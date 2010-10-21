[Индекс номера 114 (06.08.2019)]



Эхо праздника

Крылатая пехота

На новой аллее Воинской Славы на площади Памяти Героев установили памятный знак в честь Воздушно–десантных войск России.

Это уже третий знак на площади Памяти Героев Ежегодно 2 августа мужчины в голубых беретах и тельняшках приходят на мемориал «Чёрный тюльпан», чтобы поклониться памяти погибших в горячих точках. – Вы гордость и элита наших Вооружённых сил. Мы помним тех, кто стоял у истоков ВДВ, на примере их подвига воспитываем новые поколения, вспоминая легендарную 9–ю роту в Афганистане, псковских десантников 6–й роты... Низкий поклон всем погибшим, их матерям и вдовам. Убеждён, что новые поколения воинов будут верны памяти отцов и дедов, продолжат традиции и будут профессионально нас защищать, — обратился к собратьям по оружию руководитель местного отделения КРО ВООВ «Боевое братство», депутат горсовета Валерий Шабурин, который сам прошёл Афганистан. – При создании Союза десантников в Норильске несколько лет назад нас было всего пять человек, сейчас нас сотни, — отметил председатель Норильского отделения Союза десантников Григорий Золотарёв. — И с каждым годом всё больше людей приходят с новыми идеями, как нам продолжать традиции памяти. В этом году мы стали инициаторами открытия памятного знака в честь Воздушно–десантных войск России на площади Памяти Героев. Это уже третий знак после возведённых здесь памятников в честь 100–летия Пограничных войск и Военно–космических сил. Инициатива создания нового знака в виде символической эмблемы ВДВ — белоснежного парашюта с двумя самолётами и девизом «Никто, кроме нас!» — принадлежит местному отделению Союза десантников во главе с Григорием Золотарёвым. Идею молодых воинов поддержало местное отделение «Боевого братства» и администрация города. А изготовил памятный знак по эскизу товарищей ветеран ВДВ депутат горсовета Александр Горбунов, который служил в 39–й десантно–штурмовой и 106–й тульской бригадах. Он вместе с умельцами из Норильского филиала Главного промышленно–строительного управления ФСИН России сварил из стали почти трёхтонный знак высотой 4 метра и шириной – 3,5. С бетоном помог «Норникель», свои личные средства в обустройство площадки для памятника вложили командир части № 40919 Сергей Кохно и члены Союза десантников. В ближайшее время воины займутся благоустройством площадки, где на плитах из керамогранита установят лавочки и флагшток. Сюда наши десантники будут приходить не только в День ВДВ, но и в другие воинские праздники России. Официальное открытие четвёртого памятного знака – в честь Воздушно–десантных войск – планируется в конце августа после окончания работ по благоустройству площадки на аллее Воинской Славы.

Ирина Даниленко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ежегодно 2 августа мужчины в голубых беретах и тельняшках приходят на мемориал «Чёрный тюльпан», чтобы поклониться памяти погибших в горячих точках.– Вы гордость и элита наших Вооружённых сил. Мы помним тех, кто стоял у истоков ВДВ, на примере их подвига воспитываем новые поколения, вспоминая легендарную 9–ю роту в Афганистане, псковских десантников 6–й роты... Низкий поклон всем погибшим, их матерям и вдовам. Убеждён, что новые поколения воинов будут верны памяти отцов и дедов, продолжат традиции и будут профессионально нас защищать, — обратился к собратьям по оружию руководитель местного отделения КРО ВООВ «Боевое братство», депутат горсовета Валерий Шабурин, который сам прошёл Афганистан.– При создании Союза десантников в Норильске несколько лет назад нас было всего пять человек, сейчас нас сотни, — отметил председатель Норильского отделения Союза десантников Григорий Золотарёв. — И с каждым годом всё больше людей приходят с новыми идеями, как нам продолжать традиции памяти. В этом году мы стали инициаторами открытия памятного знака в честь Воздушно–десантных войск России на площади Памяти Героев.Это уже третий знак после возведённых здесь памятников в честь 100–летия Пограничных войск и Военно–космических сил.Инициатива создания нового знака в виде символической эмблемы ВДВ — белоснежного парашюта с двумя самолётами и девизом «Никто, кроме нас!» — принадлежит местному отделению Союза десантников во главе с Григорием Золотарёвым. Идею молодых воинов поддержало местное отделение «Боевого братства» и администрация города. А изготовил памятный знак по эскизу товарищей ветеран ВДВ депутат горсовета Александр Горбунов, который служил в 39–й десантно–штурмовой и 106–й тульской бригадах. Он вместе с умельцами из Норильского филиала Главного промышленно–строительного управления ФСИН России сварил из стали почти трёхтонный знак высотой4 метра и шириной – 3,5. С бетоном помог «Норникель», свои личные средства в обустройство площадки для памятника вложили командир части № 40919 Сергей Кохно и члены Союза десантников. В ближайшее время воины займутся благоустройством площадки, где на плитах из керамогранита установят лавочки и флагшток. Сюда наши десантники будут приходить не только в День ВДВ, но и в другие воинские праздники России.Официальное открытие четвёртого памятного знака – в честь Воздушно–десантных войск – планируется в конце августа после окончания работ по благоустройству площадки на аллее Воинской Славы.

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