[Индекс номера 114 (06.08.2019)]



Проекты

Свобода – это стиль

Проект общественной организации «Шторм» «Заполярный фристайл» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. У норильской ребятни появилось больше возможностей для того, чтобы приобщиться к экстриму.

Руководители «Шторма» Алексей Яковлев и Андрей Герасимов говорят, что разработкой проекта они занялись из–за нехватки школ по экстремальным видам спорта на Таймыре. Сейчас скейт–парк «Шторма» — единственный на Крайнем Севере. А между тем популярность скейтбординга, велосипедных туров и увлечение агрессивными роликами растёт. Однако развивать эти направления профессионально можно, только повышая квалификацию инструкторов. Основная цель «Заполярного фристайла» — привлечение к занятиям экстремальными видами спорта молодёжи от 12 до 18 лет. Упор делается на трудных подростков, ребят из неполных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей–сирот. Алексей Яковлев говорит, что из дворовых мальчишек, хулиганов с непростым детством, зачастую вырастают лучшие спортсмены–экстремалы. Всю свою энергию и непоседливость они направляют на совершенствование мастерства. Проект охватит Норильск и Дудинку. Работа будет вестись по нескольким направлениям: агрессивные ролики; скейтбординг; сноубординг–фристайл и велоспорт. Дополнительно на базе «Шторма» появится сервисный центр самообслуживания, где ребята научатся пользоваться профессиональными инструментами, самостоятельно чинить своё снаряжение и следить за его состоянием. Руководитель центра поможет им освоить азы ремонта и, возможно, определиться с будущей профессией. Андрей Герасимов рассказывает, что совместно с Клубом исследователей Таймыра представители «Шторма» планируют организовывать познавательные велотуры. Это позволит убить сразу двух зайцев: тут тебе и велотренинг, и погружение в историю малой родины. Ребята ощутят Норильск не просто точкой на Крайнем Севере, а городом с уникальной, непростой и порой трагической историей. Сейчас разрабатываются познавательные маршруты. По каждому из направлений пройдут обучение и получат сертификаты шесть инструкторов. Одни будут оттачивать в Москве навыки агрессивного катания на роликах, другие пройдут курс обучения по скейтбордингу у преподавателя, специально приглашённого с материка. В декабре педагоги поедут в посёлок Шерегеш Новокузнецкой области учиться на инструкторов по сноубордингу.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Руководители «Шторма» Алексей Яковлев и Андрей Герасимов говорят, что разработкой проекта они занялись из–за нехватки школ по экстремальным видам спорта на Таймыре. Сейчас скейт–парк «Шторма» — единственный на Крайнем Севере. А между тем популярность скейтбординга, велосипедных туров и увлечение агрессивными роликами растёт. Однако развивать эти направления профессионально можно, только повышая квалификацию инструкторов.Основная цель «Заполярного фристайла» — привлечение к занятиям экстремальными видами спорта молодёжи от 12 до 18 лет. Упор делается на трудных подростков, ребят из неполных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей–сирот. Алексей Яковлев говорит, что из дворовых мальчишек, хулиганов с непростым детством, зачастую вырастают лучшие спортсмены–экстремалы. Всю свою энергию и непоседливость они направляют на совершенствование мастерства.Проект охватит Норильск и Дудинку. Работа будет вестись по нескольким направлениям: агрессивные ролики; скейтбординг; сноубординг–фристайл и велоспорт.Дополнительно на базе «Шторма» появится сервисный центр самообслуживания, где ребята научатся пользоваться профессиональными инструментами, самостоятельно чинить своё снаряжение и следить за его состоянием. Руководитель центра поможет им освоить азы ремонта и, возможно, определиться с будущей профессией.Андрей Герасимов рассказывает, что совместно с Клубом исследователей Таймыра представители «Шторма» планируют организовывать познавательные велотуры. Это позволит убить сразу двух зайцев: тут тебе и велотренинг, и погружение в историю малой родины. Ребята ощутят Норильск не просто точкой на Крайнем Севере, а городом с уникальной, непростой и порой трагической историей. Сейчас разрабатываются познавательные маршруты. По каждому из направлений пройдут обучение и получат сертификаты шесть инструкторов. Одни будут оттачивать в Москве навыки агрессивного катания на роликах, другие пройдут курс обучения по скейтбордингу у преподавателя, специально приглашённого с материка. В декабре педагоги поедут в посёлок Шерегеш Новокузнецкой области учиться на инструкторов по сноубордингу.

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