На Красных Камнях появилась туристская площадка. Торжественное открытие состоялось вблизи водопада на территории одноимённого горного ущелья.
|Депутаты планируют присвоить Красным Камням статус особо охраняемой природной территории
Площадка является географическим центром и отправной точкой для нескольких туристских маршрутов: Ледяная пещера, водопады Красные Камни и Заячья Губа, гора Сокол, ущелье Двенадцати водопадов, река Валёк и Семигорье. В открывшейся зоне отдыха есть беседка для отдыха и деревянные настилы для размещения кемпинга. Кроме того, для удобства отдыхающих и туристов установлены карты территории со схемами и протяжённостью туристских маршрутов и памятки для туристов. Воспользоваться новой зоной отдыха могут все желающие — от опытных туристов до любителей ходить в горы.
Новый центр экологического социально ответственного туризма в окрестностях Норильска также является базой для туристского похода ГТО. Проект «ГТО: Норильск, на старт!» был поддержан администрацией города и «Норникелем» и реализуется с 2015 года. В перспективе площадка на Красных Камнях станет местом проведения дней здоровья, туристских слётов, различных массовых и спортивных мероприятий. Инвентарь и оборудование для их проведения партнёрам проекта предоставят безвозмездно.
Новое место отдыха для норильчан появилось благодаря комитету Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, которые реализовали проект в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
В воскресенье на природе состоялся концерт творческого объединения «Планёрка», мастер–класс студии «Кидс–тайм», турпоход комплекса ГТО. Помимо этого, были подведены итоги конкурсов «Папа, мама, я — туристская семья!» и «Народная экоскамейка», проведён розыгрыш призов, также для норильчан работали полянка аквагрима и прокат квадроциклов.
Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сам являющийся опытным туристом, высоко оценил реализованный проект и отметил его как значительный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма на территории.
– Красные Камни — ближайший для норильчан объект плато Путорана, поэтому заслуженно пользуется популярностью среди горожан и гостей города, но, к сожалению, не все туристы бережно относятся к окружающей природе. В связи с этим депутатский корпус сейчас изучает правовую сторону вопроса придания объекту статуса муниципальной особо охраняемой природной территории. В этом случае у муниципалитета появятся полномочия по охране Красных Камней, чтобы сохранить их для будущих поколений, — подчеркнул он. По информации Норильского горсоветаФото Ирины ДАНИЛЕНКОwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда