[Индекс номера 114 (06.08.2019)]



Большая прогулка

Потому что он бескрайний

Команда кировчан решила покорить Север и на катамаране отправилась в водное путешествие по Енисею к плато Путорана.

Русский север манит своими просторами. Сейчас Агентство развития Норильска при поддержке властей города и компании «Норникель» занимается созданием на Таймыре необходимой инфраструктуры для туристов. Тем временем путешественники–профессионалы уже сейчас покоряют непростые северные маршруты. Команда из Федерации оздоровительно–спортивного туризма Кировской области под руководством Сергея Герасимова решила совершить экспедицию на катамаране по Енисею к плато Путорана. — То, что берём с собой в этот раз, мы проверяли в прошлом году на реке Коже в Архангельской области. Основная цель экспедиции — проверить глубину озера Дюпкун, потому как до сих пор в интернете исследователи не нашли об этом точных данных; а также измерить высоту водопада Тальниковый, так как в сети даются очень противоречивые цифры, — рассказал Сергей Герасимов в интервью «Ленте.ру». Старт взят в Лесосибирске. Путешественники заранее отправили туда груз. Там уже докупили продукты и построили катамаран из тех частей, которые отправляли. — По Енисею вниз по течению идут от пяти до семи дней. Дойдём до реки Курейки, по ней поднимемся против течения до города Светлогорска, где встретим ещё одного товарища из нашей экспедиции. Оттуда под мотором пойдём по Курейскому водохранилищу до его окончания, а затем вновь — по реке Курейке. Поднимемся до озера Дюпкун, основной точки нашей деятельности. Проведём соответствующие замеры, на что уйдёт от трёх до пяти дней, и, если всё хорошо, пойдём дальше вверх по течению и поставим лагерь на южном берегу, поскольку на северном находится заповедник «Путоранский», а дальше сделаем радиальный выход на самый большой в России водопад Курейский. По всему маршруту мы будем фиксировать и соответствующим образом описывать следы антропогенного воздействия на среду. А потом пойдём вниз по течению до города Норильска, — отметил руководитель группы. В списке снаряжения — 15–сильный мотор, генератор, ноутбук, лазерные линейки, измеритель глубины, планшеты и угломеры, канистра на 300 литров топлива, запасы будут пополняться по пути следования. Самый большой объём предстоит закупить в Светлогорске. По мнению Сергея Герасимова, Норильск не просто может быть привлекательным туристическим направлением, он уже таковым является. — Конечно, есть ограничения, которые накладывает заповедник «Путоранский», но они оправданны. И вот тут важно, чтобы, если ты путешествуешь самостоятельно, у тебя был соответствующий опыт.

Подготовила Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Русский север манит своими просторами. Сейчас Агентство развития Норильска при поддержке властей города и компании «Норникель» занимается созданием на Таймыре необходимой инфраструктуры для туристов.Тем временем путешественники–профессионалы уже сейчас покоряют непростые северные маршруты. Команда из Федерации оздоровительно–спортивного туризма Кировской области под руководством Сергея Герасимова решила совершить экспедицию на катамаране по Енисею к плато Путорана.— То, что берём с собой в этот раз, мы проверяли в прошлом году на реке Коже в Архангельской области. Основная цель экспедиции — проверить глубину озера Дюпкун, потому как до сих пор в интернете исследователи не нашли об этом точных данных; а также измерить высоту водопада Тальниковый, так как в сети даются очень противоречивые цифры, — рассказал Сергей Герасимов в интервью «Ленте.ру».Старт взят в Лесосибирске. Путешественники заранее отправили туда груз. Там уже докупили продукты и построили катамаран из тех частей, которые отправляли.— По Енисею вниз по течению идут от пяти до семи дней. Дойдём до реки Курейки, по ней поднимемся против течения до города Светлогорска, где встретим ещё одного товарища из нашей экспедиции. Оттуда под мотором пойдём по Курейскому водохранилищу до его окончания, а затем вновь — по реке Курейке. Поднимемся до озера Дюпкун, основной точки нашей деятельности. Проведём соответствующие замеры, на что уйдёт от трёх до пяти дней, и, если всё хорошо, пойдём дальше вверх по течению и поставим лагерь на южном берегу, поскольку на северном находится заповедник «Путоранский», а дальше сделаем радиальный выход на самый большой в России водопад Курейский. По всему маршруту мы будем фиксировать и соответствующим образом описывать следы антропогенного воздействия на среду. А потом пойдём вниз по течению до города Норильска, — отметил руководитель группы.В списке снаряжения — 15–сильный мотор, генератор, ноутбук, лазерные линейки, измеритель глубины, планшеты и угломеры, канистра на 300 литров топлива, запасы будут пополняться по пути следования. Самый большой объём предстоит закупить в Светлогорске.По мнению Сергея Герасимова, Норильск не просто может быть привлекательным туристическим направлением, он уже таковым является.— Конечно, есть ограничения, которые накладывает заповедник «Путоранский», но они оправданны. И вот тут важно, чтобы, если ты путешествуешь самостоятельно, у тебя был соответствующий опыт.

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