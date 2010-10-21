[Индекс номера 114 (06.08.2019)]

 Резонанс 
Всадник без головы

В прошлую пятницу в Кайеркане пьяный мотоциклист сбил на тротуаре двоих детей. Документов у лихача не оказалось. Безалаберность и наплевательское отношение к себе и окружающим вновь привели к беде.

«Употребление алкогольных напитков или наркотических препаратов становится причиной дорожного происшествия приблизительно в 1/3 случаев. Из–за принятия алкоголя или наркотиков снижается уровень реакции и неправильно оценивается дорожная ситуация».


«Езда в пьяном виде — конфискация транспорта. Однозначно!» «Гаишников стало меньше, а нелюдей — больше».

«Проверьте талнахских мотогонщиков: 24 часа рёв, ощущение, что я в центре гоночной трассы живу». «У нас как раз окна на дорогу выходят. Весь день их не слышно, а как людям спать ложиться... У меня ребёнок вскакивает, боится! Уснуть не может».
Гонки по вечернему Кайеркану закончились плачевно. Трёхлетнюю девочку и её 13–летнего брата доставили в больницу в состоянии тяжёлой и средней тяжести. Им предстоит долгое восстановление, причём не только физическое — после таких происшествий дети, да и взрослые, чувствуют себя особенно не защищёнными и нуждаются в длительном общении с психологом. Сам же виновник происшествия от госпитализации отказался.
Нарушитель известен в байкерских кругах. В этом мотосезоне ему неоднократно делали замечания из-за опасного вождения. Последний разговор состоялся около четырёх дней назад. Лихач обещал исправиться...
– Он — сам по себе, — говорит Вячеслав Ангел. — Влиять на манеру вождения одиночек невозможно, их нужно наказывать. Беседы по душам не помогают. В нашем клубе алкоголь вне закона, многие мотоциклисты не пьют вообще. Если человек и позволяет себе выпить в праздник, то он даже через день за руль не сядет. С теми, кто не хочет менять своё отношение к жизни и к людям, кому плевать на своё и на чужое здоровье, мы не связываемся. Клубу «Ночные волки» 30 лет, он продолжает развиваться, и нам нет смысла принимать в свои ряды тех, кто может потянуть нас назад.
Для членства в клубе необходимо водительское удостоверение, и никто из нас не сядет на байк без защиты. Важное правило организации: «Уважай любого участника дорожного движения так, как ты бы хотел, чтобы тебя уважали». Хамство и наглость натыкаются на такую же грубость. Всегда найдётся кто–то круче.
Происшествие вызвало широкий резонанс — в ДТП пострадали дети. У многих свои ребятишки, они примеряют эту ситуацию на себя и понимают, что даже на тротуаре нельзя быть в безопасности из–за таких безголовых водителей.
На дороге может случиться всякое, и мотоциклист должен быть максимально собранным, или беды не избежать. Меня как представителя клуба эта история коснулась напрямую. Наше название у всех на слуху, и сейчас из–за одного постороннего будут трепать имя всей организации и всех добросовестных мотоциклистов.

Николай Кондрашов
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