко, стали участниками обширной образовательной программы. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и уверены в том, что в следующем году молодые местные художники, ребята, увлечённые стрит–артом, живописцы, окончившие колледж искусств, примут в творческом марафоне самое активное участие.

Татьяна Зачупейко
Фото Ксении Рымской
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Первый норильский фестиваль уличных искусств «Арктика» завершился. На его счету — четыре преобразившихся городских фасада, несколько профильных мастерских, но главное — сотни довольных горожан, многие из которых впервые попробовали свои силы в стрит–арте.

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