[Индекс номера 114 (06.08.2019)]



Благотворительность

Дружба крепкая

Добрый, семейный фестиваль «Заварка» посетило почти две тысячи норильчан. Неравнодушные горожане помогли собрать для Матвея Усачёва и Юлии Котко более 130 тысяч рублей.

Организатор «Заварки–феста» — благотворительный фонд «69 параллель». В этом году фестиваль прошёл на талнахской площади Горняков в третий раз и собрал немало людей. Впрочем, этому благоприятствовала и погода, которая в субботу была как на заказ. В организации фестиваля приняли участие больше 130 человек. Работали 30 развлекательных, познавательных, образовательных и спортивных площадок. На благотворительной ярмарке «Подарошная» можно было купить вещицы ручной работы. Рядом с импровизированной сценой — поучаствовать в зумба–тренировке, освоить элементы современного эстрадного танца и акробатического рок–н–ролла. Благородные рыцари оказывали знаки внимания дамам, фотографировались с ними на память, а мальчиков, юношей и мужей обучали владению мечом и рассказывали об особенностях своих доспехов. А ещё гости фестиваля могли оздоровиться с помощью славянской гимнастики, найти ответы на вопросы в метафорических картах и получить личную консультацию у астролога. Также проходили мастер–классы по игре на варгане и гуслях, шотландским и ирландским танцам. Малышня с удовольствием каталась на милом, немного грустном ослике и пыталась развеселить его, а любителей острых ощущений ждали на своей площадке норильские байкеры. Каждый гость мог найти себе занятие по душе, а главное — помочь собрать средства на реабилитацию для шестилетнего Матвея Усачёва и на лекарства для 11–летней Юли Котко, которой недавно была выполнена операция по пересадке почки. У мальчика ДЦП, и в настоящее время он проходит курс в Самарском реабилитационном центре, а Юле необходимы препараты для успешного восстановления после операции. Девочка и другие подопечные благотворительного фонда «69 параллель» побывали на празднике и получили массу положительных впечатлений. Активно, с хорошим настроением и улыбками удалось собрать 131 тысячу рублей. Этих средств хватает на нужды ребят. Гости фестиваля отметили, что «Заварка» заварилась, настоялась, стала крепче, дружнее и интереснее. Команда фонда благодарит своих партнёров и каждого, кто пришёл на фестиваль учиться, развлекаться и помогать.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Организатор «Заварки–феста» — благотворительный фонд «69 параллель». В этом году фестиваль прошёл на талнахской площади Горняков в третий раз и собрал немало людей. Впрочем, этому благоприятствовала и погода, которая в субботу была как на заказ.В организации фестиваля приняли участие больше 130 человек. Работали 30 развлекательных, познавательных, образовательных и спортивных площадок. На благотворительной ярмарке «Подарошная» можно было купить вещицы ручной работы. Рядом с импровизированной сценой — поучаствовать в зумба–тренировке, освоить элементы современного эстрадного танца и акробатического рок–н–ролла. Благородные рыцари оказывали знаки внимания дамам, фотографировались с ними на память, а мальчиков, юношей и мужей обучали владению мечом и рассказывали об особенностях своих доспехов. А ещё гости фестиваля могли оздоровиться с помощью славянской гимнастики, найти ответы на вопросы в метафорических картах и получить личную консультацию у астролога. Также проходили мастер–классы по игре на варгане и гуслях, шотландским и ирландским танцам. Малышня с удовольствием каталась на милом, немного грустном ослике и пыталась развеселить его, а любителей острых ощущений ждали на своей площадке норильские байкеры.Каждый гость мог найти себе занятие по душе, а главное — помочь собрать средства на реабилитацию для шестилетнего Матвея Усачёва и на лекарства для 11–летней Юли Котко, которой недавно была выполнена операция по пересадке почки. У мальчика ДЦП, и в настоящее время он проходит курс в Самарском реабилитационном центре, а Юле необходимы препараты для успешного восстановления после операции. Девочка и другие подопечные благотворительного фонда «69 параллель» побывали на празднике и получили массу положительных впечатлений.Активно, с хорошим настроением и улыбками удалось собрать 131 тысячу рублей. Этих средств хватает на нужды ребят. Гости фестиваля отметили, что «Заварка» заварилась, настоялась, стала крепче, дружнее и интереснее. Команда фонда благодарит своих партнёров и каждого, кто пришёл на фестиваль учиться, развлекаться и помогать.

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