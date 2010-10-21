[Индекс номера 114 (06.08.2019)]

 Наши традиции 
Элитные войска

Финалом празднования Дня Воздушно–десантных войск в Норильске стали показательные выступления десантников на стадионе «Заполярник».
Норильское отделение Союза десантников России вышло к зрителям в полной экипировке
В конце рабочей недели после напряжённого трудового дня на главной открытой спортивной площадке города наблюдался аншлаг. Зрительские трибуны оказались заполнены почти полностью — посмотреть на шумное и яркое шоу захотели многие горожане. Но главными зрителями всё–таки были виновники торжества — бойцы крылатой пехоты. К слову, десантников на стадионе собралось несколько поколений — от убелённых сединами мужей, чья принадлежность к армейской элите определялась только лишь голубым беретом, до совсем молодых парней, облачённых в свежую форму. И довеском — малыши в маленьких, вместо чепчиков, десантных беретах бирюзового цвета.
Выражение «Бывших десантников не бывает» имеет буквальный смысл, поскольку даже те, кто уже давно отошёл от ратных дел, тем не менее считают обязательным если уж не натянуть десантный «тельник», то хотя бы водрузить на макушку знаменитый головной убор. Впрочем, в день ВДВ, вне всякого сомнения, уместен даже простой пиджак, если на нём поблёскивают государственные награды.
Норильское отделение Союза десантников России вышло к зрителям в полной экипировке, а это не только боевые «разгрузки» и армейский камуфляж, но и стрелковое оружие, ножи, разноцветные дымовые шашки. Плюс, казалось бы, нетипичная для солдат атрибутика — кувалды, груды кирпичей, бутылки и строительные блоки. Именно с их помощью десантники традиционно устраивают показательные выступления, планомерно превращая стройматериал в мусор. Всего–то и надо: разбить кувалдой шлакоблок на груди у товарища, разнести кирпичи ударом руки, сломать доску о хребет однополчанина, обвалять в битом стекле товарища по оружию, да и себя не забыть.
Но это всё шоу. Более близкими к теме стали поединки десантников в рукопашном бою, в том числе с применением оружия. Казалось, никогда ещё Норильск не проводил тихие летние вечера под грохот автоматных очередей, которые множились бесчисленным эхом в окрестных высотках, пугая обывателей. И даже отстрелянные гильзы холостых выстрелов работали на выступление, став желанным трофеем для детворы. Разлетавшиеся в разные стороны ещё теплые «отходы стрелкового производства» тут же находили себе место в маленьких ладошках будущих защитников Родины.
На то, чтобы полностью ошеломить гостей, крылатой пехоте понадобилось полчаса. После этого десантники быстро построились и прошли торжественным маршем под знаменем своего рода войск с равнением на трибуны. Те в свою очередь отдавали им честь стоя. Вслед за этим зрители повалили на поле, фотографировались с бойцами, примеряли их береты и амуницию, ощупывали оружие и даже — с благосклонного дозволения — опустошали в воздух до конца магазины автоматов. Это был предел мечтаний! А собственные физические возможности можно было продемонстрировать тут же — на турнике да с гирей.
Главными участниками праздника и отчасти его организаторами стали члены норильского Союза десантников. Сейчас организация насчитывает более ста человек, прошедших службу в ВДВ. «Главный десантник Норильска» Григорий Золотарёв со своими товарищами проводит занятия по военно–патриотическому воспитанию молодёжи, и 2 августа наравне с бойцами ВДВ на поле «Заполярника» вышли их юные воспитанники из клуба «Диверсант». И похоже, у этих ребят большое будущее, коль скоро им доверили выйти в одном строю с опытными солдатами.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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