[Индекс номера 114 (06.08.2019)]

 Фестивали 
Изысканный бродит жираф...

Полярный жираф Ноний отметил свой третий день рождения. В его честь в столице горняков даже придумали семейный фестиваль.
А ростом наш Ноний — пять метров
В минувшее воскресенье в залитый солнцем двор Талнахской городской библиотеки за три часа гуляний на именины Нония заглянуло без счета детей и взрослых, некоторые специально приехали на праздник из Норильска. Среди поздравляющих были ребята из талнахских детских садов с рисунками и поделками, участники библиотечной театральной студии. Сюрпризом стало явление персонажей из сказочного мира — Белого Медведя, Вороны и Шамана Хитруна, которые попытались испортить праздник, отняв у Жирафа его природные пятнышки. Но малышня заступилась за любимца, правильно ответив на вопросы, какого роста талнахский жираф и какой длины связанный ему добрыми библиотекарями и читателями тёплый шарф. А ещё детям пришлось исполнить обрядовый танец и выполнить все задания коварного Шамана. Конечно, добрые силы одержали победу, и Жираф от души одарил своих помощников множеством развлечений.
Ребятишки устроили гонки на самокатах и придумали смешных жирафиков из воздушных шаров. Впервые на Дне Полярного жирафа сыграли в африканский минигольф — работники Талнахской библиотеки вместе с умельцами фаблаба изготовили миниатюрные переносные короба с лунками и заказали на материке клюшки.
Ведущий библиотекарь Наталья Бережная
По мнению гостей, новый фестиваль — отличный уличный праздник для всей семьи. Во дворик на ул. Диксона, 9, со своего 5–го микрорайона специально спустилась и семья Пестовых. Мама Анна, воспитатель в 93–м садике, вместе с шестилетней дочкой Софьей создали замечательный карнавальный костюм. Мы даже решили подарить девочке приз от «Заполярной Правды» — маленького веселого жирафа. Четырёхлетний Илья Гольченко из 86–го детсада нарядился в футболку с изображением жирафов и с мамой Светланой нарисовал африканского красавца. Они завсегдатаи Талнахской городской библиотеки и хорошо знакомы с творчеством поэта Эдуарда Нонина, которому на первом этаже библиотеки посвятили праздничную выставку.
Кстати, организаторы сделали для неё красочный буклет «День Полярного жирафа» — так библиотекари напомнили об истории появления удивительного персонажа в нашем городе. Именно из замечательного стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...» в 1980–х к северянам пришёл африканский житель, пятиметровую фигуру которого три года назад создал петербургский скульптор Константин Новиков по итогам всероссийского конкурса «Литературный след», объявленного фондом «Живая классика», и генеральным спонсором которого стала компания «Норникель». А после того как 4 августа 2017 года в уютном дворике Талнахской библиотеки поселился невиданный длинношеий читатель родом из Африки, ему на радостях вручили особый читательский билет и теплый вязаный шарф. А народное голосование постановило назвать его Нонием — от фамилии придумавшего его поэта.
Софья Пестова с мамой придумали костюм
55 лет назад в Норильск приехал Эдуард Нонин — горняк по профессии и детский писатель по призванию. Он родился в 1933 году в Ленинграде. В 1969 году получил звание лауреата Всесоюзного литературного конкурса за детские стихи. В норильских библиотеках вы найдете его книги «Пин и Гвин», «Весёлый орёл», «Грозный сторож», «Рубаха для черепахи» и другие. На его произведения написано около 20 песен норильскими и красноярскими композиторами. Эдуарда Нонина не стало в Норильске в 1992 году.
Не забудем, что проект норильских библиотекарей «День Полярного жирафа» вошёл в пятёрку финалистов всероссийского конкурса «Ревизор» Министерства культуры РФ. И отмечать эти необычные именины намерены и впредь: в следующем году обновят изрядно выгоревший баннер с животными Африки на стене в библиотечном дворике. Отличная идея — пригласить на фестиваль актёров на ходулях, которых обучила в своем уличном театре Марина Акишина. Они натурально окажутся на уровне пятиметрового Нония, который уже стал талисманом читающего Талнаха. И вопреки опасениям за эти годы не страшны ему оказались ни морозы, ни сильные ветра. А нынче арт–объекту покрасили меховые унты, не считая десятков подаренных Нонию самодельных валеночек, так что к зиме он точно готов.
Выставка в честь именин Полярного жирафа
На фестивале с ребятами со своей командой без устали веселилась Наталья Бережная, ведущий библиотекарь, выступившая в роли Жирафа. Это она познакомила нас с многочисленными подарками от читателей, которые представили на выставке в честь именинника. Мы незамедлительно отправили фотографии с праздника Людмиле Нониной, вдове поэта, которая сейчас живет в Израиле. Она просила поблагодарить организаторов и всех участников фестиваля:
– Увидела на снимках столько истинной радости, счастья норильского! Я с вами! До слёз благодарна за память!

Ирина Даниленко
Фото Ирины ДАНИЛЕНКО
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