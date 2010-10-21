[Индекс номера 114 (06.08.2019)]

 Проекты 
Пункт отправления

На Красных Камнях появилась туристская площадка. Торжественное открытие состоялось вблизи водопада на территории одноимённого горного ущелья.
Депутаты планируют присвоить Красным Камням статус особо охраняемой природной территории
Площадка является географическим центром и отправной точкой для нескольких туристских маршрутов: Ледяная пещера, водопады Красные Камни и Заячья Губа, гора Сокол, ущелье Двенадцати водопадов, река Валёк и Семигорье. В открывшейся зоне отдыха есть беседка для отдыха и деревянные настилы для размещения кемпинга. Кроме того, для удобства отдыхающих и туристов установлены карты территории со схемами и протяжённостью туристских маршрутов и памятки для туристов. Воспользоваться новой зоной отдыха могут все желающие — от опытных туристов до любителей ходить в горы.
Новый центр экологического социально ответственного туризма в окрестностях Норильска также является базой для туристского похода ГТО. Проект «ГТО: Норильск, на старт!» был поддержан администрацией города и «Норникелем» и реализуется с 2015 года. В перспективе площадка на Красных Камнях станет местом проведения дней здоровья, туристских слётов, различных массовых и спортивных мероприятий. Инвентарь и оборудование для их проведения партнёрам проекта предоставят безвозмездно.
Новое место отдыха для норильчан появилось благодаря комитету Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, которые реализовали проект в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
В воскресенье на природе состоялся концерт творческого объединения «Планёрка», мастер–класс студии «Кидс–тайм», турпоход комплекса ГТО. Помимо этого, были подведены итоги конкурсов «Папа, мама, я — туристская семья!» и «Народная экоскамейка», проведён розыгрыш призов, также для норильчан работали полянка аквагрима и прокат квадроциклов.
Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сам являющийся опытным туристом, высоко оценил реализованный проект и отметил его как значительный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма на территории.
– Красные Камни — ближайший для норильчан объект плато Путорана, поэтому заслуженно пользуется популярностью среди горожан и гостей города, но, к сожалению, не все туристы бережно относятся к окружающей природе. В связи с этим депутатский корпус сейчас изучает правовую сторону вопроса придания объекту статуса муниципальной особо охраняемой природной территории. В этом случае у муниципалитета появятся полномочия по охране Красных Камней, чтобы сохранить их для будущих поколений, — подчеркнул он.

По информации Норильского горсовета
Фото Ирины ДАНИЛЕНКО
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Проекты 
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